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Появились подробности дела по обвинению Промеса в контрабанде наркотиков

сегодня, 00:00

Прокуратура Нидерландов несколько лет назад начала прослушивать нападающего «Спартака» Квинси Промеса после того, как была получена информация о контактах игрока с людьми из сферы наркоторговли.

Отмечается, что первые признаки причастности форварда к незаконному обороту наркотиков появились в 2018 году. Как заявили в органе, прослушка была законной, с чем не согласен адвокат игрока Роберт Малевич. Следствие полагает, что футболист вложил 200 тысяч евро в операцию по контрабанде наркотиков, рассчитывая получить в итоге прибыль в размере 6 млн евро. Речь идёт о двух партиях кокаина (650 кг и 712 кг), которые были ввезены в порт Антверпена в январе 2020 года. Половину партии перехватила полиция. Заседание суда по этому делу пройдёт 11 августа.

Прокуратура утверждает, что в разговорах Промес также признался в том, что хотел ударить своего двоюродного брата ножом в шею, что может послужить отягчающим обстоятельством уже по этому делу, решение по которому суд вынесет 19 июня.

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Все комментарии
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 09:44
Спартак - команда для футболистов с репутацией. Тарасовским мальчишкам будет на кого равняться
Anton Hohlov
Anton Hohlov
сегодня в 09:33
Срочно гражданство наркоторговцу нужно выдать
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 09:31
Тёмная история, как раз в цвет кожи Свинси. А по мне так: сколько верёвочке не вейся - конец всё равно сыщется.
Futurista
Futurista ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 09:30
Прокуратура голландии всех нашла уже))...
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06
сегодня в 09:16, ред.
Причем тут политика ?. Промес политик что ли или он россиянин. ? Я не утверждаю что промес виновен но не надо не думаю что изща промеса надо оправдывать наркотики или вмешивать политику и т д. Он гражданин голандии. Сами разберутся
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 09:13
Наркотики разные. Там разрешеы лёгкие наркотики. А незаконный оборот наркотиков это ко всем наркотикам и к другим товарам относится. Наркотики в любом виде зло и не оправдывайте это зло из за того что он в вашей команде. Единственное оправдывание промесу это то что возможно его незаконно обвиняют или случайно оказался в этой схеме. Но если он реально виноват желаю ему сесть надолго.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 08:58
))))))))))))))))))))))))))))))))))
karnager
karnager
сегодня в 08:57
Совсем чёрный офигел. Депортировать из страны
Palex
Palex ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 08:29
А почему мы им должны не верить?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 08:15
И ты веришь их писанины...)....Они писали ,что газапровод мы сами взорвали , самолет в 2014 сбили , да и вообще забрали более триста миллиардов долларов...мол вам не надо...Или хоть раз еврики или англосаксы нам кого либо по нашим запросам отдали...??? ...Вы о чем....???
leonidspb1958a
leonidspb1958a
сегодня в 07:45
Спартача так просто голыми руками не взять!
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 07:26
Промеса и в России нужно проверить вдруг этот парень и здесь участвует в контробанде наркоты , население травит.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:23
Пусть попробуют теперь его из Москвы достать...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:06
Правильно. А я б голландцев ещё и в расизме обвинил и послал куда подалее.)
lotsman
lotsman
сегодня в 06:46
Спартак укрывает у себя криминального авторитета.))
Vadik
Vadik
сегодня в 06:21
У парня богатый криминальный опыт. Не понятно, зачем он это сделал? Денег и без наркотиков достаточно...
4g2nt9wqcmm5
4g2nt9wqcmm5
сегодня в 06:20
Вечно Антоха во что-нибудь влезет
oldrussian
oldrussian ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 06:10
Алкоголь тоже легален, в том числе и в России, однако за его контрабанду ловят и наказывают.
ABir
ABir
сегодня в 05:58
В стране , легализовавшей потребление наркотиков, выдвигают обвинение в контрабанде наркотиков - очередной цирк европравосудия и двойных стандартов. Не удивлюсь, если следователь и прокурор сами регулярно употребляют эту гадость. Похоже просто Промес вторгся в чужой бизнес или с кем-то не поделился.
zrs7m4rr9c3g
zrs7m4rr9c3g
сегодня в 05:34
Теперь понятно почему он сюда вернулся
adekvat
adekvat
сегодня в 05:16
Прийдется спартаку замену искать, интересно грев на зону в контракте был прописан.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:42
Цирк какой-то происходит в прокуратуре Нидерландов. С 2018 года идёт следствие, а итогов и точного обвенительного вердикта нет . Это дело будет ещё рассматриваться лет десять и не факт что чем-то закончится. Европейский суд, самый справедливый суд в мире !))) Наши только учатся !!!)))
valt134
valt134
сегодня в 01:18
Хотел деньжат влегкую «срубить», а оно вона как вышло… Но, думается мне, голландская баланда понаваристей нашей будет.
d928efzxtd5b
d928efzxtd5b
сегодня в 00:41
Уголовник должен сидеть в тюрьме, особенно, за наркоту.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:32
Решил спрятаться в РФ.. В тюрьму его за наркоту..
протон
протон ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:31
Считаю не выдавать игрока на самосудие. оранжевым. Принципиально не выдавать. Если я выскажусь по каким причинам, то мне выдадут карточку.
TheBoLt
TheBoLt ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:17, ред.
А зачем он тогда нужен? Ну представим ситуацию, вот нас допустили до еврокубков, или в азию ушли. Спартак, допустим, в лиге чемпионов. Как Промес, находясь в розыске, сможет попасть в заявку? Хорошо, допустим, в заявку сможет. Он будет только в домашних матчах играть? Для РПЛ можно найти и подешевле форварда. Пускай идет на понижение зарплаты или летит в свой Суринам, где его никто не найдет. Я вообще всю жизнь за принцип "накосячил - отвечай"
протон
протон
сегодня в 00:06
Да парня хотят подставить. вот и всё. Бери Промес РФ гражданство и всё.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:05
Как его вообще из страны выпустили по таким обвинениям!
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