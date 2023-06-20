«Ростов» подписал контракт с защитником «Краснодара»

Защитник Евгений Чернов продолжит карьеру в «Ростове».
Контракт с игроком подписан на три года.
В прошлом сезоне 30-летний футболист выступал за команду на правах аренды из «Краснодара». Чернов провёл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
А Краснодар себе купит парней из африканского континента)
А Краснодар себе купит парней из африканского континента)
Ионов, Чернов...
А те, кто не пригодился Краснодару - как рыба в воде в команде Карпина.
Уткин, Комличенко...
Ионов, Чернов...
А те, кто не пригодился Краснодару - как рыба в воде в команде Карпина.
Уткин, Комличенко...