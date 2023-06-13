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Месси заявил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года

вчера, 15:57

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси ответил на вопрос, сыграет ли он на чемпионате мира 2026 года.

Я думаю, что нет. Это был мой последний чемпионат мира. Посмотрим, как все сложится. Скорее всего, я не поеду на следующий чемпионат мира.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:50
вовремя уйти - большое искусство !
многие великие это понимали,
а получалось не у всех
Elliada
Elliada ответ Евгений Быстров (раскрыть)
сегодня в 05:10
Нет, не обязательно. Я его назвал в качестве примера. Но если ты знаешь другого футболиста в возрасте, который не хочет уходить из сборной и не дает шанс другим, назови его имя.
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 02:42
Вот обязательно надо Роналду зацепить?
Capral
Capral ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
сегодня в 00:33
Смешно...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:22
Не знаю, я не сидел .. Хе..
Capral
Capral ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 23:58
Три года- очень большой срок...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:39
До ЧМ ровно 3 года... Сборная сильна, узнаваема, и он ещё никуда не ушёл.. Есть молодежь: Фернандес, Макаллистер, Альварес, Гарначо... Она станет ещё сильнее и опытнее... Скалони никуда не собирается... Хе..
амурец
амурец
вчера в 23:33
Не гарантировали липовые пенальти?
Capral
Capral ответ НЕ ЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
После себя оставит сильную сборную?
За 4 года, сборная может измениться до неузнаваемости- по составу и по игре. После себя- он оставил титул чемпиона мира- этого не отнять.
Capral
Capral ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 22:45
Думаю не только песок...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:19
А зря. Мог бы ещё одно чемпионство добыть для Аргентины!
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:01
Возраст - тоже даёт о себе знать..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:24
Думаю что ещё 100 раз передумает!
vatxn3bkqxmg
vatxn3bkqxmg
вчера в 17:20
Туда ещё попасть надо,а потом возьмут или нет
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:16
Да из него в 2026 песок будет сыпаться на поле 😁😉🤣
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:13
Месси поддерживает на плаву свой имидж любыми способами, понятно - для рекламных контрактов, которые исчезнут с той же скоростью с какой он уйдёт с футбольного поля....
Как спортсмен он уже созрел для "второго ряда" и не удивлюсь, если на смену кофе "Пеле" прилетит кофе "Месси".... И к дизайнеру не ходи - на банке портрэт Лео в обрамлении все "Золотые мячи" маэстро.
Второй вариант с дополнением первого: Те-же мячи , но фото с папой и сопроводиловка - "Пьем - вдвоем"!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:02
В любом случае он оставит после себя сильную сборную... Время покажет..
KTS16
KTS16
вчера в 16:50
Ну он же не нарцисс
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:46
Это было очевидно
Бубнин
Бубнин
вчера в 16:36
Похоже, что отобрать титул у Мбаппе стоило слишком много сил, и матч-реванш против француза не состоится. Действующий чемпион уйдет непобежденным!
Elliada
Elliada
вчера в 16:34
По большому счету, ему там делать нечего. ЧМ выигран. Ехать, чтобы стать первым, кто играл на 6-ти ЧМ??? Так себе рекорд. Конечно, буду рад увидеть его на ЧМ, но Месси сам понимает, что нужно дать дорогу молодым, а не колотить статистику во вред команде, как Роналду.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:26
Да какой чм? Он в 2026 году будет на одной ноге прыгать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:10
Все правильно. Уходить надо непобежденным и в памяти оставаться таким.
Гость
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