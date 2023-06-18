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Томас Партей может уйти из «Арсенала» этим летом

вчера, 14:04

Полузащитник Томас Партей может уйти из «Арсенала» этим летом.

По данным источника, некоторые клубы проявляют интерес к ганскому футболисту, а у самого игрока есть реальный шанс покинуть «канониров».

Контракт Партея действует до лета 2025 года, пока «Арсенал» не собирается предлагать полузащитнику новую сделку. Приоритетным вариант в центр поля для лондонского клуба является подписание Деклана Райса из «Вест Хэма».

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Все комментарии
Kt Kim
Kt Kim ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 12:57
Шаришь бро
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:15
Вчера появился первый слух о том, что Томас Парти может покинуть команду, а уже сегодня, многие знаменитые инсайдеры пишут об этом. Буквально совсем недавно появиласт информация о том, что несколько клубов из Саудовской Аравии хотят подписать Томаса....
Для нас,болельщиков Арсенала данная новость это как гром среди ясного неба, т.к наша опорная зона без Томаса это просто проходной двор.
Но если посмотреть на уход Парти со стороны Эду, то сейчас самый подходящий момент для продажи Парти. Сейчас с его продажи можно выручить максимум выгоды, т.к через сезон у него останется всего лишь год по контракту и в таком положении много за него ни кто не даст. Да и возраст будет уже 30, это тоже сбивает цену. И если сейчас продать его там же Саудитам за условные 50-60 млн, то это будет успех. И еще немного статистики....после перехода в АПЛ, Томас стал травмотичен, и с момента присоединения к Арсеналу Томас пропустил из-за травм 38 игр а это грубо говоря 1 сезон....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 14:50
Последний год, насколько я припоминаю, согласно "Правил..." 50 баллов давали один раз через 2 часа, причем разница между публикацией поста и ВИДИМЫМ начислением была мгновенной, а в рассматриваемом случае я опубликовал пост, выждал минут 5-7, причитающихся баллов не увидел, написал второй пост и аналогично баллы не были начислены. И после второго поста выждав какое-то время (вернее сделал вторую ставку, без ожидаемых 50 баллов) я удалил два поста. ЗА ЧТО МГНОВЕННО ПРИЛЕТЕЛО - 60 БАЛЛОВ.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:21
Добрый день.

Дело в том что в случае удаления комментария (как работником сайта так и пользователем) заработанные очки для ставок автоматически удаляются..
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:13, ред.
Добрый день!

В 13 час. 18 мин. Мне вынесены два законных штрафа за удаление двух комментариев.
А можно узнать, почему за какой нибудь один из этих комментариев не было начислено 50 баллов в КП?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:09
Для этих целей и придуманы ТО...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:09
Нам бы его в Спартак, вместо Зобнина
Гость
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