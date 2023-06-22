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Личка возглавил «Динамо»

вчера, 10:48

Марцел Личка стал главным тренером «Динамо».

Специалист подписал с москвичами контракт на 3 года. Помимо этого, соглашения с «бело-голубыми» заключили представители тренерского штаба Лички: помощники Адесойе Ойеволе и Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов, а также аналитик Алексей Радевич.

В ближайшее время о назначении объявят официально.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:11
...." Толя, я же всё написал......

Про Спартак и Торпедо, тоже написал.... "
А эти слова зачем ? Я прочитал, ответил, а ты мне пишешь "... я же все написал, про Спартак и Торпедо тоже написал".
Ну и что , что написал? Что из этого следует. Я вижу что написал, тем более, что я лишь добавляю свои впечатления.
Что касается Иштояна и Гуцаева. Они играли со сдвигом в 6 лет. Левон играл раньше, а Володя позже. Иштоян был более командный игрок, более разносторонний. Гуцаев пришел на место Славы Метревели и, конечно проигрывал ему заметно. Тем не менее это были наши советские звезды.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:57, ред.
Нет, Толя- ты неправильно меня понял. Просто у каждого из нас свои впечатления на тот или иной футбольный момент. Тебе больше нравится Иштоян, мне Гуцаев- это нормально. Кто из них лучше? Они оба великолепные футболисты, но немного разные. Твоё мнение имеет право на жизнь и моё тоже. Прекрасно, что мы оба, помним, любим и беззаветно преданы советскому футболу и тем Личностям, которые его представляли!!!
Я отлично помню финал кубка СССР-73, когда ереванцы выиграли кубок, обыграв в финале киевлян-2:1. Откровенно говоря, тот матч проиграл А.Севидов- наставник Динамо. За 2мин., до конца, при счете 1:0 в пользу киевлян, он заменил активно игравших Блохина и Онищенко и тут же Арарат сравнял счет, а в доп., время забил победный мяч. Киевляне смотрелись сильнее, агрессивнее, но ошибка тренера стоила потери трофея. Можно еще много вспомнить из великого и прекрасного советского футбола...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:44
Я правильно понял, что если ты написал, то я свое мнение при себе должен оставить? У меня мнение, основанное на зрительных впечатлениях тех лет. Я жил сначала в Питере и постоянно ходил на стадион Кирова, т.к. на Зенит ходили мало и я в основном смотрел другие команды, потом уже ходил в Москве на Динамо. Прекрасно помню не только Иштояна ( серебро 71 г) и золото с Кубком 73 г., но и Аркашу Андеасяна, Колю Казаряна. Прекрасный футбол Арарата, как антипод силовому стилю киевлян. Пожалуй Арарат поярче Динамо Тбилиси выглядел. А ЦСКА после 70 года затух, Спартак вообще пал в первую лигу. Так что это годы не московского футбола. Таковы воспоминания и с ними ничего не поделаешь.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:04, ред.
Толя, я же всё написал. Иштоян лучше Гуцаева? Спорный вопрос. Иштоян более командный игрок, Гуцаев- больше индивидуалист. Заря- обычная команда, с Куксовым, Малым и Онищенко. Эту команду хватило на один сезон, яркий, но только на один.
Шахтер, как я уже писал- силовая команда, умело пользовалась острыми прорывами и отличными дальними ударами- Соколовского, Латыша и Сафонова!

