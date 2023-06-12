Левандовски высказался по поводу возможного перехода в Саудовскую Аравию

Нападающий «Барселоны» сообщил, что не собирается в данный момент переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

У меня действующий контракт (с «Барселоной»). Я вижу, что происходит (в Саудовской Аравии), но меня это не беспокоит, потому что в данный момент у меня другие приоритеты.