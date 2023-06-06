Появились подробности дела по обвинению Промеса в контрабанде наркотиков

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Прокуратура Нидерландов несколько лет назад начала прослушивать нападающего «Спартака» после того, как была получена информация о контактах игрока с людьми из сферы наркоторговли.

Отмечается, что первые признаки причастности форварда к незаконному обороту наркотиков появились в 2018 году. Как заявили в органе, прослушка была законной, с чем не согласен адвокат игрока Роберт Малевич. Следствие полагает, что футболист вложил 200 тысяч евро в операцию по контрабанде наркотиков, рассчитывая получить в итоге прибыль в размере 6 млн евро. Речь идёт о двух партиях кокаина (650 кг и 712 кг), которые были ввезены в порт Антверпена в январе 2020 года. Половину партии перехватила полиция. Заседание суда по этому делу пройдёт 11 августа.

Прокуратура утверждает, что в разговорах Промес также признался в том, что хотел ударить своего двоюродного брата ножом в шею, что может послужить отягчающим обстоятельством уже по этому делу, решение по которому суд вынесет 19 июня.