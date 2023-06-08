Карпин — о встрече с Дзюбой: «Поздоровались и поздоровались»

Главный тренер «Ростова» и сборной России рассказал о встрече с нападающим «Локомотива» на премии РПЛ по итогам сезона-2022/23.

Опять про Дзюбу? Поздоровались и поздоровались. «Как дела? Всё хорошо». Всё. Дзюба сказал, что топор войны между нами давно зарыт? Когда мы намеревались вызывать его в сборную, думаете, топор не был зарыт? Мы намеревались — да. А что там дальше было — другой вопрос. По разным причинам не смог приехать.