«Ростов» подписал контракт с защитником «Краснодара»

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вчера, 14:38

Защитник продолжит карьеру в «Ростове».

Контракт с игроком подписан на три года.

В прошлом сезоне 30-летний футболист выступал за команду на правах аренды из «Краснодара». Чернов провёл 30 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.