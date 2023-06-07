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Бывший футболист «Анжи» был пойман с наркотиками в Москве

вчера, 14:52

Бывший защитник «Анжи» Шамиль Гасанов был пойман с наркотиками в Москве.

При себе у футболиста нашли сверток с 0,54 г мефедрона. Гасанов был остановлен сотрудниками ДПС в ночь на 6 июня на Боровском шоссе, когда он перебегал дорогу в неположенном месте. В результате досмотра у Гасанова был найден сверток в синей изоленте, футболист сам признался, что это наркотики. В отношении Гасанова возбуждено уголовное дело по 228-й статье.

Сейчас Гасанов выступает за узбекистанский клуб «Сурхан».

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:03
Максимум условный срок
ДСА
ДСА
вчера в 15:22
Без наводки тут не обошлось. Ведь нарушителей-пешеходов просто так не обыскивают.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:58
Если играет в футбол надоть квалифицировать как допинг)
Пусть в адвокаты возьмет Промеса....
BENFICA
BENFICA
вчера в 14:56
Живёт как по кайфу.
Гость
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