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Бывший спортивный директор «Севильи» продолжит карьеру в Англии

вчера, 21:50

Рамон Мончи ушел с поста спортивного директора «Севильи».

Это был его второй период работы в испанском клубе, он пришел в данный коллектив в 2019 году. Ранее он трудился в «Севилье» на аналогичном посту с 2000 по 2017 год. Функционер продолжит карьеру в «Астон Вилле» в должности президента по футбольным операциям.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 02:24
Это не всегда так.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 02:22
Жаль, что ушел. Я и за Львами слежу, рад, что ушел к ним, но это спортивный директор, это же закулисная душа клуба, придет новый, который под себя будет клуб переформатировать. печально, когда уходит человек, занимавший свой пост более 20 лет. И ведь уходил уже, но вернулся. жду возвращения опять)

З.Ы. Я бы хотел провести старость на теплом юге испании, а не в холодной, дождливой, туманной центральной англии))
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:24
Человек ищет где лучше
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:23
В Англии больше платят
протон
протон
вчера в 22:52
Гоняют лысого,туда-сюда
Гость
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