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«Ливерпуль» объявил о переходе чемпиона мира

вчера, 13:10

Полузащитник Алексис МакАллистер стал игроком «Ливерпуля».

Как сообщает пресс-служба «красных», контракт подписан на длительный срок. Сумма отступных не разглашается.

В сезоне 2022/23 24-летний хавбек выступал за «Брайтон», проведя 38 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 3 результативные передачи. Футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

«Ливерпуль» объявил о переходе чемпиона мира

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:27
На следущей неделе отправлю, как и обещал.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:13
Толя, приветище!!!
Смартфон накрылся- отдал в починку. Обещают на следущей неделе исправить. Очень надеюсь.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:11
Привет Виктор, куда пропал? Какие новости?
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:56, ред.
Ну так в этом и заключается селекционная работа- заметить то, что не видят другие и во-время, недорого приобрести. Это большое искусство. Теперь, важно, чтобы подошёл...
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:42
Доброй ночи,Виктор!
Согласен с Вами на все сто, вот только удивляет то, как Ливерпульцам удается такая тонкая работа! Не каждый большой клуб может так работать!
Ну а про Баварию, тут ни убавить ни прибавить - гегемон немецкого футбола!
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 19:54
по каким таким критериям он топовый футболист?😂
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:55
отличный трансфер! Удачи и побед с Ливерпулем!!!
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 18:10
Первый есть, надо еще хотя бы двух.Полузащиты практически нет.
Predator94
Predator94
вчера в 17:42
Сильный переход! Удивляло, почему он давно не в топ клубе, ведь топовый футболист
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:26, ред.
Приветствую Вас, Уважаемый!
Ну вот Вам и ответ на Ваш вчерашний вопрос: возможно ли за недорого купить качественного игрока. Неважно сколько футболист стоит, главное- разглядеть в нем его основные игровые качества и с пользой для него, и команды их использовать.
Что касается Баварии (поскольку вчера затронули эту тему), то Бавария- снова самый богатый клуб Германии.
Agamaga.........
Agamaga.........
вчера в 16:29
Отлично сыграл на ЧМ. Клоппу нужны такие бойцы.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:45
Ну что же, Ливерпуль можно поздравить с подписанием очень качественного игрока за копейки. В СМИ озвучивается сумма в 40-45 млн, считай даром получили игрока еще и адаптировеноого к АПЛ. Умеют Ливерпульцы подписывать игроков. Гакпо тоже взяли примерно за такую же сумму, и он сразу же вписался в структуру игры. Поглядим кого еще Клопп приведет в команду
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:29
Может не приживётся,а может наоборот заиграет,смотрим!
mt2u8pu9znfu
mt2u8pu9znfu
вчера в 13:13
Лишь бы играл на пользу клубу
Гость
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