Ялтинский «Рубин» получил право выступать во Второй лиге

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вчера, 17:28

«Рубин» из Ялты и «Рубин-2» получили аттестат ФНЛ . Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее право выступать в чемпионате России также получил «Севастополь». Клубы будут играть в дивизионе «Б» Второй лиги в следующем сезоне.