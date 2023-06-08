«Интер» планирует усилиться защитником «Монцы»

Защитник «Монцы» Карлос Аугусто заинтересовал «Интер».
На футболиста также претендует «Ноттингем Форест». В 35 матчах Серии А сезона 2022/23 игрок забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.
Трансферная стоимость защитника оценивается в 8 миллионов евро.
В каждой третей игре делает голевое результативное действие, товарищ явно рождён для атаки...)
У нас есть нападающие с худшими показателями!
В каждой третей игре делает голевое результативное действие, товарищ явно рождён для атаки...)
У нас есть нападающие с худшими показателями!