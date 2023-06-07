Лучшие трансферы «Реала» в 21 веке. Роналду, Зидан и Модрич в одном флаконе

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вчера, 18:22

Станет ли Беллингем следующим?

«Реал» отдает за Джуда Беллингема 103 миллиона евро, а еще обещают солидные бонусы. Парню в конце месяца стукнет всего двадцать лет, но англичанин развитой не по годам физически. Да и морально готов к большим свершениям. Неслучайно его назвали лучшим игроком сезона в Бундеслиге. Не стал чемпионом, но попробует вернуть испанскую корону «Реалу».

После потери Бензема, Роналду и остальных легенд, Анчелотти нуждается в качественных новичках. Кроме Беллингема, активно ведут переговоры с Кейном. Видели разные данные о сумме трансфера, от 80 до 115 млн евро, но любой вариант устроит Переса, если тренерский штаб «Реала» считает, что именно Харри полноценно заменит Бензема. А пока время поговорить о Кариме и тех, кто сделал «Реал» великим в 21 веке.

Карим Бензема (2009 год, 35 млн евро)

Для того года 35 млн евро не были маленькими деньгами. «Реал» будоражил трансферный рынок еще до появления на горизонте Абрамовича, но в 2009 году сильно разгулялись. За 34.5 млн евро забрали Хаби Алонсо у «Ливерпуля». Отдали 67 млн евро за Кака, и это человек для списка неудачных сделок. Еще заплатили 94 млн евро за Роналду. Португалец будет в этом списке, но еще один обладатель «Золотого мяча» тоже заслужил комплименты. Бензема редкий пример игрока, пережившего хейт после промахов. Карим с годами стал сильнее на поле. А теперь удвоит свое состояние в Саудовской Аравии.

Серхио Рамос (2005 год, 27 млн евро)

После серии успешных трансферов «Реал» предпринял ряд спорных подписаний. Думали, что хватит точечных сделок. Но когда пошли за новыми англичанами – Вудгейтом и Оуэном, то промахнулись. Пришлось повышать денежные ставки. Символом удачи стал не бразилец Робиньо, не итальянец Кассано, а свой парень из «Севильи». Длинноволосый на тот момент волчонок Рамос оказался эталонным защитником для «Реала». Играл справа и в центре, был вожаком. Хулиган, но волевой. Идеальный трансфер всего за 27 млн евро. Для сравнения, почти столько заплатили за переходы Флавио Консейсао и Мамаду Диарра.

Марсело (2007 год, 6.5 млн евро)

Единственный в жизни трансфер Марсело за деньги. Футболист, который без иронии и преувеличения может заявить, что смог стать наследником Роберто Карлоса на левом фланге «Реала», обошелся клубу из Мадрида в смешные для Переса деньги. Задержался на пятнадцать лет. Выиграл неприличное количество трофеев. Конечно, иногда в «Реале» оказывались его конкуренты, вроде Коэнтрау. Но рыбак Фабио проходил по квоте друзей Роналду. Марсело тоже близко общался с Криштиану, ведь часто играли на одном фланге, и на тренировках находились на одной волне.

Кейлор Навас (2014 год, 10 млн евро)

Куртуа среди удачных сделок, но бельгиец играл за «Атлетико» и «Челси». И его трансфер обошелся в 30 млн евро. А вот ставка на одного из героев чемпионата мира в Бразилии была более рискованной, хотя в три раза дешевле. Кто мог подумать, что Навас оставит на скамейке самого Касильяса? С Кейлором выиграли Лигу чемпионов. Пусть в итоге нашли ему замену, речь о невероятной сделке. Заполучили правильного голкипера, когда постарел легендарный Икер.

Каземиро (2013 год, 6 млн евро)

«Реал» подписывал бразильца дважды. Сначала у «Сан-Паулу», чтобы потом отдать в аренду в «Порту». Затем был трансфер за 15 миллионов евро, а через день «Порту» отдал хавбека испанцам обратно. Странная строчка в биографии, но объяснимая коллизия. Португальцы активировали после аренды опцию выкупа за пятнадцать миллионов. А дальше Перес напомнил им о праве обратной сделки за половину суммы. «Реал» удержал будущую легенду клуба.

Тони Кроос (2015 год, 25 млн евро)

До сих пор сложно поверить, что в «Баварии» считали Крооса недостойным увеличения зарплаты. Гвардиола упустил великого хавбека, как и легенды клуба из Мюнхена, которые принимали решение расстаться. Тони, видать, за словом в карман не лез, раз разбежались. «Реал» за 25 млн евро подписал легенду. И у кого теперь больше побед в Лиге чемпионов? Кроос добавляет «Реалу» рациональности и взвешенности. А его подачи со стандартов давно изучаются, ведь стали эталонными.

Лука Модрич (2012 год, 35 млн евро)

У «Реала» немало достойных трансферов. Например, Озил, Хедира, Варан и Ди Мария. Но даже самые удачные ставки меркнут, когда вспоминаем Модрича. Сделки недавнего прошлого – Азар, Йович, Менди и Рейньер, уже не такие солидные, как ставка на Луку. В первом сезоне у хорвата не получалось, но позже включился. Модрич не остался в «Тоттенхэме» на десять лет без трофеев, выиграл всё с «Реалом». В том числе, «Золотой мяч». Сестры Роналду даже обвиняли Переса в подлоге, но это чушь. Модрич заслужил высокую награду.

Зинедин Зидан (2001 год, 77.5 млн евро)

Фигу и Макелеле это находки двадцатого века. А вот Зидан пришел чуть позже. Послушал жену Вероник, перебрался в Мадрид. Создавали «Реал» Зиданов и Павонов, ведь Франсиско как раз поднялся с резервного состава клуба в основную обойму. Симбиоза своих и приезжих не было, но уже в 2002 году Зидан выиграл Лигу чемпионов. Пусть не работал на клуб как игрок десять лет, но оставил яркий след. А потом вернулся как тренер.

Криштиану Роналду (2009 год, 94 млн евро)

Роналду обошелся «всего» в 94 млн евро. Обычно трансферы дороже ста миллионов себя не оправдывают. Здесь договорились с «Манчестер Юнайтед» о сумме, которая окупилась. Португалец приносил титулы. Криштиану из тех, кто требует к себе внимания. Из тех, кто часто поступает без тонкой оценки последствий действий. Но как атлет и мастер завершения атак Роналду великий игрок. Лучший снайпер в истории «Реала», автор 450 мячей и 131 голевой передачи. Перес обжегся позже на парочке дорогих трансферов, вроде Азара, но этот оказался идеальным.