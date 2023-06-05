Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш посетил матч Медиалиги между «Бей Беги» и «Народной Командой» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
Марокканский игрок сфотографировался с футболкой «Спартака» со своей фамилией и 22-м номером. Футболист является другом нападающего «красно-белых» Квинси Промеса, который также посетил встречу.
Порошок целебный Промесу везет
Джикия и Зобнин порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет
«Где ты, где ты, где ты – белая карета?»
В стенах туалета Соболев кричит
Но не слышат стены – трубы словно вены
И бачок сливной как сердце бешено стучит
А Зиеш едет-едет сквозь снежную равнину
Порошок целебный Спартаку везет
Мевля и Зарема порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет
Порошок целебный Промесу везет
Джикия и Зобнин порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет
«Где ты, где ты, где ты – белая карета?»
В стенах туалета Соболев кричит
Но не слышат стены – трубы словно вены
И бачок сливной как сердце бешено стучит
А Зиеш едет-едет сквозь снежную равнину
Порошок целебный Спартаку везет
Мевля и Зарема порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет