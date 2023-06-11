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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Лига чемпионов 2022/2023

«Манчестер Сити» выиграл еврокубок впервые с 1970 года

сегодня, 00:57
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) и стал обладателем Лиги чемпионов.

Таким образом, «горожане» во второй раз в своей истории выиграли еврокубковый турнир.

Ранее «Манчестер Сити» выигрывал Кубок обладателей кубков в 1970 году, обыграв польский «Гурник Забже».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:47
Раз в 50 лет и палка стреляет, чего уж! Отскочили кое-как с Интером, которому просто не повезло! Ничего убедительного МС не продемонстрировал, средний по качеству футбол, без выдумки, фантазии и творчества! Короче, картонная сермяга дрессированных кукол под управлением лысого Карабаса-Барабаса!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 11:31
Мне хотелось подробности узнать или что то новенького?
Как в этом случае поступить? Написать классический пост, да мимо почти все пройдут и лайка даже не поставят, а здесь вот..., тебе спасибо, узнал, что МС после прорыва стал шестикратным!)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 11:26
Доброго дня!

Спартак круче МС))
ОПС
ОПС
сегодня в 08:40
Молодцы! А нам, наверное, нескоро стать обладателями ЛЧ. Мечты остаются, но это только мечты...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:39
Многие уже и не помнят ту победу.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:36
Наконец смогли войти в когорту действительно грандов с победами.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:28
Кубок обладателей кубков был что-то вроде Лиги Европы, то есть вторым по престижности трофеем в Европе. Сити, наконец, выиграл самый престижный трофей в Европе - Лигу чемпионов. И не просто выиграл, а просто уничтожил всех соперников по пути - 7 голов в ворота Лейпцига, 3 гола в ворота Баварии, 4 гола в ворота Реала. К тому же, 1-я победа в ЛЧ принесла требл. Сити пишет свою историю и занимает свое место среди элит.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 06:46
Вывод чего?
МС выиграл еврокубок второй раз в истории, причём сейчас самый престижный в европейском и мировом футболе.
И как это можно сравнивать с удручающими достижениями Спартака во внутреннем чемпионате?
А если вывод сделать из того, что МС был чемпионом Англии в 68 году, а следующий раз стал чемпионом в 2011 году через 43 года. И тут МС прорвало и он ещё 6 раз становился чемпионом.
Вот тут можно какие то выводы делать, а причём тут Спартак я так и не понял.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:22
Я болел за Интер
8tsdv5qhmqh4
8tsdv5qhmqh4
сегодня в 04:21
Огромные деньги сделали свое дело
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:03
Гвардиола тогда ещё не родился...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:15
Так каков вывод?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 01:13
Поздравления от Забже Гурник... Хе..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:11
Поздравляем болельщиков МС!
А Спартак чемпионом раз в двадцать лет становится!
А МС раз в 50.... лет.
Вывод сам напрашивается....))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:00
Страшно подумать больше 50 лет назад - поздравления в двойне!
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