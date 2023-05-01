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Дом защитника «Барселоны» ограбили во время матча с «Бетисом»

вчера, 10:03
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Дом защитника «Барселоны» Жюля Кунде ограбили во время матча Ла Лиги против «Бетиса».

Во время игры в дом футболиста проникли грабители. Кунде сообщил о произошедшем в полицию, а также проинформировал об этом «Барселону».

Кунде уже 9-й игрок «сине-гранатовых», которого ограбили за последние годы. Ранее грабители проникали в дома Пьера-Эмерика Обамеянга, Ансу Фати, Самюэля Умтити, Жорди Альбы, Луиса Суареса, Артура Рамоса, Филиппе Коутиньо, Кевина-Принса Боатенга.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
вчера в 18:20
Там одна и та же банда работает, интересно?
Сварожич
Сварожич
вчера в 15:46
Работают по старой схеме... грабят во время игры
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 12:49
В Барселоне появилась шайка воров, которая следит за календарем. Странно, что дом Тер Штегена не ограбили, он то постоянно играет, уж точно не дома))))
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:09, ред.
Насколько я понимаю вы отлично разбираетесь в во всей этой кухне, в том числе и КП.
Признаюсь, здесь у меня никаких амбиций нет, когда то с Назбеком здесь мы брали, что хотели... Сейчас я просто ставил ставки, не вникая в "орг.моменты"... Но, некоторые "товарищи" (Вы в их число не входите) раззадорили меня...
Отвлекать модераторов на этом этапе несолидно. Суть:
Итак, идет конкурс в группах, баллы набираем согласно...: "авторизация", далее по 50 и 10 каждые два часа, попал в "Лучший комментарий 350х2., комментарий к ставке 30х5... Это все ясно. Вопросы:
1. Как работать по теме "Народный обозреватель" что бы получить баллы? Ваш совет?
2. Репост материала в соц. сеть...? Что скажете по этому вопросу, как Вы решаете эту возможность? Куда? ВКонтакте?
Ваш совет по всем этим вопросам!?
Далее. Стал например победителем попадаешь в гр. Яшина. (Только сегодня узнал, к своему стыду, что играть в ней в последний день месяца.)
Откуда набираем баллы для игры в этой группе? Я видел где то начисления какие то, зеленым шрифтом...))
Кроме победителей, по "доп.показателям", выходят и другие участники, я понимаю в гр. Заболотного?
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:49
Да, сейчас изложу просьбу футбольную.
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:49
Если только по теме футбола. иначе можно нахватать карточек нам
4z6mbmbgu38r
4z6mbmbgu38r
вчера в 10:47
У Дзюбы алиби если что, Галактионов может подтвердить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:47
На одни и те же грабли наступают - игра - грабёж. игра - грабёж...
Надо меры принимать...
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 10:44
Отзовитесь, есть просьба.
протон
протон
вчера в 10:38
Вот где фануйди не хватает
YVG
YVG
вчера в 10:26
Знают когда грабить.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 10:22
Группы Яшина и Заболотного являются группами финальных дней месяца.
протон
протон
вчера в 10:21
Кто заслуживал победу больше всего за прошлый месяц?!
Shlomo2, Варвар7, Rupertt, Ironigor, Шуnя771. Игроки на износ вкладывали все силы для победы. Дмитрий Климович 3 не плохо контролировал игру на поле.

Два игрока Rupertt Giovanny, имея такой разнос, сжигали на поле боя баллы когда нужно было остановить разброс для финала. Не совсем понимал их тактические действия. 

Но чем превосходил всех в КП Rupertt? он набрал огромное количество баллов почти 50 К и более того, стабильно их зарабатывал на полях сражений увесистыми содержательными комментариями.
Ironigor запомнился тем, что часто попадал в "Народный обозреватель".
Игрок под ником drug01. больше всего запоминается мне за все время, что выходит с  группы Заболотного, если не ошибаюсь. И довольно не плохо получается). 
 Не плохо читает игру на ставках  Agent_Smith.
8aapabh4w82f
8aapabh4w82f
вчера в 10:15
    z679hc79sk33
    z679hc79sk33
    вчера в 10:07
    Если полиция хочет поймать банду воришек, которая обворовывает дома игроков Барсы, то им надо устраивать засады во время матчей каталонцев.
    q4bgwgwhz63t
    q4bgwgwhz63t
    вчера в 10:05
    Вор явно не болеет за Барсу, а за ...
    Гость
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