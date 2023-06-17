Стадион «Петровский» будет модернизирован

Стадион «Петровский» модернизируют, «Газпром» примет участие в данном процессе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал комментарий по теме.

Мы подписали соглашение о реконструкции стадиона. «Газпром» — наш стратегический партнер, у нас очень много соглашений, много проектов. У нас в городе хорошая спортивная база, ее нужно расширять и нужно делать реконструкцию уже существующих объектов. У нас уже нет такого места, чтобы мы построили новый стадион, но у нас есть «Петровский» стадион, его нужно реконструировать, и мы там сделаем целый спортивный кластер.

Он останется таким же историческим, как был, но мы его модернизируем, расширяем пространство вокруг него, и у нас получается большой спортивный кластер — там рядом дворец спорта «Юбилейный», мы будем делать переход, чтобы связать эти пространства вместе.