Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Месси поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов

вчера, 16:14
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити1 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий Лионель Месси поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» (1:0).

Да, я смотрел эту игру. Это был классический и очень сложный финальный матч, и уровень игроков был очень высоким.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Месси заявил, что не сыграет на чемпионате мира 2026 года
Сегодня, 15:57
Федерико Вальверде: «Месси — икона в любом виде спорта»
10 июня
Суарес рассказал, что закончит карьеру в одном клубе с Месси и Неймаром
09 июня
Бензема: «Я хотел закончить карьеру в „Реале“»
06 июня
Насмешка над Бекхэмом, издевательство над Гвардиолой. Говорит Златан
06 июняСергей Иванов в блоге Bla Bla BlaКомментарии9
Доннарумма хочет, чтобы Гальтье остался в ПСЖ
04 июня
Сортировать
Все комментарии
Ron09
Ron09 ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 20:49
Без Это'о который чудом попал из Барселоны они бы не добрались до финала
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:27
После этого финала прочитал забавный коммент в одной группе, текст примерно такой: "обменять бы Лукаку, Джеко и Лаутаро вместе взятых на Диего Милито образца 2010 года"
Viollator
Viollator
вчера в 17:43
Эспугался конкуренции в Саудовской Аравии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:35, ред.
Единственный плюс в финале это напряжённая игра, а в остальном одни минусы.
Интер играл в антифутбол и не давал МС играть в его игру. Но у Интера не было другого выхода, если они с первых минутах стали бы играть в открытый футбол, то уже после первого тайма английский клуб ходил в победителях лиги чемпионов, а по итогу матча счёт был бы не приличный для финала.
На сегодня класс МС превосходит Интер в несколько раз, так что единственный шанс итальянского клуба не дать играть сопернику и если повезёт то забить один гол или дотянуть до пенальти.
МС хоть и с трудом, но вырвал заслуженный трофей, а вот победа Интера была бы сенсацией и наверное главной несправедливостью сезона.
Результатом доволен, хоть и не болельщик МС, но если честно, то последние игры Факела куда интереснее было смотреть.
drug01
drug01
вчера в 17:24
Лучше самому играть чем анализировать игру!!!
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 17:20
Так себе финал, ожидал большего.
salleeh
salleeh
вчера в 16:44
Игра в финале была похожа на игру Месси последних лет, т. е. ни о чём…
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:32
А матч нудноватый
Горожане
Горожане
вчера в 16:29
От финала я чуть не поседел в миг!
Elliada
Elliada
вчера в 16:25
Если смотреть со второго тайма, то финал просто класс! Интер хоть и был аутсайдером в этой паре, но дал бой МС. Даже мог выиграть, если бы не мастерство Эдерсона и реализация Лукаку.
nq8vb9fgc77n
nq8vb9fgc77n
вчера в 16:24
Надо же было о чём-то с китайскими таможенниками разговор поддерживать, вот и поделился
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 16:17
Финал мне понравился, хоть и с единственным забитым голом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 