Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Стадион «Спартака» может получить название «Лукойл Арена»

вчера, 23:43

Домашний стадион «Спартака» в конце года, скорее всего, сменит название.

С момента ввода в эксплуатацию арена носит название бренда «Открытие Банк», контракт с которым истекает в этом году. Группа «Открытие» была продана ВТБ в конце прошлого года.

У «Спартака» было предложение от другой банковской группы, но оно принято не было. В итоге, с большой долей вероятности, в конце года арена сменит название на «Лукойл Арена».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиРетро-матч между «Зенитом» и сборной России перенесён на «Газпром Арену»
05 июня
На стадионе «Спартака» пройдёт матч Медиалиги
03 июня
На новом стадионе «Факела» будет искусственное поле
16 мая
Екатеринбург может принять финал Кубка России
12 мая
СлухиФинал Кубка России может пройти не в «Лужниках»
12 мая
Впервые за 15 лет в Перми на стадионе «Звезда» обновят газон
11 мая
Сортировать
Все комментарии
Beriner
Beriner
сегодня в 12:20
Само название спартак, отталкивает людей от футбола.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:58
"Поздравляю",девка пошла по рукам.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 09:40, ред.
Привет, Володя!
Да, к сожалению это так.
Времена изменились и не в лучшую сторону...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
морозз
морозз
сегодня в 09:04
В Питере не парятся с названиями и только скромность Миллера не позволила назвать стадион его именем! Так и в Москве…кто больше денег даст того и тапки!
adekvat
adekvat
сегодня в 08:50
Как корабль назавешь .... Хорошо хоть не Горе Лукойе.
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 08:50
Это название уже занято питерским долгостроем
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:50
Виктор, привет! Олег правильно тебе сказал, музыку заказывает тот, кто платит. Все великие спартаковцы не могут заплатить. А назвать стадион именем Старостиных и чтобы за это платил Лукойл, бизнес так не работает.
Palex
Palex ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 08:48
Можно и Старостина, можно и Нетто. Не ценят у нас ветеранов, не ценят легендарных людей. Это не только футбола касается.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:39
Лучше бы назвали имени Николая Старостина...:(((
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 06:34, ред.
Одни мероприятия...)))
Переименование арены...подведение итогов сезона...
Смена гендира....
План планомерного развития по всем направлениям...
Экстренные встречи с судейским корпусом...

Может сделать сильную команду...а остальное само приложиться....
ОПС
ОПС
сегодня в 05:33
Главное, что стадион есть. Могли бы, кстати и клич кликнуть среди болельщиков на лучшее название.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:54
Лучше «Чёрная дыра»
ABir
ABir
сегодня в 00:13
Арена братьев Старостиных, в честь основателей Спартака, не полого бы звучало
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Привет, Олег!
Да, понимаю. Обидно, вот веришь- обидно. Никакого отношения к Спартаку не имею, но из Уважения к клубу и его большой истории...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:09
Коммерция...
Музыку кто заказывает?
Capral
Capral
сегодня в 00:07
А почему нельзя назвать ст. им. братьев Старостиных или им. И.Нетто?
В Спартаке столько великих имён, на выбор- любое, не ошибёшься!!! Клуб с такой историей не может своему стадиону название подобрать?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
Лукойл, Открытие, Закрытие.... - назвать стадион просто - Спартак, и на этом успокоится.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Владимир Голубятников (раскрыть)
вчера в 23:56
Здравствуйте. За него ранее уже добавили очки.
Владимир Голубятников
Владимир Голубятников ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:55
Спасибо. А вот с Глущенковым уже,наверно, не получится. Я уже заменил его. Жду результатов Лиги нацтй.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:48
Надоть внести в план.
ht55wfjf8z3q
ht55wfjf8z3q
вчера в 23:47
Второе название будет поинтереснее
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 