Дом защитника «Барселоны» ограбили во время матча с «Бетисом»

Дом защитника «Барселоны» Жюля Кунде ограбили во время матча Ла Лиги против «Бетиса».
Во время игры в дом футболиста проникли грабители. Кунде сообщил о произошедшем в полицию, а также проинформировал об этом «Барселону».
Кунде уже 9-й игрок «сине-гранатовых», которого ограбили за последние годы. Ранее грабители проникали в дома Пьера-Эмерика Обамеянга, Ансу Фати, Самюэля Умтити, Жорди Альбы, Луиса Суареса, Артура Рамоса, Филиппе Коутиньо, Кевина-Принса Боатенга.
Признаюсь, здесь у меня никаких амбиций нет, когда то с Назбеком здесь мы брали, что хотели... Сейчас я просто ставил ставки, не вникая в "орг.моменты"... Но, некоторые "товарищи" (Вы в их число не входите) раззадорили меня...
Отвлекать модераторов на этом этапе несолидно. Суть:
Итак, идет конкурс в группах, баллы набираем согласно...: "авторизация", далее по 50 и 10 каждые два часа, попал в "Лучший комментарий 350х2., комментарий к ставке 30х5... Это все ясно. Вопросы:
1. Как работать по теме "Народный обозреватель" что бы получить баллы? Ваш совет?
2. Репост материала в соц. сеть...? Что скажете по этому вопросу, как Вы решаете эту возможность? Куда? ВКонтакте?
Ваш совет по всем этим вопросам!?
Далее. Стал например победителем попадаешь в гр. Яшина. (Только сегодня узнал, к своему стыду, что играть в ней в последний день месяца.)
Откуда набираем баллы для игры в этой группе? Я видел где то начисления какие то, зеленым шрифтом...))
Кроме победителей, по "доп.показателям", выходят и другие участники, я понимаю в гр. Заболотного?
Признаюсь, здесь у меня никаких амбиций нет, когда то с Назбеком здесь мы брали, что хотели... Сейчас я просто ставил ставки, не вникая в "орг.моменты"... Но, некоторые "товарищи" (Вы в их число не входите) раззадорили меня...
Отвлекать модераторов на этом этапе несолидно. Суть:
Итак, идет конкурс в группах, баллы набираем согласно...: "авторизация", далее по 50 и 10 каждые два часа, попал в "Лучший комментарий 350х2., комментарий к ставке 30х5... Это все ясно. Вопросы:
1. Как работать по теме "Народный обозреватель" что бы получить баллы? Ваш совет?
2. Репост материала в соц. сеть...? Что скажете по этому вопросу, как Вы решаете эту возможность? Куда? ВКонтакте?
Ваш совет по всем этим вопросам!?
Далее. Стал например победителем попадаешь в гр. Яшина. (Только сегодня узнал, к своему стыду, что играть в ней в последний день месяца.)
Откуда набираем баллы для игры в этой группе? Я видел где то начисления какие то, зеленым шрифтом...))
Кроме победителей, по "доп.показателям", выходят и другие участники, я понимаю в гр. Заболотного?
Надо меры принимать...
Надо меры принимать...
Shlomo2, Варвар7, Rupertt, Ironigor, Шуnя771. Игроки на износ вкладывали все силы для победы. Дмитрий Климович 3 не плохо контролировал игру на поле.
Два игрока Rupertt Giovanny, имея такой разнос, сжигали на поле боя баллы когда нужно было остановить разброс для финала. Не совсем понимал их тактические действия.
Но чем превосходил всех в КП Rupertt? он набрал огромное количество баллов почти 50 К и более того, стабильно их зарабатывал на полях сражений увесистыми содержательными комментариями.
Ironigor запомнился тем, что часто попадал в "Народный обозреватель".
Игрок под ником drug01. больше всего запоминается мне за все время, что выходит с группы Заболотного, если не ошибаюсь. И довольно не плохо получается).
Не плохо читает игру на ставках Agent_Smith.
Shlomo2, Варвар7, Rupertt, Ironigor, Шуnя771. Игроки на износ вкладывали все силы для победы. Дмитрий Климович 3 не плохо контролировал игру на поле.
Два игрока Rupertt Giovanny, имея такой разнос, сжигали на поле боя баллы когда нужно было остановить разброс для финала. Не совсем понимал их тактические действия.
Но чем превосходил всех в КП Rupertt? он набрал огромное количество баллов почти 50 К и более того, стабильно их зарабатывал на полях сражений увесистыми содержательными комментариями.
Ironigor запомнился тем, что часто попадал в "Народный обозреватель".
Игрок под ником drug01. больше всего запоминается мне за все время, что выходит с группы Заболотного, если не ошибаюсь. И довольно не плохо получается).
Не плохо читает игру на ставках Agent_Smith.
Среди барсуков явно завелась крыса
Среди барсуков явно завелась крыса