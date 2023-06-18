«Я отдыхал два или три года». Эден Азар — об игре за «Реал»

Нападающий высказался о своём будущем после ухода из «Реала».

Пока я не знаю, что будет дальше. После трёх сложных лет я хочу провести время с семьей, поехать в отпуск.

Я прочитал много слухов за последние дни, много ерунды. Я чувствую, что способен играть на профессиональном уровне, но я отдыхал два или три года. У меня ещё осталось немного энергии.