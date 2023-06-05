Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: событияМедийная футбольная лига 2023. 3 сезон

Зиеш сфотографировался с футболкой «Спартака» со своей фамилией и номером

вчера, 21:45

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш посетил матч Медиалиги между «Бей Беги» и «Народной Командой» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Марокканский игрок сфотографировался с футболкой «Спартака» со своей фамилией и 22-м номером. Футболист является другом нападающего «красно-белых» Квинси Промеса, который также посетил встречу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Романцев нанёс удар по мячу перед матчем Медиалиги на стадионе «Спартака»
Вчера, 20:17
«Уфа» вылетела из Первой лиги. «Кубань» сохранила место в турнире
03 июня
Официально«Севастополь» получил аттестат для участия во Второй лиге
01 июня
«Черноморец» и «Ленинградец» досрочно оформили выход в Первую лигу
28 мая
«Сокол» досрочно вышел в Первую лигу
28 мая
ОфициальноПолина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка
26 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:33
Спартаку бы любую фамилию поизвестней на свою футболку нанести. На самом деле он не придёт, но футболочку в музей повесить можно...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:06
Зиеш привёз хорошие новости . Товар доставлен . Двоюродный брат нейтрализован ! ))))))))))))))))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:03
Первая летняя покупка ? А что ? Было бы не хило !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:02
Антоха ! А Депая чего не пригласил ? Обидится же .
протон
протон
вчера в 22:37
Зиеш едет-едет сквозь снежную равнину
Порошок целебный Промесу везет
Джикия и Зобнин порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет

«Где ты, где ты, где ты – белая карета?»
В стенах туалета Соболев кричит
Но не слышат стены – трубы словно вены
И бачок сливной как сердце бешено стучит

А Зиеш едет-едет сквозь снежную равнину
Порошок целебный Спартаку везет
Мевля и Зарема порошок тот примут
И печаль отступит и тоска пройдет
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:56, ред.
Посетил кореша с хорошими вестями?)
Или и сам пожелал поиграть в России...?))
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:50
У Квинси встреча с корифаном , а там кто то хочет , что бы он куда то явился...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 