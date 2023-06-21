Джирано Керк приостановил контракт с «Локомотивом»

Полузащитник Джирано Керк принял решение приостановить контракт с «Локомотивом», воспользовавшись опцией ФИФА. Об этом в московском клубе сообщили журналисту Ивану Карпову.
Мы действительно получили письмо от футболиста о приостановке контракта.
Полузащитник Джирано Керк принял решение приостановить контракт с «Локомотивом», воспользовавшись опцией ФИФА. Об этом в московском клубе сообщили журналисту Ивану Карпову.
Мы действительно получили письмо от футболиста о приостановке контракта.
У Керка похоже до этого была аренда свободным агентом, а не из Локо, иначе бы он не смог сейчас уже приостановить контракт...
У Керка похоже до этого была аренда свободным агентом, а не из Локо, иначе бы он не смог сейчас уже приостановить контракт...