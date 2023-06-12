Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Левандовски высказался по поводу возможного перехода в Саудовскую Аравию

вчера, 19:28

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сообщил, что не собирается в данный момент переходить в чемпионат Саудовской Аравии.

У меня действующий контракт (с «Барселоной»). Я вижу, что происходит (в Саудовской Аравии), но меня это не беспокоит, потому что в данный момент у меня другие приоритеты.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мбаппе заявил, что не перейдёт в «Реал», а проведёт сезон 2023/24 в ПСЖ
Сегодня, 16:48
СлухиМбаппе хочет перейти в «Реал». Флорентино Перес уже общался с Килианом
Сегодня, 16:09
СлухиМбаппе готовился к уходу из ПСЖ ещё в прошлом году
Сегодня, 14:23
СлухиПСЖ продаст Мбаппе. Клуб не хочет зависеть от одного игрока
Сегодня, 13:24
СлухиЛукаку хочет перейти в чемпионат Саудовской Аравии
Сегодня, 11:58
Слухи«Ливерпуль» предложил 60 млн евро за полузащитника «Реала»
Сегодня, 08:56
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 09:22
Это ещё не пригласили, курва найдёт как драпануть из Барселоны….
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:45
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:40
От этих слов так и веет разочарованием и обидой. Всех пенсионеров пригласили на золотые прииски, а поляка забыли. Ну теперь ему как бы не сильно и хотелось))
adekvat
adekvat
вчера в 21:16
Какие были приоритеты когда с Баварии драпал ?
ea6hhdcfqkcc
ea6hhdcfqkcc
вчера в 20:01
Это всё ждёт его в будущем, хотя у Барселоне он подсел,но думаю ещё будут полезен
Elliada
Elliada
вчера в 19:57, ред.
Ну и зря. СА предлагает такие контракты только в этом году. В следующем году станет известно, кто проведет ЧМ 2030 и тогда сумма контрактов поползет вниз. По-моему, в следующем году у поляка заканчивается контракт с Барселоной. Ему будет 36 лет. Вряд ли каталонцы предложат ему новый контракт. А такую пенсию, какую сейчас предлагает СА, в следующем году не предложит никто.

Роберт хочет остаться в Барселоне. Чего ради? Всё, на что Барселона реально может претендовать, она уже выиграла, то есть Ла Лигу. Без победы в ЛЧ никто не будет воспринимать поляка, как претендента на ЗМ. То есть, ЗМ ему уже не видать. Хочет набить статистику в ЛЧ? За 8 матчей сколько он забьет? Допустим, 8 голов. И что это изменит? Допустим, дойдет до 100 голов в ЛЧ. И что это даст?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:37
Туда поедут только жадные...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 