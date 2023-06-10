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Федерико Вальверде: «Месси — икона в любом виде спорта»

вчера, 23:09

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде поделился мнением о Лионеле Месси.

Месси — это Месси. Мы знаем, что он собой представляет как футболист и как человек. Он является иконой не только в футболе, но и в любом виде спорта. Теперь пришло время уважать его решение, восхищаться им и желать ему всего наилучшего.

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Все комментарии
Веня диктов
Веня диктов ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 07:23
Кстати. На Альдебаране и Сириусе очень не довольны.Там топят за Криштиану.А в Орионе в Левандовском души не чают.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:56
Парижским болельщикам это расскажи...
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:22, ред.
Именно про эту статую я и хотел сказать !)
Месси Межгалагтический !)
Dead Morose
Dead Morose ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:25
У каждого свое мнение, не важно, где ты играешь. Я фанат реала, но в свое время тащился от Роналдиньо, когда был мелким. Для меня он лучше Месси и Роналду вместе взятых. Просто он забил на футбол и спорт в целом.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:44
Бэйл это не Мадрид, он сам по себе и без головы
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:44
Достойные слова... Браво!..
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:38
Недавно Бэйл сказал, что Месси лучший в истории.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:38
Это в контексте, может после этого он добавил " но он и бутсы Роналду не стоит"
С победой в ЛЧ
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Бубнин (раскрыть)
сегодня в 00:26
Я скажу больше, сейчас на Тау Кита и Альфа Центавре самая животрепещащая новость - переход Месси в "Интер Майами".

Самые сильные телескопы с утра до вечера следят за аргентинской легендой, а Пеонель - самое популярное имя для детей всех полов (сколько бы их там ни было) в обоих галактиках.

Да, конечно, статуя Пеонелю Галактическому километровой высоты из чистого плутония - архитектурный шедевр таукитянского скульптора Зу-Рабба Ц'Ерители - возвышается как раз напротив здания Конгресса Млечного Пути.
Elliada
Elliada
сегодня в 00:23
И это говорит игрок Реала. Вот оно величие, когда соперники отдают должное.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 00:17
Не только в спорте, но и во всех храмах искусства и науки последователи Мессии смиренно склоняют колени перед иконами Лионеля.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:05
Вполне хватило бы первого предложения, а дальше немного занесло.
shlomo
shlomo
вчера в 23:49
Ну по поводу иконы в других видов спорта ин конечно погорячился... или что то неправильно перевели
Гость
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