Круговорот бомбардиров. Кейн – в «Реал», Хёйлунд – в «Тоттенхэм»

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вчера, 09:17

Топовым клубам нужны сильные нападающие.

Летнее трансферное окно может пройти под знаком поиска ведущими клубами топовых нападающих. Опыт «Манчестер Сити», в составе которого Эрлинг Холанд наколотил рекордное количество голов, показывает, насколько важно иметь такую забивную фигуру на острие атаки. И сейчас как раз настал тот момент, когда сразу у ряда больших клубов с ресурсами возникла необходимость в новых и высококлассных форвардах. Давайте представим, кому и какой нападающий подошел бы.

«Реал» (Харри Кейн)

В «Реале» сейчас большая забота – найти замену Кариму Бензема. Один из лучших нападающих современности после внушительной карьеры в Мадриде перебрался в Саудовскую Аравию. Логично было бы заменить его достойной фигурой, нападающим мирового класса со знаком качества. Но если бы «Реал» пораньше подписал дублера, вырастил бы его за спиной Бензема, он мог бы совершить плавный транзит.

А в нынешних условиях клубу требуется тот, кто даст мгновенный результат и сразу будет приносить голы. В современном футболе есть, пожалуй, несколько человек, которые способны взять и начать сразу забивать за «Реал». Кейн кажется идеальной фигурой, которая может соответствовать набору навыков Бензема и влиться в схему мадридцев безболезненно.

Но заполучить Харри будет непросто, хотя его контракт с «Тоттенхэмом» истекает через год. «Шпоры» будут упираться до последнего и требуют более 100 миллионов евро. А «Реалу» еще Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» вызволять за немалые деньги.

«Манчестер Юнайтед» (Виктор Осимхен)

Сложно сказать, кто и когда станет владельцем «Манчестер Юнайтед», а это затрудняет оценку доступных трансферных средств у клуба. Но если МЮ выделит более ста миллионов евро, а вышеупомянутый Кейн ускользнет от них, то главной целью должен стать Осимхен, который в прошлом сезоне забил за «Наполи» 31 гол в 39 матчах и стал чемпионом Италии.

Нигериец не имеет некоторых качеств Кейна, он не так хорош при игре в глубине, не так склонен к действиям плеймейкера, но он обеспечивает проблемы в чужой обороне и грамотное использование любых зон перед чужими воротами. И это при том, что мяча он касается в среднем за матч в два раза реже, чем Кейн.

Приехав в «Наполи» три года назад из «Лилля» за 75 миллионов евро, Осимхен смог поработать над собой, он стал более хладнокровным и зрелым, более уверенным в себе. Неаполитанцы хотели бы получить за Виктора около 150 миллионов евро, но форвард способен окупить такие вложения и добиться большего прогресса.

«Бавария» (Рандаль Коло Муани)

Франкфуртскому «Айнтрахту» Коло Муани прошлым летом достался бесплатно, когда ушел из «Нанта». В завершившемся сезоне француз забил 23 мяча в 46 матчах. Он был заметной фигурой в сборной Франции на чемпионате мира и обратил на себя внимание топовых клубов. С учетом четырехлетнего контракта «Айнтрахт» может потребовать за Коло Муани 75 миллионов евро.

Так или иначе, с французом слухи связывают почти каждую сильную команду, которая ищет центрфорварда. «Бавария» среди них выглядит фаворитом, потому что рискует меньше остальных – игроку ведь не придется менять чемпионат. Тактически он бы подошел «Баварии». Это быстрый и техничный форвард, который классно организует моменты для партнеров, органично с ними взаимодействуя.

«Челси» (Душан Влахович)

Ты можешь потратить сотни миллионов евро, но все равно будешь нуждаться в классном нападающем. Это про «Челси». Влахович провел в «Ювентусе» не самый удачный сезон, забив 14 мячей в 42 матчах. Но ему еще 23, а свой потенциал Душан показывал ранее, так что списывать со счетов совсем не стоит. Можно вспомнить, как он к январю 2022 года забил в «Фиорентине» 20 голов в 24 матчах, чем и соблазнил «Ювентус», выложивший за форварда 70 миллионов евро.

Носят ли проблемы Влаховича физический, психологический или тактический характер? Стоит ли он запрашиваемых туринцами 80 миллионов евро? Наверное, в «Челси» сейчас идут разговоры на эту тему. Потому что лондонцам, которые переживают хаос, все равно нужен стабильный забивной форвард. Совсем безумные деньги потратить «Челси» уже вряд ли будет готов. Да и игрок уровня Кейна остережется соваться на «Стэмфорд Бридж» в нынешнем состоянии клуба. Так что Влахович кажется оптимальным вариантом для приведения в форму и игрока, и команды.

«Тоттенхэм» (Расмус Хёйлунд)

«Шпоры» тоже находятся на распутье и в стадии перестройки. Снова велика вероятность ухода Кейна, и его точно придется кем-то заменить. По-настоящему топовый бомбардир вряд ли согласится сейчас на переезд в «Тоттенхэм». Поэтому «шпорам» нужно следовать тактике подписаний на перспективу. И здесь все зависит от чутья скаутов и точности прогнозов специалистов.

В прессе активно ходят слухи о том, что выбор «Тоттенхэма» склонится к 20-летнему нападающему «Аталанты» Хёйлунду. Молодой датчанин попал на карандаш многих клубов, особенно когда забил за свою сборную пять мячей в четырех матчах после дебюта в сентябре. Хёйлунд может подойти по стилю обновленным «шпорам», он не будет стоить сейчас баснословных денег, но в перспективе готов вырасти до классного бомбардира. С уходом Кейна у него будут все шансы проявить себя. И не будем забывать, что у «Тоттенхэма» с «Аталантой» налажены неплохие деловые контакты на уровне руководителей.

«Ювентус» (Маркус Тюрам)

Цепочка последствий затронет не только «Тоттенхэм», но и «Ювентус». Влахович близок к уходу, Милик тоже вряд ли останется, а Кин не выглядит способным обеспечивать стабильную результативность. Значит, туринцам понадобится бомбардир этим летом. «Ювентус» не готов тратить большие деньги, а контракт Тюрама с менхенгладбахской «Боруссией» заканчивается, и он точно входит в сферу интересов многих клубов.

Француз способен оживить линию атаки «Ювентуса», которому предстоит тяжелое восстановление после всех неурядиц. И символично, что Маркус вернется в город своего детства, поскольку он какое-то время рос в Турине, где блистал его отец Лилиан.