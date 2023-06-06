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Бензема — игрок «Аль-Иттихада»

вчера, 21:20

«Аль-Иттихад» объявил о переходе нападающего Карима Бензема.

Контракт с французом подписан до 2026 года.

35-летний форвард ранее покинул «Реал», за который выступал с 2009 года.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:42
Карим молодец: всё таки успел в последний вагон прыгнуть ( и ЗМ взял и контракт для себя с пра.пра.правнуками).
альсато
альсато
сегодня в 09:06
САУДЫ!..разрушают экономику евросоюза)))))
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:40
Быстро он всё решил не то, что некоторые.
протон
протон
вчера в 23:44, ред.
"Аль - Наср" Роналду ✅
"Аль - Иттихад" Бензема ✅
"Аль - Хилаль" Месси ⏳

Обладатели 13 ЗМ собрались в какой-то лиге:)

Он доказал, что может быть первоклассным форвардом, выйдя из тени Роналду и став новой иконой Реала. Теперь же, получив признание и показав на что он способен, он со спокойной душой может и подзаработать. Удачи ему в новом клубе
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 22:13
Это была славная охота, Карим) Успеха в битве против Криштиану!)
9pwxxrbax93w
9pwxxrbax93w
вчера в 21:57
Прикольно. Не подскажете, Аль-Рональ ещë там?
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:52
Легенда "Реала". Удачи ему у саудитов.
Elliada
Elliada
вчера в 21:46
Хорошая пенсия. С Реалом выиграл всё, а в СА заработает больше, чем за всё время в Реале, а, может, и за карьеру.
Elliada
Elliada ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 21:43
Вообще-то, он поступил правильно. СА не всегда будут предлагать такие бешенные контракты. Думаю, звезды нужны СА для привлечения ЧМ. Как только объявят страну-организатора ЧМ сумма контрактов поползет вниз. По-моему, в 2024 узнаем хозяйку ЧМ.

Будем откровенны, Бензема сдал. Если в прошлом году он тащил, то в этом он больше пассажир. Возможно, виной всему травмы, из-за которых он пропустил полсезона и ЧМ. В общем, через год вряд ли ему предложили бы такой контракт, поэтому его переход вполне логичен.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:37
Сюр какой-то. Нынешний обладатель ЗМ переходит в арабскую лигу
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:25
Удачи тебе, Карим! Давай, пошуми там у них как следует!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:21
Жаль что Каримка повёлся на деньги,без него будет скучно!
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