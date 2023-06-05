Зиеш сфотографировался с футболкой «Спартака» со своей фамилией и номером

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вчера, 21:45

Полузащитник «Челси» посетил матч Медиалиги между «Бей Беги» и «Народной Командой» на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Марокканский игрок сфотографировался с футболкой «Спартака» со своей фамилией и 22-м номером. Футболист является другом нападающего «красно-белых» Квинси Промеса, который также посетил встречу.