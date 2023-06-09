Футболка Роналду — самая дорогая в фан-шопе финала Лиги чемпионов

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вчера, 08:52

В фан-шоп, организованный в рамках фестиваля финала Лиги чемпионов сезона 2022/23 в Стамбуле, поступила в продажу футболка нападающего .

Стоимость игровой майки — 45 тысяч лир (примерно 160 тысяч рублей). Этот товар является самым дорогим в магазине. На втором месте по цене находится футболка форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, она оценивается в 38 тысяч лир (около 134 тысяч рублей).

Майка хавбека «горожан» Бернарду Силвы стоит 20 тысяч лир (около 70 тысяч рублей), а за 17 тысяч лир (около 60 тысяч рублей) можно приобрести футболки Джека Грилиша, Кевина Де Брюйне и Луиша Фигу.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.