Левандовски высказался по поводу возможного перехода в Саудовскую Аравию

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сообщил, что не собирается в данный момент переходить в чемпионат Саудовской Аравии.
У меня действующий контракт (с «Барселоной»). Я вижу, что происходит (в Саудовской Аравии), но меня это не беспокоит, потому что в данный момент у меня другие приоритеты.
Роберт хочет остаться в Барселоне. Чего ради? Всё, на что Барселона реально может претендовать, она уже выиграла, то есть Ла Лигу. Без победы в ЛЧ никто не будет воспринимать поляка, как претендента на ЗМ. То есть, ЗМ ему уже не видать. Хочет набить статистику в ЛЧ? За 8 матчей сколько он забьет? Допустим, 8 голов. И что это изменит? Допустим, дойдет до 100 голов в ЛЧ. И что это даст?
Роберт хочет остаться в Барселоне. Чего ради? Всё, на что Барселона реально может претендовать, она уже выиграла, то есть Ла Лигу. Без победы в ЛЧ никто не будет воспринимать поляка, как претендента на ЗМ. То есть, ЗМ ему уже не видать. Хочет набить статистику в ЛЧ? За 8 матчей сколько он забьет? Допустим, 8 голов. И что это изменит? Допустим, дойдет до 100 голов в ЛЧ. И что это даст?