Стадион «Спартака» может получить название «Лукойл Арена»

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вчера, 23:43

Домашний стадион «Спартака» в конце года, скорее всего, сменит название.

С момента ввода в эксплуатацию арена носит название бренда «Открытие Банк», контракт с которым истекает в этом году. Группа «Открытие» была продана ВТБ в конце прошлого года.

У «Спартака» было предложение от другой банковской группы, но оно принято не было. В итоге, с большой долей вероятности, в конце года арена сменит название на «Лукойл Арена».