Наби Кейта перешёл из «Ливерпуля» в «Вердер»

«Вердер» объявил о переходе полузащитника Наби Кейта.
О сроках контракта не сообщается. 28-летний футболист покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента.
В сезоне 2022/23 игрок провёл за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
В травматичности, думаю, дело. Это - лотерея. И Вердеру позволительно в такую играть, а вот Дортмунду скорее нет. Сомнений что для Бундес-лиги он в лучшей форме топ у меня нет
В травматичности, думаю, дело. Это - лотерея. И Вердеру позволительно в такую играть, а вот Дортмунду скорее нет. Сомнений что для Бундес-лиги он в лучшей форме топ у меня нет