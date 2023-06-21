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Джирано Керк приостановил контракт с «Локомотивом»

вчера, 20:06

Полузащитник Джирано Керк принял решение приостановить контракт с «Локомотивом», воспользовавшись опцией ФИФА. Об этом в московском клубе сообщили журналисту Ивану Карпову.

Мы действительно получили письмо от футболиста о приостановке контракта.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:13
и нет конца этим фокусам ...
ОПС
ОПС
сегодня в 03:36
Почему то неудивительно. Ни он первый и, наверное не последний.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:37
ну по идее не сколько больше
У Керка похоже до этого была аренда свободным агентом, а не из Локо, иначе бы он не смог сейчас уже приостановить контракт...
lotsman
lotsman
вчера в 20:23
А вроде бы договорились с ФИФА. Или опять не так?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:22
Сколько ещё таких "керков" приостановят контракты с нашими клубами...
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