Месси объяснил, почему не планирует играть на чемпионате мира 2026 года.

Нападающий сборной Аргентины объяснил, почему не планирует выступать на чемпионате мира 2026 года.

То, что я сказал – это нормально. Из-за возраста и времени проведения турнира мне будет трудно сыграть на ЧМ . Есть отборочные матчи, Кубок Америки, еще слишком рано думать о чемпионате мира.