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«Ростов» подписал контракт с защитником «Краснодара»

вчера, 14:38

Защитник Евгений Чернов продолжит карьеру в «Ростове».

Контракт с игроком подписан на три года.

В прошлом сезоне 30-летний футболист выступал за команду на правах аренды из «Краснодара». Чернов провёл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Ростов» подписал контракт с защитником «Краснодара»

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 16:25
Скарб нажитой непосильным трудом недалеко перевозить и по прямой без пересадок))
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:20
Евгений Чернов хороший сезон провёл в Ростове. Но покупка 30 летнего игрока не соответствует концепции Ростова. Наверно купили не дорого, со скидкой
sova147
sova147
вчера в 16:00
Почему то из Краснодара все идут в Ростов???
makkie
makkie
вчера в 15:17
Почему-то никто из Ростова не может заиграть в Краснодаре.
Ионов, Чернов...
А те, кто не пригодился Краснодару - как рыба в воде в команде Карпина.
Уткин, Комличенко...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:53
Качественный игрок и можно поздравить нас с этим контрактом - наступила определенность.
А Краснодар себе купит парней из африканского континента)
Гость
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