Про Спартак и Торпедо, тоже написал.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:49
А как вы понимаете термин "взять". Он тренер со своими взглядами на футбол, со своими методами. А не любая творческая личность пойдет в ту обстановку, что сейчас в Динамо, где бал правят банкиры, а не футбольные люди.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:46
А мне Арарат очень нравился своей игрой. Левон Иштоян - это покруче даже Гуцаева был. Правый вингер. Уровень Славы Метревели. А Заря - это команда Германа Зонина, которого я хорошо знал лично. Общались в Питере. На Украине практически было нереально быть на уровне. Примеры Днепра и Зари доказывают. Шахтер меня не впечатлял никогда. Был таим столб Виталий Старухин, и отличный вратарь Чанов. Но яркой игры я не помню. Я футбол с 1960 по 1980 г. помню отлично. Все видел своими глазами.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:24, ред.
Заря- команда на один сезон. Про Киев я уже писал. Арарат? Ну тоже, пару лет поиграли и сникли.
Арарат, Заря, Минск, Зенит- это всё команды однодневки. Даже московское ДИНАМО-70х нельзя в полной мере отнести к лидерам советского футбола тех лет.
До сих пор храню статью В.Перетурина, где он ставит под сомнение полноправную классность команду того периода. И это, несмотря на то, что состав команды в то время был достаточно приличный. Но команде А.А.Севидова не хватало стабильности. Команда ставила на сезон одну цель- победу, исключительно в одном турнире. Победы в кубке СССР и Кубке сезона в 1977г., можно расценивать больше, как удачное стечение обстоятельств...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:11
В 70-е года Спартак был отстоем. Я бы вспомнил лучше Зарю, Арарат, очень приличные команды. А на первых ролях конечно Динамо Киев, но не Спартак и Торпедо.
Capral
Capral ответ milint (раскрыть)
вчера в 18:37
Ну хорошо- значит будем дружить!
Capral
Capral ответ milint (раскрыть)
вчера в 18:18
Да, прошу прощения, совсем забыл- Днепр!!! Именно эта команда заставила заговорить о себе как о команде- с новым стилем и направлением!!! Протасов, Литовченко, Лютый- все эти парни, безусловно блистали в советском футболе!!!
Конечно, Днепр80-х это супер!!!
milint
milint ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:02
Вот видишь , согласен с тобой на все 100 % , а ты говоришь я маленький и не в курсе , очень даже в курсе и пересмотрел и перечитал многое про советский-великий футбол!
Capral
Capral ответ milint (раскрыть)
вчера в 17:45, ред.
Это очень сложный вопрос, потому что в 70-х, в разное время, все клубы менялись, играли стабильнее или нет, следовала смена поколений и тд, и тп.
Но если по каждому в отдельности, то конечно, стабильнее и успешнее других выглядело киевское Динамо, которое практически без спадов прошло 70-е.

Московское ДИНАМО, относительно успешно смотрелось на протяжении этих лет. Команда регулярно играла в еврокубках, была на виду, а в 1977-м выиграла два трофея сразу в одном сезоне, что является достижением последних 50-ти лет. Ну и конечно- чемпионство-76.

Тбилисское Динамо ярко смотрелось в середине 70-х, и конечно в начале 80-х, после победы в КК. Самобытная, техничная, яркая команда!!!

Шахтер, в конце 70-х заявил о себе как крепкий середняк, но не более, даже после победы в кубке страны в 1980-м и серебрянных медалей-79. Вобщем- силовая команда с малоинтересным футболом.

Торпедо Москва- неплохо смотрелось, становилось чемпионом страны, призером, финалистом кубка СССР. Но и всё, пожалуй. К тому же, однообразный стиль команды, несколько прямолинейный- портил впечатление...

Говорить о Спартаке не стоит. Да, чемпион СССР-79, но главные, яркие победы- клуб добывал уже в 80-х!

Всё что мог написал из того что помнил. Как-то так.

Тройку лучших с 70-х и до развала страны: Динамо К., Спартак, и относительно Динамо ТБ.
nik9373
nik9373 ответ milint (раскрыть)
вчера в 16:58
    milint
    milint ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:13
    интересно ваше мнение , тройка лучших команд СССР ? С 70 годов до развала страны
    Capral
    Capral ответ milint (раскрыть)
    вчера в 14:59, ред.
    Смотреть игры вживую, получать впечатления от игр, читать советскую прессу тех лет, слушать ведущих специалистов и не только советских- вот, что главное!!!
    А смотреть хронику прежних лет, человеку не видевшего всё это, можно сколько угодно. Bсё это, конечно лучше, чем ничего, но не более того... Мне интересно пересматривать матчи 70-х, потому что я их смотрел и помню!!! Приятно, еще раз освежить память- незабываемыми воспоминаниями!!!

