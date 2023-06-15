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Месси объяснил, почему не планирует играть на чемпионате мира 2026 года

вчера, 18:01

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси объяснил, почему не планирует выступать на чемпионате мира 2026 года.

То, что я сказал – это нормально. Из-за возраста и времени проведения турнира мне будет трудно сыграть на ЧМ. Есть отборочные матчи, Кубок Америки, еще слишком рано думать о чемпионате мира.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:29
Не Месси решать, кому и кто будет представлять Сборную Аргентины на следующем мундиале)))))
stromshik
stromshik ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 07:11
и золотой мячик
112910415
112910415
сегодня в 07:01
вовремя надо уходить ... вовремя !
амурец
амурец
вчера в 23:50
Умолчал о главном, не гарантировали липовые пенальти
Agamaga.........
Agamaga......... ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:09
Как можно сравнить футболиста с пенсионером?
Месси прекрасно играет и забивает без проблем, возглавляет список на ЗМ, вас чего так не устраивает? Любителям криша лишь бы Месси поскорее уходил 😀
Agamaga.........
Agamaga......... ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:07
На криша стал похож
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:59, ред.
Если через три года сможет хотя бы половину этого, то можно ехать... И это в 36... Сегодня...
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 20:57
Денег на второй кубок не хватит. Впрочем, СА...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:50
Ну и что вы хотели услышать от Месси ? Мы с вами не знаем, что с нами будет завтра ( только Мессир мог знать, что трамвай отрежет Берлиозу голову ), а от него ждёте ответа, что будет через четыре года. Наши рассуждения по поводу будущего Лионеля беспочвенны и не имеют смысла. Вообще.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:20
Месси объяснил, почему не планирует играть на чемпионате мира 2026 года.
Ну и куда мне в таком виде в сборную !)
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:17
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:15
.
4kch6dpd67sd
4kch6dpd67sd
вчера в 19:03
Выдохся гном, боится в лужу сесть
Vadik
Vadik
вчера в 18:44
Перевод: Второй титул вряд ли светит. Лучше уйти непобежденным!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32, ред.
Фармацевтика не стоит на месте...через 3 года Месси может выглядеть вот так:
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:30
Мысли верные, зачем спешить делать выводы
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:23
Когда он уже уйдёт, надоел
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:22
Если он будет играть, то обязательно облажается
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:14
И тем не менее он и здесь четко не сказал, что участвовать в Чемпе - ")": не будет. Юлит. Как уже эта тема задрала, стал напоминать уважаемого орденоносца, не желающего уходить на пенсию...
Всё! Бери гвоздь и приколоти бутсы, вместо подковы, на дверях и туда бросай ключи от входной двери!))
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:10
Песок уже сыпится
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:06
Он прав до ЧМ ещё уйма времени - много поменяется.
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