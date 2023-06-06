Рамос, Месси, Неймар и Гальтье – на выход. ПСЖ запускает новую волну перестройки, уже есть новички

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вчера, 20:55

Ушедших заменят игроки «Реала» и «Спортинга».

«Пари Сен-Жермен» заходит на очередной этап перестройки – уже есть понимание по уходу некоторых топ-игроков и двум трансферам на вход.

Месси и Рамос на выход, Неймар под вопросом

Абсолютно точно известно, что в межсезонье в команде сменится представительство топ-исполнителей. Еще в начале июня об уходе Лионеля Месси заявил главный тренер парижан Кристоф Гальтье:

Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Матч против «Клермона» станет последним для Лео на «Парк де Пренс».

Пресс-служба французского гранда быстро отреагировала на слова специалиста, заявив, что речь идет о последнем матче в текущем сезоне. При этом еще в начале мая стали появляться инсайды о скором расставании. Аргентинец летал в Саудовскую Аравию без разрешения от клуба – за это был временно отстранен (после извинений футболиста наказание сняли), побывал в Каталонии и был на совместном ужине с Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Сообщалось, что игроки обсуждали будущее Серхио в «Барсе» — опорник был готов остаться в случае, если Лео летом вернулся бы к каталонцам.

Вместе с тем были слухи, что на форварда ПСЖ претендует «Аль-Хиляль», который готов предложить контракт с годовым окладом в 500-600 млн евро.

Об уходе Лионеля ПСЖ объявил 3 июня. В этот же день с болельщиками французского гранда попрощался экс-защитник «Реала» Серхио Рамос – испанцу не стали предлагать новый контракт. По последним данным, 37-летний центрбек тоже может отправиться в направлении Саудовской Аравии.

Третий кандидат на выход Неймар. Бразилец окончательно разочаровал парижского фаната в этом сезоне – за резвым стартом последовали конфликты (после игры с «Монако» в феврале), после провального поединка с «Баварией» форвард оказался на покерном турнире и успел посетить McDonald’s. Затем травмировался и выбыл до конца сезона. И все это – за один месяц. На Нея претендуют «Челси» и МЮ , сам футболист не против продолжить карьеру в АПЛ . О финале истории Неймара в ПСЖ говорит и тот факт, что он вместе с Месси ушел в раздевалку, пока остальные игроки ПСЖ делали круг почета, празднуя чемпионство с фанатами.

Есть два трансфера на вход

Вместе с тем боссы французского гранда успели согласовать сразу две сделки. Первая – по Марко Асенсио из «Реала». Наставник мадридцев Карло Анчелотти до последнего не хотел отпускать хавбека и надеялся, что тот продлит контракт:

Я надеюсь, что он останется здесь, в мадридском «Реале». Очень важно иметь в команде такого игрока, как Марко, он всегда может помочь забитыми голами и результативными передачами в любой момент. Я доверяю ему, а он всегда забивает!

Но самого Марко не устраивало то, в каком положении он оказался. По слухам, футболиста не устраивало, что тренер выпускал его на флангах. Также он недоволен количеством игровой практики – и хочет успеть подготовиться к Евро-2024.

Большой плюс для парижан в том, что Асенсио – универсал. Он может выходить как в центре поля, так и в нападении. Правда, к топ-исполнителям полузащитника причислить можно с натяжкой – системообразующим игроком «сливочных» он так и не стал.

Также ПСЖ удалось согласовать трансфер опорного полузащитника «Спортинга» Мануэля Угарте. 22-летний уругваец провел 3 последних сезона в чемпионате Португалии, 2 из которых – в составе «Спортинга». Ради подписания хавбека пришлось попотеть – в борьбе за игрока также участвовали «Юнайтед» и «Челси». Оба коллектива готовы были повторить предложение в 60 млн евро. В итоге победа все же осталась за французским клубом. Мануэль подпишет с ПСЖ контракт на 5 лет и будет получать 3,4 млн евро в год.

Оценивать сделки пока рано – непонятно, какое место оба футболиста займут в игровой концепции парижан, как изменится схема, в какой роли будут задействовать обоих. Среди прочего ответы на эти вопросы зависят от тренера – и вряд ли от Кристофа Гальтье.

Снова пустились на поиски тренера

Гальтье вряд ли продолжит работать в Париже в следующем сезоне. На стартовом отрезке французский менеджер, конечно, сумел сплотить раздевалку, но уже к февралю все рассыпалось – вылет из ЛЧ , риск потерять лидерство в Лиге 1. На этот раз чемпионство было не таким убедительным, что вкупе с ранним прощанием с ЛЧ выливается в разговоры об отставке.

По словам спортивного советника парижан Луиша Кампуша, вопрос с будущим специалиста еще не решен. Только вот то же самое он говорил о будущем Месси и Рамоса – и примерно в тот же период времени стало известно об их уходе.

Параллельно появляются инсайды о поиске нового главного тренера для ПСЖ . По последним данным, в шорт-листе французского гранда – наставник «Болоньи» Тиаго Мотта и тренер «Ромы» Жозе Моуриньо. И все же приоритетным вариантом называют Луиса Энрике, который ранее возглавлял сборную Испании.

Быстро парижане отказались от мечты привезти в команду Зинедина Зидана. В прошлом году французский специалист был как никогда близок к тому, чтобы возглавить ПСЖ . В последний момент сделка сорвалась – пост достался Гальтье. На этот раз экс-наставник «Реала» даже не числится в шорт-листе.

Пока все сводится к тому, что следующий сезон никак не будет отличаться от недавно завершившегося. Опять щедрые вложения в трансферы, топ-имена в списках кандидатов на пост главного тренера.