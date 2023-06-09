Садио Мане может перейти в «Реал»

Нападающий Садио Мане может покинуть «Баварию» этим летом.
По данным источника, «Реал» рассматривает сенегальца в качестве потенциального усиления линии атаки.
«Бавария» запросит за трансфер Мане около 25-30 млн евро.
Нападающий Садио Мане может покинуть «Баварию» этим летом.
По данным источника, «Реал» рассматривает сенегальца в качестве потенциального усиления линии атаки.
«Бавария» запросит за трансфер Мане около 25-30 млн евро.
Во-первых, Реалу нужен центрфорвард, а Мане, каким бы он не был хорошим игроком, вообще не центрфорвард!
Во-вторых, если слухи о том, что Тухель не видет Садио в своей команде правда, и
его выставят на продажу, то Реалу точно не нужнем будет игрок с большими требованиями по з.п., да и староват он для Переса, тот не особо любит давать длительные контракты игрокам за 30, и если кто и решится выкупить Мане, так это саудиты.
А Реалу если и нужен форвард "затычка", то можно взять Фермино! Думаю, идеально отыграет сезон, тем более в Мадиде много бразильцев играют.
Во-первых, Реалу нужен центрфорвард, а Мане, каким бы он не был хорошим игроком, вообще не центрфорвард!
Во-вторых, если слухи о том, что Тухель не видет Садио в своей команде правда, и
его выставят на продажу, то Реалу точно не нужнем будет игрок с большими требованиями по з.п., да и староват он для Переса, тот не особо любит давать длительные контракты игрокам за 30, и если кто и решится выкупить Мане, так это саудиты.
А Реалу если и нужен форвард "затычка", то можно взять Фермино! Думаю, идеально отыграет сезон, тем более в Мадиде много бразильцев играют.