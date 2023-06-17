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Стадион «Петровский» будет модернизирован

вчера, 08:58

Стадион «Петровский» модернизируют, «Газпром» примет участие в данном процессе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал комментарий по теме.

Мы подписали соглашение о реконструкции стадиона. «Газпром» — наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов. У нас в городе хорошая спортивная база, ее нужно расширять и нужно делать реконструкцию уже существующих объектов. У нас уже нет такого места, чтобы мы построили новый стадион, но у нас есть «Петровский» стадион, его нужно реконструировать, и мы там сделаем целый спортивный кластер.

Он останется таким же историческим, как был, но мы его модернизируем, расширяем пространство вокруг него, и у нас получается большой спортивный кластер — там рядом дворец спорта «Юбилейный», мы будем делать переход, чтобы связать эти пространства вместе.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 22:29
Расскажи,где по-другому,я туда хочу...
Rattlehead
Rattlehead ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:50
Как говорил один персонаж в известном сериале, в наше время можно украсть велосипед и все здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды
cswwx59utk97
cswwx59utk97
вчера в 19:39
9 станции метро в обещаны 23-24 году можно не ждать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 19:28
В точку!!!! 1000-00%
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 16:42
мне остается..только развести руками)))...действительно..пока нет ответа, что в жизни главный идеал-будем копить капитал))))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:30, ред.
Зачем лазать к бабам,если есть скалодромы?Зачем бабам дарить цветы,если они могут подарить тебе машину.И зачем ваще бабы,если в "саду" в моде мужики???
ABir
ABir
вчера в 15:56
А был ведь раньше в Ленинграде прекрасный стадион имени С.М.Кирова, где ленинградский Зенит впервые стал чемпионом СССР. А с ним сейчас что? Он был гораздо более легендарный, чем Петровский.
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:41
Друг мой!...для меня нет разницы, украл ты гвоздь или вагон с гвоздями!..ТЫ-ВОР!!...и по ЗАКОНУ-ТЫ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!!!...
Сп62
Сп62 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 15:23
Воровали всегда. Но уровень воровсва разный. Нельзя сравнить гвоздь с автомобилем или яхтой.
chromage
chromage
вчера в 14:17
хотя. я может и не прав. если аккуратно впишут может и красиво получиться.
протон
протон
вчера в 14:12
В конечном итоге будет "пилите шура пилите" где то уже это видели.
chromage
chromage
вчера в 13:51, ред.
Я подозреваю для жителей Санкт-Петербурга важнее чтобы он остался как часть архитектуры города. Если из него создадут какой-нибудь "новострой" это явно будет не то. Даже крыша как у Лужников только его испортит.
альсато
альсато ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 13:26
заметь...почти никто (здесь) не одобрил решение о модернизации стадиона!...кстати...именно с Петровского нам было отправлено покрытие, при выходе в РПЛ...но я не об этом!...в кого превращается наш человек...."Господи, как скучно мы живем! В нас пропадает дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам")))))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:08
Какая прелесть...все участники низшего уровня коррупционных связей возмущены действиями высших инстанций! А на деле-дал на лапу за решение своей проблемы-участник,получаешь серым (чёрным налом)-тоже.И т.д.,и т.п.
Конечно ж,это всё не касается пользователей СОККЕРА,я в этом уверен!!!
Vadik
Vadik
вчера в 12:52
Дело хорошее, но боюсь, что распил денег начнётся на стадии предпроектных исследований
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:48
ну, что ты хочешь, чтоб я тебе ответил?...воровали всегда!...воруют и сейчас!...и будут воровать!))))).....нигде еще с этой ЗАПОВЕДЬЕЙ не пришли к консенсусу))))....и в Советском Союзе было- "ты на фабрике не гость-спиз...еть должен даже гвоздь"))))))
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ MishaBigdan (раскрыть)
вчера в 12:22
Вопрос, почему тогда не сохранили Тосно, который уже был в РПЛ, регулярно вставлял Спартаку и стал обладателем Кубка России? Уже верится с трудом во все эти благородные поступки…
Little Caprice
Little Caprice ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:16
После твоего коммента я сразу вспоминаю проекты стадионов перед Чемпионатом мира, а потом открываю реальные фотки :)
54cecpyzyyfu
54cecpyzyyfu
вчера в 11:55, ред.
Петровский не Лужники, куда вложено столько бабла, а они бесполезны со сто зрителями.
kc4wyxrtd459
kc4wyxrtd459
вчера в 11:47
Будет еще один лучший стадион в стране.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:17
Вполне реально, возможно и допустимо.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:03
Это хорошо,видимо,вернётся домой легендарное Ленинградское "Динамо".Да,Миллер???!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:59
Опыт Крестовского не позволит повторения на Петровском....
Откаты, подкаты, раскаты и доптраты уже будут заложены в бюджет...
морозз
морозз
вчера в 10:50
Сердцем понимаю, что реконструкция Петровского назрела и Газпром сделает из стадиона конфетку! Но ностальгия по старому стадиону не пройдёт никогда!
Петровский был настоящей Меккой для болел как Ленинграда так и СПб, народным стадионом Питера!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
вчера в 10:35, ред.
Согласен насчет благородного дела. А откаты начинаются уже на стадии проектирования и составления сметы. Реально доходят до 30% от общей суммы. А после введения объектов в строй об откатах можно узнать по количеству возбужденных дел, и то не всегда.
альсато
альсато ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 10:24
Толик, расходы на спортивные сооружения, театры ,как и на детские сады и школы-это богоугодное дело!...а за ОТКАТЫ -после введения в строй поговорим....
KTS16
KTS16
вчера в 10:19
Надо отпугивать бакланов
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ОПС (раскрыть)
вчера в 10:07
Последняя часть вопроса риторическая и смысла не имеет. Потому как чем больше расходы бюджета, тем больше откаты чиновникам и Бегловау в том числе.
adekvat
adekvat
вчера в 09:58
Большей город второй стадион нужен и команда тоже в РПЛ вторая нужна.
ОПС
ОПС
вчера в 09:39
Планы хорошие и судя по всему будут выполнены. Только вот когда и во сколько это станет, пока неясно.
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