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Садио Мане может перейти в «Реал»

вчера, 17:58

Нападающий Садио Мане может покинуть «Баварию» этим летом.

По данным источника, «Реал» рассматривает сенегальца в качестве потенциального усиления линии атаки.

«Бавария» запросит за трансфер Мане около 25-30 млн евро.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:05
я мля не понимаю этих перебесчиков играл парень в Ливерпуле и смысл было уходить в Баварию и что с ним стало тоже самое и с Вейналдумом и где они теперь тупо поступили со своей карьерой а ведь не молодеют
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:13
В Реале его уже скорее всего не будет. Успехов и больших побед, Садио Мане!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 07:25
Конечно же нужен, это же не Сане, это Мане
Dima salev
Dima salev
сегодня в 06:07
Лучше бы Карима оставили на пару сезон
Palex
Palex ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:38
Думается,что он уже на закате своей карьеры,да еще и скандальный,как выяснилось. В Баварии с Сане конфликтовал, в Ливире с Салахом.
Rupertt
Rupertt ответ 2te7q6m8vbfs (раскрыть)
вчера в 21:48
Ну когда деньги с карманов вываливаются, конечно популярный.
salleeh
salleeh
вчера в 20:43
Мане нужно было изначально в Ла Лигу, всё таки он техничный игрок, и на фоне медленной и тяжёлой Баварии он тоже потерялся, тем более игровым временем его почему то не особо балуют. А вот мёртвый Сане, почему то и играет в основе и не обсуждается, хотя он является самым дорогим приобретением Баварии последних лет…
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:21, ред.
Не думаю что данный трансфер состоится.

Во-первых, Реалу нужен центрфорвард, а Мане, каким бы он не был хорошим игроком, вообще не центрфорвард!

Во-вторых, если слухи о том, что Тухель не видет Садио в своей команде правда, и
его выставят на продажу, то Реалу точно не нужнем будет игрок с большими требованиями по з.п., да и староват он для Переса, тот не особо любит давать длительные контракты игрокам за 30, и если кто и решится выкупить Мане, так это саудиты.

А Реалу если и нужен форвард "затычка", то можно взять Фермино! Думаю, идеально отыграет сезон, тем более в Мадиде много бразильцев играют.
2te7q6m8vbfs
2te7q6m8vbfs ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 19:01
Скажи мне ты за какой клуб болеешь? Уверен Реал в разы его популярнее
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:58
Фейковая новость не иначе, вброс специально, потому как Реал М сейчас не на слуху, решили напомнить, что есть такой клуб.
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 18:35
Лучьше кейна будет это точно...я беру в расчет 2023 года...а если 2024 мбаппе или холанд придет
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:16
Очень сомневаюсь, за него и платить, и у него рекордный огромный контракт в БЛ, значит, он кучу денег и так захочет, и обновлять команду, но покупать ветерана в атаку, который только вписываться будет сколько времени, при этом странно.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:01
Игры он точно не испортит
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:00
Недорогой качественный игрок
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