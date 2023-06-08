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Экс-футболист «Ливерпуля» стал свидетелем нападения на детей во Франции

вчера, 16:59

Бывший футболист «Ливерпуля» Антони Ле Таллек стал свидетелем нападения во французском городе Аннеси.

Игрок бегал в парке, когда увидел, что мужчина с ножом зашёл на детскую площадку в 9:45 и напал на группу детей в возрасте около трёх лет. По данным, пострадали четверо детей и один взрослый. Трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

«Он хотел напасть на всех. Я отошёл, а он бросился на старика и женщину и ударил старика ножом», — сообщил Ле Таллек местной газете.

В итоге агрессора задержала полиция. Как сообщается, он сириец, ему около 30 лет. В апреле он получил статус беженца в Швеции.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик
сегодня в 14:13
Уверен, многие комментаторы на этом сайте не задумываясь сами бы напали на 30-летнего сирийца с ножом. Но когда немного другие "беженцы" в России нападают на слабых и беззащитных, то все эти "герои" тут же куда-то испаряются.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:15
"Я отошел, а он бросился на старика и женщину"... Красава, будет чем гордиться в жизни.
y8smje5g6bdr
y8smje5g6bdr
вчера в 17:49
А вот дед в отличие от него заднюю не включил
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:33
Трус.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:02
Очко сыграло, и решил не вмешиваться.
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