Наби Кейта перешёл из «Ливерпуля» в «Вердер»

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вчера, 14:59

«Вердер» объявил о переходе полузащитника .

О сроках контракта не сообщается. 28-летний футболист покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента.

В сезоне 2022/23 игрок провёл за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.