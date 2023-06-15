Ролан Гусев покинул молодёжную команду ЦСКА

ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева с должности старшего тренера молодёжной команды клуба.
Решение принято по обоюдному согласию сторон. Гусев возглавлял команду с октября 2021 года. Под его руководством молодые «армейцы» в первом же сезоне стали чемпионами, а в сезоне 2022/23 заняли 3-е место.
Новым наставником станет Дмитрий Игдисамов, работавший с начала 2019 года в академии ЦСКА.
Ладно, дело прошлое.
Ладно, дело прошлое.
А про преданность клубу, традициям, ромбику на груди, я не говорю, ценности, как спортивные, так и человеческие- давно утеряны...
А про преданность клубу, традициям, ромбику на груди, я не говорю, ценности, как спортивные, так и человеческие- давно утеряны...
А "акинфиевы" числятся за верность клубу трусами и неудачниками,не решившимися сделать великую карьеру в мечте нанайца-топ-клубе первой пятёрки Европы.Мысли о том,чтобы попытаться расти вместе с клубом нет.И так везде,пример-хоккей,где с детства воспитывают игрока для НХЛ.Кстати,и "гордость страны и "Динамо"-Овечкин,разве не такой???
А "акинфиевы" числятся за верность клубу трусами и неудачниками,не решившимися сделать великую карьеру в мечте нанайца-топ-клубе первой пятёрки Европы.Мысли о том,чтобы попытаться расти вместе с клубом нет.И так везде,пример-хоккей,где с детства воспитывают игрока для НХЛ.Кстати,и "гордость страны и "Динамо"-Овечкин,разве не такой???
А болельщики ДИНАМО нарисовали Гусеву плакат: "Гусь продажный"!
А болельщики ДИНАМО нарисовали Гусеву плакат: "Гусь продажный"!