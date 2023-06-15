Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Молодежное первенство 2022/2023

Ролан Гусев покинул молодёжную команду ЦСКА

вчера, 15:04

ЦСКА объявил об уходе Ролана Гусева с должности старшего тренера молодёжной команды клуба.

Решение принято по обоюдному согласию сторон. Гусев возглавлял команду с октября 2021 года. Под его руководством молодые «армейцы» в первом же сезоне стали чемпионами, а в сезоне 2022/23 заняли 3-е место.

Новым наставником станет Дмитрий Игдисамов, работавший с начала 2019 года в академии ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Наполи» объявил имя нового главного тренера
Вчера, 22:02
Официально«Аякс» представил нового главного тренера
14 июня Фото
Монтелла покидает «Адану Демирспор»
12 июня
ОфициальноБывший тренер «Боруссии» Дортмунд возглавил ПСВ
12 июня Фото
Официально«Айнтрахт» объявил имя нового главного тренера
12 июня
Жезуш объявил об уходе из «Фенербахче»
12 июня
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 23:14
Пожалуй соглашусь.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:43
Газзаев думал о своём будущем.Будущее его вознаградило,а потом наказало-в "Алании".
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
Помимо письменных протоколов- есть еще элементарное чувство совести или его отсутствие. С Гусевым всё понятно, но Газзаев о чем думал...?
Ладно, дело прошлое.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:49
НЕльзя увести игрока без пособничества руководителей клуба,желания игрока;то есть-без договорённости сторон,интересы которых расходятся с нашими примитивными болельщицкими.Это моё убеждение,как человека,по жизни склонного к наличию оных,и определённых принципов.Бывало,что ляпну что-то,а потом осознаю,что это деяние(на которое "подписался") не совсем в моих интересах,но раз сказал...И никакого письменного договора не надо.
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:36
Я не об этом. Я о том, что Газзаеву, который в ДИНАМО получил известность и который по его же словам мечтал играть за ДИНАМО, не следовало, уходя из ДИНАМО забирать ведущего игрока в ЦСКА. Если потеря Шембераса не была катастрофической, то уход Гусева был огромной потерей для команды. Газзаев это знал...
А про преданность клубу, традициям, ромбику на груди, я не говорю, ценности, как спортивные, так и человеческие- давно утеряны...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:51
В 2023 году,на четвёртом десятке "недоразвитого капитализма" менторствовать на тему "Верность клубу" если не наивно,но не по-взрослому.Всякому движущемуся объекту назначена цена,и никого это не смущает-ни динамовцев,ни армейцев,ни спартаковцев.Всё это данность.
А "акинфиевы" числятся за верность клубу трусами и неудачниками,не решившимися сделать великую карьеру в мечте нанайца-топ-клубе первой пятёрки Европы.Мысли о том,чтобы попытаться расти вместе с клубом нет.И так везде,пример-хоккей,где с детства воспитывают игрока для НХЛ.Кстати,и "гордость страны и "Динамо"-Овечкин,разве не такой???
Capral
Capral
вчера в 15:34
Да не обидятся на меня болельщики ЦСКА, но Гусев- иуда, также, как и Шемберас, которых Газзаев перетащил в ЦСКА. Тот самый Газзаев, который игроком стал исключительно в ДИНАМО.

А болельщики ДИНАМО нарисовали Гусеву плакат: "Гусь продажный"!
sova147
sova147 ответ vbzmnmd4fe7r (раскрыть)
вчера в 15:21
Вероятно ещё какие либо причины!
vbzmnmd4fe7r
vbzmnmd4fe7r
вчера в 15:17
Игрок был неплохой, а тренер видимо так себе
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 