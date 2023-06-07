Месси: «Хочу перестать быть центром внимания, чтобы уделить время семье»

Нападающий сборной Аргентины рассказал, который перейдет в клуб «Интер Майами», рассказал, почему не вернулся в «Барселону».

Истина в том, что я очень хотел вернуться, но, учитывая то, как я покидал команду, что пришлось преодолеть, у меня не было желания сталкиваться с этим снова: ждать, что будет дальше, доверять кому-то свое будущее. Я пожелал самостоятельно принять решение, принимая во внимание свои потребности, потребности семьи.

Я слышал, что Ла Лига сделала все, что можно, чтобы я вернулся, но многое еще должно было случиться. Знаю, что «Барселоне» пришлось продавать футболистов или снижать им зарплату, и, по правде сказать, мне не хотелось оказаться в подобной ситуации.

Меня за время в «Барселоне» уже обвиняли во многих вещах, которые не имели ничего общего с реальностью, это надоедает, я хотел этого избежать.

Когда я уходил, Ла Лига тоже была согласна меня зарегистрировать, однако этого не произошло. Я боялся, что все повторится. Мне тогда пришлось долго жить в парижском отеле вместе с семьей, с детьми, которым нужно посещать школьные занятия.

Я хотел принять решение самостоятельно, поэтому и не вернулся в «Барселону». Я бы очень этого хотел, но это было невозможно.

Хочу перестать быть центром внимания, чтобы уделить время семье. Последние два года для нас были непростыми, это огорчает. У меня был потрясающий месяц с победой на чемпионате мира, но в остальном было сложно. Я хочу снова наслаждаться своей жизнью, временем с семьей, детьми. Поэтому моего возвращения не произошло.