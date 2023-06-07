Бывший футболист «Анжи» был пойман с наркотиками в Москве

Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов был пойман с наркотиками в Москве.
При себе у футболиста нашли сверток с 0,54 г мефедрона. Гасанов был остановлен сотрудниками ДПС в ночь на 6 июня на Боровском шоссе, когда он перебегал дорогу в неположенном месте. В результате досмотра у Гасанова был найден сверток в синей изоленте, футболист сам признался, что это наркотики. В отношении Гасанова возбуждено уголовное дело по 228-й статье.
Сейчас Гасанов выступает за узбекистанский клуб «Сурхан».
Пусть в адвокаты возьмет Промеса....
Пусть в адвокаты возьмет Промеса....