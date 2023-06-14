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«Локомотив» — лидер в весенней части РПЛ по индексу атаки

вчера, 12:20

Аналитическая платформа DataHub составила командный индекс атаки в весенней части сезона РПЛ.

При анализе использовались данные с различной степенью значимости: голы — 50%, голевые моменты — 20%, удары в створ и xG по 15%. Лидером в рейтинге стал «Локомотив» (1.00), второе место занял ЦСКА (0.99), а замкнул тройку «Краснодар» (0.93).

«Локомотив» — лидер в весенней части РПЛ по индексу атаки

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Все комментарии
jjkp4wakv786
jjkp4wakv786 ответ CTePx (раскрыть)
сегодня в 16:27
    makkie
    makkie ответ CTePx (раскрыть)
    сегодня в 14:59
    А где тут ржание над Локо?
    Ничего против вас никогда не имел и не имею сейчас. Наоборот, сам недоумевал, как можно было довериться прохиндеям типа Цорна, Плутника и прочим немецким шарлатанам. В итоге всё сбылось - игры не было, непонятные трансферы и зона вылета.
    CTePx
    CTePx ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 13:53
      CTePx
      CTePx ответ makkie (раскрыть)
      сегодня в 13:50
      Никто не говорит за осень, в данной статье речь идет о весне. А осенью неудачи были из-за немецких тренеришек. Чем ржать над нашими неудачами осенью, посмейтесь лучше над своим клубом, там есть над чем посмеяться. Например над дельфинчиком вашим чего не посмеяться?
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 13:02
      Вот в киношке показывали, даже скоростные Паровозы, с хорошими вагонами (внутри и снаружи) могут попасть в тупик....
      альсато
      альсато
      вчера в 12:57
      по индексу?)))))..так то у меня индекс-690000!...у кого больше?))))
      makkie
      makkie
      вчера в 12:54
      А какие индексы были у Локо осенью, подскажите?)))
      drug01
      drug01
      вчера в 12:31
      Локомотив во второй половине так прибавил в игре что можно ожидать в новом сехоне высокое место
      Гость
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