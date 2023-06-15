Ролан Гусев покинул молодёжную команду ЦСКА

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вчера, 15:04

ЦСКА объявил об уходе с должности старшего тренера молодёжной команды клуба.

Решение принято по обоюдному согласию сторон. Гусев возглавлял команду с октября 2021 года. Под его руководством молодые «армейцы» в первом же сезоне стали чемпионами, а в сезоне 2022/23 заняли 3-е место.