«Спартак» объявил о разрыве контракта с Рыбусом

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вчера, 18:11

Пресс-служба «Спартака» объявила о разрыве контракта с защитником .

Договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Рыбус пришел в «Спартак» летом прошлого года и провел за «красно-белых» 12 матчей, в которых забил один мяч.