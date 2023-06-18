Полузащитник Томас Партей может уйти из «Арсенала» этим летом.
По данным источника, некоторые клубы проявляют интерес к ганскому футболисту, а у самого игрока есть реальный шанс покинуть «канониров».
Контракт Партея действует до лета 2025 года, пока «Арсенал» не собирается предлагать полузащитнику новую сделку. Приоритетным вариант в центр поля для лондонского клуба является подписание Деклана Райса из «Вест Хэма».
Для нас,болельщиков Арсенала данная новость это как гром среди ясного неба, т.к наша опорная зона без Томаса это просто проходной двор.
Но если посмотреть на уход Парти со стороны Эду, то сейчас самый подходящий момент для продажи Парти. Сейчас с его продажи можно выручить максимум выгоды, т.к через сезон у него останется всего лишь год по контракту и в таком положении много за него ни кто не даст. Да и возраст будет уже 30, это тоже сбивает цену. И если сейчас продать его там же Саудитам за условные 50-60 млн, то это будет успех. И еще немного статистики....после перехода в АПЛ, Томас стал травмотичен, и с момента присоединения к Арсеналу Томас пропустил из-за травм 38 игр а это грубо говоря 1 сезон....
Для нас,болельщиков Арсенала данная новость это как гром среди ясного неба, т.к наша опорная зона без Томаса это просто проходной двор.
Но если посмотреть на уход Парти со стороны Эду, то сейчас самый подходящий момент для продажи Парти. Сейчас с его продажи можно выручить максимум выгоды, т.к через сезон у него останется всего лишь год по контракту и в таком положении много за него ни кто не даст. Да и возраст будет уже 30, это тоже сбивает цену. И если сейчас продать его там же Саудитам за условные 50-60 млн, то это будет успех. И еще немного статистики....после перехода в АПЛ, Томас стал травмотичен, и с момента присоединения к Арсеналу Томас пропустил из-за травм 38 игр а это грубо говоря 1 сезон....
Дело в том что в случае удаления комментария (как работником сайта так и пользователем) заработанные очки для ставок автоматически удаляются..
Дело в том что в случае удаления комментария (как работником сайта так и пользователем) заработанные очки для ставок автоматически удаляются..
В 13 час. 18 мин. Мне вынесены два законных штрафа за удаление двух комментариев.
А можно узнать, почему за какой нибудь один из этих комментариев не было начислено 50 баллов в КП?
В 13 час. 18 мин. Мне вынесены два законных штрафа за удаление двух комментариев.
А можно узнать, почему за какой нибудь один из этих комментариев не было начислено 50 баллов в КП?