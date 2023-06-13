Месси заявил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.
Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Посмотрим, как все сложится. Скорее всего, я не поеду на следующий чемпионат мира.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.
Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Посмотрим, как все сложится. Скорее всего, я не поеду на следующий чемпионат мира.
Как спортсмен он уже созрел для "второго ряда" и не удивлюсь, если на смену кофе "Пеле" прилетит кофе "Месси".... И к дизайнеру не ходи - на банке портрэт Лео в обрамлении все "Золотые мячи" маэстро.
Второй вариант с дополнением первого: Те-же мячи , но фото с папой и сопроводиловка - "Пьем - вдвоем"!
Как спортсмен он уже созрел для "второго ряда" и не удивлюсь, если на смену кофе "Пеле" прилетит кофе "Месси".... И к дизайнеру не ходи - на банке портрэт Лео в обрамлении все "Золотые мячи" маэстро.
Второй вариант с дополнением первого: Те-же мячи , но фото с папой и сопроводиловка - "Пьем - вдвоем"!