Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о Лионеле Месси.
Месси — это Месси. Мы знаем, что он собой представляет как футболист и как человек. Он является иконой не только в футболе, но и в любом виде спорта. Теперь пришло время уважать его решение, восхищаться им и желать ему всего наилучшего.
Самые сильные телескопы с утра до вечера следят за аргентинской легендой, а Пеонель - самое популярное имя для детей всех полов (сколько бы их там ни было) в обоих галактиках.
Да, конечно, статуя Пеонелю Галактическому километровой высоты из чистого плутония - архитектурный шедевр таукитянского скульптора Зу-Рабба Ц'Ерители - возвышается как раз напротив здания Конгресса Млечного Пути.
Самые сильные телескопы с утра до вечера следят за аргентинской легендой, а Пеонель - самое популярное имя для детей всех полов (сколько бы их там ни было) в обоих галактиках.
Да, конечно, статуя Пеонелю Галактическому километровой высоты из чистого плутония - архитектурный шедевр таукитянского скульптора Зу-Рабба Ц'Ерители - возвышается как раз напротив здания Конгресса Млечного Пути.