    У меня многожество газет того периода, которые я- с удовольствием перечитываю!!!
    Capral
    Capral ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 14:52
    Спасибо!!!
    Коллекция, уже насчитывает около 70 значков. Кроме того, имеются все чемпионы Мира до 1992г. Tакже, несколько хоккейных значков.
    Я не скажу, что коллекция- это моё хобби, просто большая любовь к футболу.
    A.S.A
    A.S.A ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:43
    Ну насчет руководства я ничего сказать не могу, т.к далек от этого,так что поверю Вам на слово! Болельщик с огромным стажем точно знает лучше!
    По поводу значков, поздравляю! Вы знатно пополнили свою коллекцию за последние дни! А сама коллекция большая?
    milint
    milint ответ nik9373 (раскрыть)
    вчера в 14:35
    уважаемый , мы тут не диктант по-русскому сдаем , я пишу на скорую руку с телефона и не надо тут оценки грамматические ставить . это футбольный сайт...
    milint
    milint ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:33, ред.
    я люблю смотреть записи старых матчей , поверьте я люблю футбол и смотрел все важные игры , по игре киевскому и тбилискому динамо равных не было в СССР ,недавно кстати смотрел игру Динамо Тбилиси - Ливерпуль в кубке чемпионов , в котором тбилисцы вынесли тот непобедимый в те времена Ливерпуль с Кенни Далглишом 3-0 , Дараселия , Кипиани , Гуцаев и т.д вот это Динамо понимаю , а какой еврокубок выйграло Динамо Москва ?=)
    nik9373
    nik9373 ответ milint (раскрыть)
    вчера в 13:20
      Capral
      Capral ответ milint (раскрыть)
      вчера в 13:06
        Capral
        Capral ответ A.S.A (раскрыть)
        вчера в 13:03
        Приветствую Вас, мой юный Друг!!!
        Осинькин и сам не горит желанием уходить из Самары- это первое. А второе- в ДИНАМО ненадежное и не очень приличное руководство, которое ничерта не понимает в футболе.
        Личка- смелый человек, если решился работать с Гафиным и ему подобными...

        Я приобрел еще несколько значков- Наполи ,Леванте и Челси!!! Можете меня поздравить!
        A.S.A
        A.S.A
        вчера в 12:52
        В Динамо тренерская чехарда продолжается уже не первый год. Сейчас вот взяли очередного иностранца но теперь с опытом работы в РПЛ....что же, чех трудится в России уже 3 года и всю кухню российского футбола уже должен знать, тем более,что прошел с клубом и ФНЛ....
        У меня вот только такой вопрос к людям,работующим в Динамо! А почему бы не взять Игоря Осинькина?! Он тоже ставит атакующий футбол, отлично работает с молодыми игроками,а у Динамо вроде как неплохая молодежь, глядишь и выстроил бы добротную команду! Ну ладно, раз назначили Личку значит будем поглядывать за его работой.
        Capral
        Capral
        вчера в 12:37
        Хочу напомнить, что футбол Лички, при всем к нему уважении- много пропускает. А если учесть, нашу, мягко говоря ненадежную защиту, то становится просто неспокойно...
        milint
        milint ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 12:34
        Вы так пишите что это Динамо Москва ? Даже в те времена было два великих динамо , это киевское и тбилиское , которое выйгрывала евро кубки , вот это ДИНАМО было!
        Capral
        Capral
        вчера в 12:03
        Единственное, что хочу, чтобы футбол Лички не напоминал футбол палача Герты- не превратился в дворовой футбольчик... Личка должен осозновать- это ДИНАМО!!!
        Ну и про усиление хотелось бы чтото внятное услышать- пока тишина... Неужели Личка готов работать с теми кто есть?
        Вобщем- будет интересно!!! Удачи Личке, удачи команде!!!
        112910415
        112910415
        вчера в 11:59
        однозначно :
        это событие будет иметь результат !
        тот или иной результат ...
        shlomo
        shlomo
        вчера в 11:51
        Ключевая потеря для Оренбурга - главный тренер. Ведь ещё несколько недель назад назначение Лички в Динамо казалось нереальным. Сам он в последних интервью перед отпуском рассказывал, что останется в Оренбурге, переговоров ни с кем нет, а спортивный блок уже договаривается с новичками именно под Марцела.

        Ну а так что, мой прогноз: в конце сезона , а может и раньше Личку выгонят из Динамо, я с одной стороны даже рад что он уходит. Жалко если уйдут Вера, Мансилья Флорентин, но Доми привезет новых латинос, сможет ли Ярошик наладить контакт, вопрос....

        Пи.Си. Динамо и Личку продинамят... Все же пожелаю ему удачи, НО Марцелу с Динамо у него вряд ли выгорит. Но не факт, что это только его личное решение. Возможно, хозяевам Оренбурга срочно понадобилось бабло, а 1 млн евро компенсации - это немало. Контракт с Ярошиком может быть вдвое дешевле, чем пролонгации Лички....
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 11:48
        Ну вот теперь и посмотрим на что он способен в Динамо .
        Рыжик-Мурыжик
        Рыжик-Мурыжик
        вчера в 11:46
        Кто-то же должен задержаться в Динамо " на подольше", почему бы не Личка? Главное-чтобы толк был.
        Гость
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