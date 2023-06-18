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«Я отдыхал два или три года». Эден Азар — об игре за «Реал»

вчера, 16:26

Нападающий Эден Азар высказался о своём будущем после ухода из «Реала».

Пока я не знаю, что будет дальше. После трёх сложных лет я хочу провести время с семьей, поехать в отпуск.

Я прочитал много слухов за последние дни, много ерунды. Я чувствую, что способен играть на профессиональном уровне, но я отдыхал два или три года. У меня ещё осталось немного энергии.

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Все комментарии
DraKoshka
DraKoshka
сегодня в 06:00
Шейхи Манчестер Сити годами вкладывали огромные деньги ради победы в ЛЧ.
Азар же - просто перешёл в Реал, и даже не вспотел в борьбе за "ушастого"..)
112910415
112910415
сегодня в 05:26
хм ...может, в футбол поиграть тогда ?
dv6wpr9p627x
dv6wpr9p627x
вчера в 18:25
Похоже он играть разучился, можно ставить на нём крест
Прохорович
Прохорович
вчера в 18:19
Бездельникю постыдился бы говорить об этом Всю свою карьеру псу под хвост
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:09
Уже даже сам не может посчитать как долго отдыхал и да, надо ещё в отпуск сгонять
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:00
Ни за что получал зарплату - это точно.
youtomee
youtomee ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:59
а как же гольфист?
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:24
Так отдыхал, что устал.
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 17:16
Не плохой отдых, за который ещё и платят немалые деньги!
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:03
Отдыхал от игры..)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:59, ред.
Месси...Килиан...Роналду - работают и получают баснословно...
Но Азар - верхушка зарплатной пирамиды.....
Он наверно единственный игрок в мире кто не делал ничего получая 2 млн евро в месяц....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:46
довольно сумбурный ответ Азара....) непонятно играл или отдыхал В Реале?
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