Дом защитника «Барселоны» ограбили во время матча с «Бетисом»

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вчера, 10:03

Дом защитника «Барселоны» ограбили во время матча Ла Лиги против «Бетиса».

Во время игры в дом футболиста проникли грабители. Кунде сообщил о произошедшем в полицию, а также проинформировал об этом «Барселону».

Кунде уже 9-й игрок «сине-гранатовых», которого ограбили за последние годы. Ранее грабители проникали в дома Пьера-Эмерика Обамеянга, Ансу Фати, Самюэля Умтити, Жорди Альбы, Луиса Суареса, Артура Рамоса, Филиппе Коутиньо, Кевина-Принса Боатенга.