Месси заявил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Капитан сборной Аргентины ответил на вопрос, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.

Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Посмотрим, как все сложится. Скорее всего, я не поеду на следующий чемпионат мира.