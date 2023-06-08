Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Карпин — о встрече с Дзюбой: «Поздоровались и поздоровались»

вчера, 11:47

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой на премии РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Всё хорошо». Всё. Дзюба сказал, что топор войны между нами давно зарыт? Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт? Мы намеревались — да. А что там дальше было — другой вопрос. По разным причинам не смог приехать.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСычевой официально сменил фамилию на Писарский
Сегодня, 10:57
ОфициальноЯлтинский «Рубин» получил право выступать во Второй лиге
06 июня
Зиеш сфотографировался с футболкой «Спартака» со своей фамилией и номером
05 июня Видео
Романцев нанёс удар по мячу перед матчем Медиалиги на стадионе «Спартака»
05 июня
«Уфа» вылетела из Первой лиги. «Кубань» сохранила место в турнире
03 июня
Официально«Севастополь» получил аттестат для участия во Второй лиге
01 июня
Сортировать
Все комментарии
chromage
chromage
сегодня в 05:59
Дзюба и Карпин... Карпин и Дзюба ) Эта песня будет вечной =)
salleeh
salleeh
сегодня в 03:17
Что, прям за руку поздоровался с Дзюбой?🤔
n9wg6z3s34cn
n9wg6z3s34cn
вчера в 19:17
Оба сомнительные личности.
valt134
valt134
вчера в 16:09
Темнит Валера. Но по прошествии времени все подробности о «Встрече на Эльбе» узнаем из его мемуаров.
adekvat
adekvat
вчера в 15:54
Встретились два барана на мосту......
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:11
Надеюсь, Валера тут же вымыл руки? 😉
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:28
Если топор в*йны зарыт, то остаётся выкурить трубку мира,а табачком можно у Квинси разжиться...)))
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:11
Карпин думает, что выглядит разумно
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:09
Они оба больны.
Только вот Карпин тренер.
А ведёт себя, как удо
протон
протон
вчера в 12:32
До сих пор есть журналист ), который спрашивает Карпина про Дзюбу
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 12:24
Карпин"поздоровались,но руку я ему не подал"
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:20
"Мы намеревались — да. А что там дальше было — другой вопрос")
Viollator
Viollator
вчера в 12:06
Скоро отборочные игры
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 