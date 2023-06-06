Бензема — игрок «Аль-Иттихада»

«Аль-Иттихад» объявил о переходе нападающего Карима Бензема.
Контракт с французом подписан до 2026 года.
35-летний форвард ранее покинул «Реал», за который выступал с 2009 года.
«Аль-Иттихад» объявил о переходе нападающего Карима Бензема.
Контракт с французом подписан до 2026 года.
35-летний форвард ранее покинул «Реал», за который выступал с 2009 года.
Будем откровенны, Бензема сдал. Если в прошлом году он тащил, то в этом он больше пассажир. Возможно, виной всему травмы, из-за которых он пропустил полсезона и ЧМ. В общем, через год вряд ли ему предложили бы такой контракт, поэтому его переход вполне логичен.
Будем откровенны, Бензема сдал. Если в прошлом году он тащил, то в этом он больше пассажир. Возможно, виной всему травмы, из-за которых он пропустил полсезона и ЧМ. В общем, через год вряд ли ему предложили бы такой контракт, поэтому его переход вполне логичен.