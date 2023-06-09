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Футболка Роналду — самая дорогая в фан-шопе финала Лиги чемпионов

вчера, 08:52
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер22:00 Не начался

В фан-шоп, организованный в рамках фестиваля финала Лиги чемпионов сезона 2022/23 в Стамбуле, поступила в продажу футболка нападающего Криштиану Роналду.

Стоимость игровой майки — 45 тысяч лир (примерно 160 тысяч рублей). Этот товар является самым дорогим в магазине. На втором месте по цене находится футболка форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, она оценивается в 38 тысяч лир (около 134 тысяч рублей).

Майка хавбека «горожан» Бернарду Силвы стоит 20 тысяч лир (около 70 тысяч рублей), а за 17 тысяч лир (около 60 тысяч рублей) можно приобрести футболки Джека Грилиша, Кевина Де Брюйне и Луиша Фигу.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:16, ред.
Сразу видно, здешние люди не шарят xD
Такой фан-шоп почти на каждом крупном футбольном ивенте делают. Он был на многих финалах ЛЧ, а на Чемпионате мира он работает весь турнир. Там выставляют футболки игроков, в которых они играли, авторитетное агентство клеит на каждую футболку голограмму и выдает сертификат подлинности.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:10
Это футболки, в которых играли футболисты. Там сертификат подлинности и все такое. На Чемпионате мира тоже самое было в Катаре, футболка Месси вроде 150 тысяч стоила в рублях.
John 5mith
John 5mith
вчера в 15:59
В общем Роналду - лучший игрок финала ЛЧ-2023 ))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 12:02
Посмотри как прореагировал на твой пост герой твоей аватарки...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:59
Очень "футбольная новость"!!! Кого интересует ныне судьба маек погонщика верблюдов(да к тому же-неудачника,от которого разбежалось всё элитное стадо дромадеров),удивительно...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:56
А что, то, что какие-то турецкие спекулянты в каком-то стамбульском магазине взвинтили цены на товары, теперь инфоповод?)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:03
Если судить в какой валюте продаётся маечка , то Роланду - "король лир"....)
FenixSL
FenixSL ответ swed27 (раскрыть)
вчера в 10:55
его футболка маловата всем кто старше 14
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:54
Так Халанд ещё не играл в финале ЛЧ
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 10:29
Может и Роналдо кароль пустыни, но РОНАЛДУ точно Король ЛЧ
drug01
drug01
вчера в 10:20
В Турции хорошо правит реклама, поэтому такой результат
adekvat
adekvat ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 10:17
Холанд сейчас король, а Роналдо теперь король пустыни.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 09:55
Роналду король лиги чемпионов и его футболка там всегда будет продаваться
ДСА
ДСА
вчера в 09:49
За 160.000 рублей пусть турки майки покупают.
Это же развод чистой воды.
Baggio R.
Baggio R. ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 09:45, ред.
А где написано, что берут? Никому это не нужно.
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:34
Обалдеть, 160 тысяч рублей, и берут же, при этом он даже играть не будет.
cska1948
cska1948
вчера в 08:59
Похоже, что футболка Месси идёт в нагрузку к футболке Рона.
swed27
swed27
вчера в 08:58
Месси нет и в помине
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