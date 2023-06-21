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«Спартак» объявил о разрыве контракта с Рыбусом

вчера, 18:11

Пресс-служба «Спартака» объявила о разрыве контракта с защитником Мацеем Рыбусом.

Договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Рыбус пришел в «Спартак» летом прошлого года и провел за «красно-белых» 12 матчей, в которых забил один мяч.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 09:26
это понятно...парень то-без наколок))))))
Serious94
Serious94
сегодня в 07:52
В Спартаке все в законе , без статьи Рыбус не возвращайся.
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 07:45
Моё мнение, что на перспективу он не тянет, даже на ближайшую.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:30
А мне игра Мацея нравилась. И в прежнем клубе, и в "Спартаке". Квалифицированный крайний защитник. На мой взгляд, без слабых мест. Не лучше, но и не хуже других по амплуа. Хотелось бы узнать истинную причину расторжения контракта. О ней ничего не сказано.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ agentSmith. (раскрыть)
вчера в 19:05
Ага ! А виноват во всём Обама ....))))))))))))))))))))
Jocket
Jocket
вчера в 18:56
Наверняка, получит большую неустойку.
sova147
sova147
вчера в 18:50
У Рыбуса совсем другая игра, надо менять команду
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:23
КАзань ждёт нового татарина.
112910415
112910415
вчера в 18:22
ну ... лучше поздно, чем никогда !
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:19
В принципе все ожидаемо....Игрок может и неплохой, даже в этом возрасте с такой "конкуренцией" слева мог вполне быть основным, но морально он "не в тонусе", реакция на контракт в родной Польше его надломила, а учитывая общую риторику, которая стоит на его родине, думаю этот правильное решение...

Ну а так что, приглашение Мацея, как и подписание Мевли, изначально было либо ошибкой, либо преступлением. Кто-то в менеджменте Спартака на тот момент мозг потерял. А может и просто денег поимел? Кто знает?

Пи.Си. Старые кони новой борозды вспахать не способны. Аксиома.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 18:16
Ножом махал нидерландец, а выгнали поляка...
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