Томас Партей может уйти из «Арсенала» этим летом

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вчера, 14:04

Полузащитник может уйти из «Арсенала» этим летом.

По данным источника, некоторые клубы проявляют интерес к ганскому футболисту, а у самого игрока есть реальный шанс покинуть «канониров».

Контракт Партея действует до лета 2025 года, пока «Арсенал» не собирается предлагать полузащитнику новую сделку. Приоритетным вариант в центр поля для лондонского клуба является подписание из «Вест Хэма».