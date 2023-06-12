Нападающий Лионель Месси поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).
Да, я смотрел эту игру. Это был классический и очень сложный финальный матч, и уровень игроков был очень высоким.
|Манчестер Сити1 : 0Интер
|Матч завершен
Нападающий Лионель Месси поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).
Да, я смотрел эту игру. Это был классический и очень сложный финальный матч, и уровень игроков был очень высоким.
Интер играл в антифутбол и не давал МС играть в его игру. Но у Интера не было другого выхода, если они с первых минутах стали бы играть в открытый футбол, то уже после первого тайма английский клуб ходил в победителях лиги чемпионов, а по итогу матча счёт был бы не приличный для финала.
На сегодня класс МС превосходит Интер в несколько раз, так что единственный шанс итальянского клуба не дать играть сопернику и если повезёт то забить один гол или дотянуть до пенальти.
МС хоть и с трудом, но вырвал заслуженный трофей, а вот победа Интера была бы сенсацией и наверное главной несправедливостью сезона.
Результатом доволен, хоть и не болельщик МС, но если честно, то последние игры Факела куда интереснее было смотреть.
Интер играл в антифутбол и не давал МС играть в его игру. Но у Интера не было другого выхода, если они с первых минутах стали бы играть в открытый футбол, то уже после первого тайма английский клуб ходил в победителях лиги чемпионов, а по итогу матча счёт был бы не приличный для финала.
На сегодня класс МС превосходит Интер в несколько раз, так что единственный шанс итальянского клуба не дать играть сопернику и если повезёт то забить один гол или дотянуть до пенальти.
МС хоть и с трудом, но вырвал заслуженный трофей, а вот победа Интера была бы сенсацией и наверное главной несправедливостью сезона.
Результатом доволен, хоть и не болельщик МС, но если честно, то последние игры Факела куда интереснее было смотреть.