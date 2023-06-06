Легендарный лев и ужастики. Логотипы знаменитых лиг Европы

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вчера, 08:56

Испанцы представили свой новый знак.

Дизайнерам тоже надо есть. А поскольку они люди творческие, то просят за свою работу много денег, чтобы питаться хорошо. Футбольный дизайн всегда привлекает внимание и вызывает обсуждения. Особенно когда предпринимают такие опасные эксперименты, как в случае с логотипом чемпионата мира 2026. Сделали из очень некрасивых цифр «2 и „6“ фон, а сверху поставили фотографию кубка мира. Вот и весь дизайн, с вас миллион долларов.

„Уникально и узнаваемо“ это легендарные логотипы, вроде „Louis Vuitton“, „Coca-Cola“, „Nike“ и „Unilever“. А поделки, вроде последнего торгового знака „Ювентуса“ с перевернутым краном в угоду безвкусной простоте, или эмблемы многих национальных сборных, не вызывают положительных эмоций у фанатов и грамотных дизайнеров. Например, „Реал“ и „Барселона“ боятся сильно трогать свои логотипы, ведь обязательно прилетит.

Но другие известные клубы меняли эмблемы в двадцать первом веке. И национальные лиги не отставали, ведь во многих случаях, стоит признать, товарные знаки не пережили проверку временем.

Испанская Ла Лига

Девять лет подряд у высшего испанского дивизиона был страшный черно-белый логотип. В стране Пикассо и Дали стыдно выбирать такой страшный дизайн. Поэтому в 1993-м придумали новую эмблему. Она намного удачнее. Цветастая, но простая и узнаваемая. Отличный знак, который не так давно дополнили удачным шрифтом. Но Тебасу показалось этого мало. Теперь взяли буквы „L“, и на их основе сделали примитивный красный логотип. Честно говоря, оценки противоречивые. С надписью смотрится неплохо, хотя шрифт как для игровой конторы – спонсором стала компания ЕА, а не для серьезной футбольной лиги. И знак слабый, словно когтями процарапали.

Английская Премьер-Лига

Легендарный лев был символов АПЛ всегда, но его „внешность“ несколько раз менялась. Форма логотипа с самого начала была неудачной. Но со временем пришли к другому изображению короля зверей, а в 2016-м представили знаменитую теперь морду в стиле минимализма. Ибрагимович, который только что закончил карьеру, скажет, что рисковали льва с него? За счет использования негативного пространства получили качественный знак. АПЛ срослась со своим новым логотипом, он проще и удобнее для воссоздания, чем старый, где мешало название титульных спонсоров. Были приколы, вроде отображения во время трансляций, но дополнили первоначальные шаблоны.



Немецкая Бундеслига

Не у всех турниров был товарный знак со дня создания. Национальные лиги ведь сравнительно недавно стали коммерческими предприятиями с миллиардными оборотами. В Бундеслиге озаботились логотипом ближе к смене веков. Первый знак ужасный. Много цветов, банальный мяч. Вызывает головокружение, которое отвлекает. При этом логотип загнали в квадрат. А вот человек, который бьет по мячу – находка. Бундеслига обрела свой знак в 2002-м году. Сейчас его немного изменили, перерисовав футболиста. Стал стройнее, смотрит прямо, а не вниз. Левандовски воссоздавал эмблему в реальной жизни, выглядит свежо и понятно.

Российская Премьер-Лига

До появления медведя даже не хочется ничего комментировать. Морская звезда, которая играет в футбол? Мяч с картой страны на нем? Эмблема с двуглавым орлом тоже устарела, хотя ее пытались перерисовать на современный лад. Вместо щита получили пять лет назад голову медведя. Простой и понятный символ. Он немного ироничный, учитывая самый популярный древний мем с медведем, но сделан хорошо. Минимализм, который считывается сразу и легко запоминается. Также у РПЛ хороший шрифт – вот здесь полное попадание.

Голландская Эредивизие

Если убрать название спонсора, то логотип девяностых настолько ужасный, что даже хороший. Но затем были безвкусные эксперименты. Рисовали стадион и разноцветный мяч. В итоге выбрали простую, но стильную букву „е“. Хороший ребрендинг, хотя связь с футболом не считывается сразу, если не понимать значение надписи. Немного бездушно, но точно качественно.

Португальская Примейра

Португалия – красивая страна, но эмблемы ее национальной лиги очень страшные. До 2020-го года все варианты словно делали дилетанты. Новый знак тоже странный. Что это такое? Но за счет неправильной формы и пояснительной надписи самый новый логотип работал лучше, чем все старые. Хотя Примейра заслуживает более интересного знака.

Французская Лига 1

В начале века у чемпионата Франции был такой страшный логотип, что вместо него любой другой смотрелся бы здорово. Мяч, придуманный в 2008-й, был классным. Хотя непонятно добавили элемент ниже надписи. Дальше все портили спонсоры, ведь логотип национальной лиги всегда лучше смотрится без названия сторонней компании. Можно ли назвать ребрендинг в Лиге 1 удачным? Скорее да, чем нет. Знак живет своей жизнью, хотя простой – разорванный шестиугольник с точкой.



Итальянская Серия А

Известные модники, но до 1992-го года носили устаревший и некрасивый знак. Наверное, там была история возникновения, но и первая эмблема, и знак легендарных для Серии А 1990-х были слабыми. Мяч не работал, слишком банально. Попробовали закрутить в овал круглое футбольное поле, и снова мимо. Часто меняли логотипы, но пока не пришли к букве „А“, которую трижды дорабатывали, ведь перебрали с градиентами. Теперь вроде как успокоились. Нормальный знак, но у Бундеслиги и АПЛ логотипы четче. Букву „А“ в дизайне нарисовать довольно сложно, но итальянская попытка скорее удачная, чем нет.