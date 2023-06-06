Ялтинский «Рубин» получил право выступать во Второй лиге

«Рубин» из Ялты и «Рубин-2» получили аттестат ФНЛ. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ранее право выступать в чемпионате России также получил «Севастополь». Клубы будут играть в дивизионе «Б» Второй лиги в следующем сезоне.
«Рубин» из Ялты и «Рубин-2» получили аттестат ФНЛ. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Ранее право выступать в чемпионате России также получил «Севастополь». Клубы будут играть в дивизионе «Б» Второй лиги в следующем сезоне.
Удачи !
Удачи !
Последний когда то, если склероз подтвердит, брал бронзу СССР!
Последний когда то, если склероз подтвердит, брал бронзу СССР!