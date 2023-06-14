«Локомотив» — лидер в весенней части РПЛ по индексу атаки

Аналитическая платформа DataHub составила командный индекс атаки в весенней части сезона РПЛ.
При анализе использовались данные с различной степенью значимости: голы — 50%, голевые моменты — 20%, удары в створ и xG по 15%. Лидером в рейтинге стал «Локомотив» (1.00), второе место занял ЦСКА (0.99), а замкнул тройку «Краснодар» (0.93).
Это в какой школе Вас учили хамить старшим?
Это в какой школе Вас учили хамить старшим?
Ничего против вас никогда не имел и не имею сейчас. Наоборот, сам недоумевал, как можно было довериться прохиндеям типа Цорна, Плутника и прочим немецким шарлатанам. В итоге всё сбылось - игры не было, непонятные трансферы и зона вылета.
Ничего против вас никогда не имел и не имею сейчас. Наоборот, сам недоумевал, как можно было довериться прохиндеям типа Цорна, Плутника и прочим немецким шарлатанам. В итоге всё сбылось - игры не было, непонятные трансферы и зона вылета.