Месси объяснил, почему не планирует играть на чемпионате мира 2026 года.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не планирует выступать на чемпионате мира 2026 года.
То, что я сказал – это нормально. Из-за возраста и времени проведения турнира мне будет трудно сыграть на ЧМ. Есть отборочные матчи, Кубок Америки, еще слишком рано думать о чемпионате мира.
Всё! Бери гвоздь и приколоти бутсы, вместо подковы, на дверях и туда бросай ключи от входной двери!))
Всё! Бери гвоздь и приколоти бутсы, вместо подковы, на дверях и туда бросай ключи от входной двери!))