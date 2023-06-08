«Ливерпуль» объявил о переходе чемпиона мира

Полузащитник Алексис МакАллистер стал игроком «Ливерпуля».
Как сообщает пресс-служба «красных», контракт подписан на длительный срок. Сумма отступных не разглашается.
В сезоне 2022/23 24-летний хавбек выступал за «Брайтон», проведя 38 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 3 результативные передачи. Футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.
Смартфон накрылся- отдал в починку. Обещают на следущей неделе исправить. Очень надеюсь.
Смартфон накрылся- отдал в починку. Обещают на следущей неделе исправить. Очень надеюсь.
Согласен с Вами на все сто, вот только удивляет то, как Ливерпульцам удается такая тонкая работа! Не каждый большой клуб может так работать!
Ну а про Баварию, тут ни убавить ни прибавить - гегемон немецкого футбола!
Согласен с Вами на все сто, вот только удивляет то, как Ливерпульцам удается такая тонкая работа! Не каждый большой клуб может так работать!
Ну а про Баварию, тут ни убавить ни прибавить - гегемон немецкого футбола!
Ну вот Вам и ответ на Ваш вчерашний вопрос: возможно ли за недорого купить качественного игрока. Неважно сколько футболист стоит, главное- разглядеть в нем его основные игровые качества и с пользой для него, и команды их использовать.
Что касается Баварии (поскольку вчера затронули эту тему), то Бавария- снова самый богатый клуб Германии.
Ну вот Вам и ответ на Ваш вчерашний вопрос: возможно ли за недорого купить качественного игрока. Неважно сколько футболист стоит, главное- разглядеть в нем его основные игровые качества и с пользой для него, и команды их использовать.
Что касается Баварии (поскольку вчера затронули эту тему), то Бавария- снова самый богатый клуб Германии.