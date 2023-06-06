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ГлавнаяНовостиРоссия: событияРоссия. Вторая лига. Группа 1 2022/2023

Ялтинский «Рубин» получил право выступать во Второй лиге

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альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:25
КОЛОС Никопольский!-те еще колхозники)))))
minai
minai
вчера в 22:03, ред.
Добро пожаловать, братцы !
Удачи !
bashnat013
bashnat013
вчера в 21:59
Пора и за Жальгирис приниматься
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 20:26
Зато Газизов не бедствует. Тот еще шамиль оказался!
ДСА
ДСА
вчера в 19:06
Впору создавать отдельную группу во втордиве Крым + остальные желающие.
Брулин
Брулин
вчера в 19:04
«Уфа» – во Второй лиге! Она давно страдает без денег – даже продавала автобус
Шуnя771
Шуnя771 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 18:08
А Днiпро и одесский Черноморец?
Последний когда то, если склероз подтвердит, брал бронзу СССР!
LOpp
LOpp
вчера в 17:52
Ждём Шахтер, Зарю и Металлист
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:51
Ещё один Крымский клуб пожаловал . Удачи вам !
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