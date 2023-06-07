«Спартак» игнорирует судебные дела Промеса. Квинси может оказаться в тюрьме

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вчера, 15:29

Фанаты должны понимать, чего ждать.

Промеса обвиняют в контрабанде наркотиков

Квинси выступает обвиняемым. По версии следствия, Промес лично принимал участие в контрабанде двух партий наркотиков. Первый груз на 650 килограммов кокаина, а второй на 720 килограммов. Одна из партий была перехвачена в Антверпене в 2020 году. Прокуроры доказывают, что Квинси был в тот день в городе. Полицейские давно обратили внимание на Промеса из-за гостей на его вечеринках.

Именно на одной из домашних дискотек Квинси ударил ножом двоюродного брата. Разрезал ногу рядом с коленом. В гражданском суде давно проиграл родственнику. Теперь ждет вердикта по криминальным обвинениям. Прокуроры представили судье данные об инциденте, поэтому легко получили право прослушивать телефон игрока. Проверяли, не было ли умысла, а нашли большой кокаиновый след.

Как сообщают голландские СМИ , Промес якобы вложил 200 тысяч евро в перевозку двух партий. Контрабанду курировал наркобарон Пит Вортел, а Промес рассчитывая получить 6 миллионов евро. Не новая схема. Богатым людям предлагают бизнес на крови, слезах и горе. Обещают в 30 раз больше денег. И преступник мог даже обмануть «инвестора». Что Промес смог сделать известному бандиту?

Но дело мерзкое не только из-за попадания сотен килограммов кокаина на улицы. Рядом два трупа. После проблем с одной из партий наркотиков начались разборки среди бандитов. Искали виновного в потере. Как считают прокуроры, Пит Вортел посчитал, что часть наркотиков украли его подельники. В результате убили двух человек, киллеров уже нашли и осудили к 16 и 20 годам тюрьмы.

Вортел тоже за решеткой. Его адвокат отрицал как связь с убийствами, так и знакомство с Промесом. Но в телефоне Квинси был номер бандита. Будут проверять информацию, что Промес заплатил Вортелу 250 тысяч евро после угроз добавить его в «список» на ликвидацию.

Через две недели Квинси могут посадить на два года

«Спартак» много лет занимается морализаторством. Учат других, как тратить деньги. Как оценивать правила футбола. Как ставить вопросы. И дело не только в оценках Салиховой. Иногда оказывались правы, но претензий к другим всегда много. Достаточно почитать интервью Абаскаля. Там много времени уделено не объяснению, почему Игнатов в основе, а теме судейства.

Странно, что в «Спартаке» игнорируют не только дело о наркотиках, но также нет оценок после гражданского вердикта в деле о нападении с ножом. Когда Промес возвращался, то контракт планировали разорвать, если игрока отправят в тюрьму. Через две недели Квинси могут посадить на два года по криминальному делу о нападении. А позже будет вердикт о наркотрафике.

Бывшие футболисты иногда торгуют наркотиками, но не в таком масштабе. Здесь игрок сборной Нидерландов, лучший снайпер в истории «Спартака». Если Соболева фанаты «красно-белых» отругали, что схватил себя за гениталии в дерби с ЦСКА , то где оценки действий Промеса со стороны трибун?

Презумпция невиновности не щит от моральных оценок

Даже вердикт суда не щит, ведь правосудие не всегда справедливое. Убил ли бывший американский футболист О. Джей Симпсон жену с любовником? Многие эксперты считают, что убил. А присяжные его оправдали. Здоровяк вышел на свободу и намекал на виновность, ведь дважды за одно преступление в США судить нельзя. А здесь факт, что Промес обвиняемый, дает право на оценки.

Это ведь не случай, когда Квинси трезвым превысил скорость на мокрой дороге, а ему под колеса вне пешеходного перехода выскочил ребенок. Прокуроры докажут злой умысел, если нашли свидетелей, получили записи разговоров и видят денежный след. Печальная история, ведь нужно быть невероятно неумным миллионером, чтобы торговать кокаином накануне ЧМ -2022, куда Квинси легко мог попасть.

«Спартак» не заслуживает быть щитом для людей, обвиняемых в преступлениях такого рода. Большие клубы гневно реагируют на случаи обвинений в домашнем насилии, сразу отстраняют игроков. «Спартак» не сможет делать вид, будто Промес несчастная овечка, а вокруг стая злых голландских волков. Также не сможет всю жизнь прятаться в Москве, не выезжая в страны с экстрадицией в Нидерланды.

«Спартаку» пора искать нового крайнего нападающего

Разумеется, апелляции затянут процессы. Так поступили адвокаты Влута из «Урала». Он получил срок за пьяное вождение, в результате которого погиб ребенок. Но история Промеса даже хуже. Влут не планировал убийство. А кокаин в таких количествах гарантировано убил несколько людей. РПЛ не может быть местом, где прячутся от правосудия. «Спартак» вместо осуждения пытался выбить Промесу паспорт РФ .

Чиновники отказано, поскольку идут суды. Всё происходящее – вина Промеса. Бандиты часто оправдывают преступления своей бедностью. Но Промес богатый человек. И это в основном деньги «Спартака». Игрок мог вложиться в отельный бизнес, как Ловрен. Мог торговать недвижимостью. Тысячи законных вариантов. Комплименты футболисту Промесу не отменяют неприятие выходок человека Квинси.

Это одна из самых безумных криминальных драм в истории футбола. Если будет доказано участие в контрабанде 1 400 килограммов наркотиков, то это повод в день обвинительного приговора разорвать контракт и не ждать никаких апелляций. В «Спартаке» ранее заявляли, что считают Квинси невиновным человеком. А теперь он обвиняемый в двух серьезных делах. Нужна реакция клуба, чтобы фанаты знали, как поступят в том и ином случае.