Личка возглавил «Динамо»

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вчера, 10:48

стал главным тренером «Динамо».

Специалист подписал с москвичами контракт на 3 года. Помимо этого, соглашения с «бело-голубыми» заключили представители тренерского штаба Лички: помощники Адесойе Ойеволе и , тренер по физподготовке Евгений Стукалов, а также аналитик Алексей Радевич.

В ближайшее время о назначении объявят официально.