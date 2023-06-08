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«Интер» планирует усилиться защитником «Монцы»

вчера, 22:55

Защитник «Монцы» Карлос Аугусто заинтересовал «Интер».

На футболиста также претендует «Ноттингем Форест». В 35 матчах Серии А сезона 2022/23 игрок забил 6 голов и отдал 5 голевых передач.

Трансферная стоимость защитника оценивается в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:20
Защитник...
В каждой третей игре делает голевое результативное действие, товарищ явно рождён для атаки...)
У нас есть нападающие с худшими показателями!
trvku66e46dd
trvku66e46dd
сегодня в 08:18
Вполне перспективным выглядит этот потенциальный трансфер бразильского дефа
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:05
В этом сезоне Монца выступила очень хорошо, не игроки в цене.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:12
Защитник в рассвете сил, довольно результативный, да и трансферная стоимость не высокая.
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