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Месси: «Хочу перестать быть центром внимания, чтобы уделить время семье»

вчера, 22:32

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, который перейдет в клуб «Интер Майами», рассказал, почему не вернулся в «Барселону».

Истина в том, что я очень хотел вернуться, но, учитывая то, как я покидал команду, что пришлось преодолеть, у меня не было желания сталкиваться с этим снова: ждать, что будет дальше, доверять кому-то свое будущее. Я пожелал самостоятельно принять решение, принимая во внимание свои потребности, потребности семьи.

Я слышал, что Ла Лига сделала все, что можно, чтобы я вернулся, но многое еще должно было случиться. Знаю, что «Барселоне» пришлось продавать футболистов или снижать им зарплату, и, по правде сказать, мне не хотелось оказаться в подобной ситуации.

Меня за время в «Барселоне» уже обвиняли во многих вещах, которые не имели ничего общего с реальностью, это надоедает, я хотел этого избежать.

Когда я уходил, Ла Лига тоже была согласна меня зарегистрировать, однако этого не произошло. Я боялся, что все повторится. Мне тогда пришлось долго жить в парижском отеле вместе с семьей, с детьми, которым нужно посещать школьные занятия.

Я хотел принять решение самостоятельно, поэтому и не вернулся в «Барселону». Я бы очень этого хотел, но это было невозможно.

Хочу перестать быть центром внимания, чтобы уделить время семье. Последние два года для нас были непростыми, это огорчает. У меня был потрясающий месяц с победой на чемпионате мира, но в остальном было сложно. Я хочу снова наслаждаться своей жизнью, временем с семьей, детьми. Поэтому моего возвращения не произошло.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 09:28
Как проверить что чемпионат СА НАМНОГО слабее чем МЛС? Мексиканскую лигу считаешь сильной? Мексиканские клубы всегда выигрывают американскую лигу чемпионов, т.е. выигрывают постоянно у МЛС.
cska1948
cska1948
сегодня в 08:22
Народная мудрость гласит: "Выслушай жену и сделай по своему!" Месси выслушал жену и сделал так. как она хочет. Посмотрим, удастся ли ему опровергнуть народную мудрость.
Elliada
Elliada ответ Dead Morose (раскрыть)
сегодня в 07:53
Месси "обделался" вместе с молодым Мбаппе. По статистике они почти равны. Посмеялся над атлетом Роналду. Балласт тоже в 36 закончил с футболом. Тогда он выиграл последний трофей, после 1,5 года позорился и уехал к верблюдам.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Dead Morose (раскрыть)
сегодня в 07:27
Именно поэтому португал отправился в слабый чемпионат СА, который намного слабее даже МЛС.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 07:25
А что крутого жить в СА, где сплошь мусульмане? Да, деньги огромные и в США он не заработает столько же. Но комфортнее жить в Америке и радоваться жизни, чем в арабской стране.
Doping87
Doping87
сегодня в 07:12
Не хочет он сильно напрягаться за маленькую ЗП. Хочется на пляжах Майами кайфовать за большой куш. Вот и вся суть.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 03:22
Уже никак, ты главный заработок журналюг.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 02:34
Лео- красавчик!!! Решил так, чтобы было комфортно ему и его семье. И чтобы не зависеть от чьих- то проблем и решений!!! Будь- то руководство Ла лиги или Барселоны.
Поступок настоящего Мужчины!!! Браво- Лео!!!
karnager
karnager ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 01:17
А до этого он был без семьи и детей?)) Они всю жизнь катаются за ним по всем странам и турнирам
Dead Morose
Dead Morose
сегодня в 00:53
Перевожу слова Месси, на мужской. Я ссыкую играть в европе, поэтому перебираюсь в Америку, где на первом месте Американский футбол, там меня точно ни кто не будет критиковать. Посудите сами, я обкакался в ПСЖ в дебютный сезон, во втором сезоне чуть чуть выровнялся, но дальше будет хуже. В англию точно не полезу, в италии и германии мало предложат. В барселону не пойду, потому что и там обделаюсь, я не атлет, как роналду или ибрагимович. Пусть лучше в Барсе помнят меня старого, а точннее молодого)
Брулин
Брулин
сегодня в 00:46
короче все понятно. зимой придёт в аренду в Барселону. так сам Бекс и делал
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:39
В Барселоне сейчас бардак, команда потихоньку восстанавливается, наконец-то начали брать титулы. По сути строится новая команда. Буси и Альба были последние из того знаменитого состава, но и их уже в команде нет. Это безусловно легенды Барселоны, но каталонцам наверное будет лучше без них.
Я желаю Месси удачи в МЛС! Считаю, что он сделал правильный выбор) Майами! Это можно сказать латинская Америка, тем более у него там есть дом) можно спокойно поиграть года 2-3 и завершить карьеру.
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:04
В Америке заработает не меньше, а может и больше.
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:01, ред.
Многие раньше заканчивают из-за травм и отсутствия предложений...
когда ты в порядке и тебе предлагают полтора ярда € за три года заканчивать как минимум странно...
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:50
36 лет исполнится через 2,5 недели. Причем тут возраст, если он всего добился и решил пожить для себя и своей семьи? Многие раньше заканчивали с футболом. Нет какого-то предельного возраста. Каждый решает для себя.
Futurista
Futurista
вчера в 23:46
Всего 35...уже устал и хочет к жене...семье...

Elliada
Elliada
вчера в 23:31
Месси поступил правильно, а не так, как выгодно ему.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:13
На волю, Лео, в пампасы! Рано или поздно популярность не то что бы надоедает, а утомляет. Это уж точно. А в Майами будто бы в покое оставят.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:05
Лео захотел жизни поспокойнее поразмерение...
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