В Кадисе за организацию договорных матчей задержаны 34 злоумышленника

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вчера, 14:55

В Кадисе гражданская гвардия Испании осуществила операцию, по итогам которой были задержаны 34 человека — их обвиняют в организации договорных футбольных матчей и незаконных ставок на них. Об этом сообщили в пресс-релизе гражданской гвардии королевства.

Сообщается, что голкипер и один из защитников клуба «Кониль-де-ла-Фронтера» получали деньги от двух организаторов незаконных ставок за свои действия или бездействие во время поединков — им платили экс-игрок и тренер другого местного коллектива. Из 30 оставшихся задержанных 6 являются действующими профессиональными футболистами третьего дивизиона, остальные были «денежными мулами», которые отмывали незаконно полученные деньги.

Прибыль организаторов договорных встреч могла составить около 1 миллиона евро, могли пострадать 30 тысяч любителей футбола. Изучение этих эпизодов начали в феврале 2022 года, когда руководство клуба «Кониль-де-ла-Фронтера» заподозрило, что их футболисты могут быть связаны со сферой договорных матчей, ибо в течение сезона коллектив выступал неубедительно.

Следователей насторожили суммы ставок — на «Кониль-де-ла-Фронтера» болельщики могли ставить до 300 евро, в случае с другими командами эта сумма могла доходить лишь до 50. Данные ставки имели повторный характер. Во время матчей были замечены ошибки, которые допускали футболисты — такой уровень игры не соответствовал их профессиональному статусу.