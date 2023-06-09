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Наби Кейта перешёл из «Ливерпуля» в «Вердер»

вчера, 14:59

«Вердер» объявил о переходе полузащитника Наби Кейта.

О сроках контракта не сообщается. 28-летний футболист покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента.

В сезоне 2022/23 игрок провёл за английский клуб 13 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:56
теперь у Вердера будет постоянным клиентом лазарета)
yb52z8f2d6z8
yb52z8f2d6z8
вчера в 17:58
Как раз это его уровень, нынешний Вердер
протон
протон
вчера в 16:37
могли продать после 1 сезона, получили бы денег. Балласт нельзя держать , здесь Клопп не прав. На рынке тогда были Эдегор и Ковачич - нет надо было вляпаться в это ....

В травматичности, думаю, дело. Это - лотерея. И Вердеру позволительно в такую играть, а вот Дортмунду скорее нет. Сомнений что для Бундес-лиги он в лучшей форме топ у меня нет
sova147
sova147
вчера в 15:20
Неужели Ливерпуль хуже клуб чем Вердер
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