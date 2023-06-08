Экс-футболист «Ливерпуля» стал свидетелем нападения на детей во Франции

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вчера, 16:59

Бывший футболист «Ливерпуля» стал свидетелем нападения во французском городе Аннеси.

Игрок бегал в парке, когда увидел, что мужчина с ножом зашёл на детскую площадку в 9:45 и напал на группу детей в возрасте около трёх лет. По данным, пострадали четверо детей и один взрослый. Трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

«Он хотел напасть на всех. Я отошёл, а он бросился на старика и женщину и ударил старика ножом», — сообщил Ле Таллек местной газете.

В итоге агрессора задержала полиция. Как сообщается, он сириец, ему около 30 лет. В апреле он получил статус беженца в Швеции.