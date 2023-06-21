«Спартак» объявил о разрыве контракта с Рыбусом

Пресс-служба «Спартака» объявила о разрыве контракта с защитником Мацеем Рыбусом.
Договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Рыбус пришел в «Спартак» летом прошлого года и провел за «красно-белых» 12 матчей, в которых забил один мяч.
Пресс-служба «Спартака» объявила о разрыве контракта с защитником Мацеем Рыбусом.
Договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Рыбус пришел в «Спартак» летом прошлого года и провел за «красно-белых» 12 матчей, в которых забил один мяч.
Ну а так что, приглашение Мацея, как и подписание Мевли, изначально было либо ошибкой, либо преступлением. Кто-то в менеджменте Спартака на тот момент мозг потерял. А может и просто денег поимел? Кто знает?
Пи.Си. Старые кони новой борозды вспахать не способны. Аксиома.
Ну а так что, приглашение Мацея, как и подписание Мевли, изначально было либо ошибкой, либо преступлением. Кто-то в менеджменте Спартака на тот момент мозг потерял. А может и просто денег поимел? Кто знает?
Пи.Си. Старые кони новой борозды вспахать не способны. Аксиома.