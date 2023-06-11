«Манчестер Сити» выиграл еврокубок впервые с 1970 года

«Манчестер Сити» обыграл «Интер» (1:0) и стал обладателем Лиги чемпионов.
Таким образом, «горожане» во второй раз в своей истории выиграли еврокубковый турнир.
Ранее «Манчестер Сити» выигрывал Кубок обладателей кубков в 1970 году, обыграв польский «Гурник Забже».
Как в этом случае поступить? Написать классический пост, да мимо почти все пройдут и лайка даже не поставят, а здесь вот..., тебе спасибо, узнал, что МС после прорыва стал шестикратным!)
Как в этом случае поступить? Написать классический пост, да мимо почти все пройдут и лайка даже не поставят, а здесь вот..., тебе спасибо, узнал, что МС после прорыва стал шестикратным!)
Спартак круче МС))
Спартак круче МС))
МС выиграл еврокубок второй раз в истории, причём сейчас самый престижный в европейском и мировом футболе.
И как это можно сравнивать с удручающими достижениями Спартака во внутреннем чемпионате?
А если вывод сделать из того, что МС был чемпионом Англии в 68 году, а следующий раз стал чемпионом в 2011 году через 43 года. И тут МС прорвало и он ещё 6 раз становился чемпионом.
Вот тут можно какие то выводы делать, а причём тут Спартак я так и не понял.
МС выиграл еврокубок второй раз в истории, причём сейчас самый престижный в европейском и мировом футболе.
И как это можно сравнивать с удручающими достижениями Спартака во внутреннем чемпионате?
А если вывод сделать из того, что МС был чемпионом Англии в 68 году, а следующий раз стал чемпионом в 2011 году через 43 года. И тут МС прорвало и он ещё 6 раз становился чемпионом.
Вот тут можно какие то выводы делать, а причём тут Спартак я так и не понял.
А Спартак чемпионом раз в двадцать лет становится!
А МС раз в 50.... лет.
Вывод сам напрашивается....))
А Спартак чемпионом раз в двадцать лет становится!
А МС раз в 50.... лет.
Вывод сам напрашивается....))