Преступники ограбили дом форварда «Валенсии» и избили подругу игрока

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вчера, 21:18

В Испании ограбили дом нападающего «Валенсии» .

По информации источника, преступники проникли в жилище, где избили подругу футболиста, заставив её рассказать о местонахождении ценных вещей. Сообщается, что грабители ушли с драгоценностями и часами на сумму около 200 тысяч евро. Нападение длилось не более пяти минут. Отмечается, что девушка чувствует себя хорошо, получив незначительные травмы.

Сам футболист находится в Мальорке, где готовится к матчу очередного тура Ла Лиги.