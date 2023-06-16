Бывший спортивный директор «Севильи» продолжит карьеру в Англии

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вчера, 21:50

ушел с поста спортивного директора «Севильи».

Это был его второй период работы в испанском клубе, он пришел в данный коллектив в 2019 году. Ранее он трудился в «Севилье» на аналогичном посту с 2000 по 2017 год. Функционер продолжит карьеру в «Астон Вилле» в должности президента по футбольным операциям.