Федерико Вальверде: «Месси — икона в любом виде спорта»

Полузащитник «Реала» поделился мнением о .

Месси — это Месси. Мы знаем, что он собой представляет как футболист и как человек. Он является иконой не только в футболе, но и в любом виде спорта. Теперь пришло время уважать его решение, восхищаться им и желать ему всего наилучшего.