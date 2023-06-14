Стадион «Спартака» может получить название «Лукойл Арена»

Домашний стадион «Спартака» в конце года, скорее всего, сменит название.
С момента ввода в эксплуатацию арена носит название бренда «Открытие Банк», контракт с которым истекает в этом году. Группа «Открытие» была продана ВТБ в конце прошлого года.
У «Спартака» было предложение от другой банковской группы, но оно принято не было. В итоге, с большой долей вероятности, в конце года арена сменит название на «Лукойл Арена».
Да, к сожалению это так.
Времена изменились и не в лучшую сторону...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Да, к сожалению это так.
Времена изменились и не в лучшую сторону...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Переименование арены...подведение итогов сезона...
Смена гендира....
План планомерного развития по всем направлениям...
Экстренные встречи с судейским корпусом...
Может сделать сильную команду...а остальное само приложиться....
Переименование арены...подведение итогов сезона...
Смена гендира....
План планомерного развития по всем направлениям...
Экстренные встречи с судейским корпусом...
Может сделать сильную команду...а остальное само приложиться....
Да, понимаю. Обидно, вот веришь- обидно. Никакого отношения к Спартаку не имею, но из Уважения к клубу и его большой истории...
Да, понимаю. Обидно, вот веришь- обидно. Никакого отношения к Спартаку не имею, но из Уважения к клубу и его большой истории...
Музыку кто заказывает?
Музыку кто заказывает?
В Спартаке столько великих имён, на выбор- любое, не ошибёшься!!! Клуб с такой историей не может своему стадиону название подобрать?
В Спартаке столько великих имён, на выбор- любое, не ошибёшься!!! Клуб с такой историей не может своему стадиону название подобрать?