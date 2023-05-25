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Преступники ограбили дом форварда «Валенсии» и избили подругу игрока

вчера, 21:18

В Испании ограбили дом нападающего «Валенсии» Джастина Клюйверта.

По информации источника, преступники проникли в жилище, где избили подругу футболиста, заставив её рассказать о местонахождении ценных вещей. Сообщается, что грабители ушли с драгоценностями и часами на сумму около 200 тысяч евро. Нападение длилось не более пяти минут. Отмечается, что девушка чувствует себя хорошо, получив незначительные травмы.

Сам футболист находится в Мальорке, где готовится к матчу очередного тура Ла Лиги.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:42
Слишком быстро сдалась подруга, да и с незначительным дамагом, подозрительно...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:03
Винни опять за старое взялся
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:37
У нас это называется проще......"Приставы приходили"
minai
minai
вчера в 22:06
Девку отлупили за то, что не отдала ключи от новенькой Лады - Калины ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:57
Девушка первая подозреваемая.
Поставила себе пару ссадин и стала богаче на 200 штук.
Конечно, если в доме есть видеонаблюдение...
Futurista
Futurista
вчера в 21:49, ред.
Нападение длилось не более пяти минут...это же всё нападение включая заход в дом, избиение девушки и уход с награбленным...как то дэвушка быстро раскололась...не похоже на правду)...хоть бы чаю попили еще минут 15 для достоверности...
протон
протон
вчера в 21:28
Вспомнилось как в Италии на Гамшека было ограбление, забрали деньги, драгоценности и памятные часы. Он обратился к фанатам, через мафиозные кланы часы ему вернули. Но здесь Испания, никто никого не найдет...
протон
протон
вчера в 21:28
А может девушка сдала дом?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:24
Ну это полный беспридел и это Европа!!!
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