Личка возглавил «Динамо»

Марцел Личка стал главным тренером «Динамо».
Специалист подписал с москвичами контракт на 3 года. Помимо этого, соглашения с «бело-голубыми» заключили представители тренерского штаба Лички: помощники Адесойе Ойеволе и Марио Личка, тренер по физподготовке Евгений Стукалов, а также аналитик Алексей Радевич.
В ближайшее время о назначении объявят официально.
Ну и про усиление хотелось бы чтото внятное услышать- пока тишина... Неужели Личка готов работать с теми кто есть?
Вобщем- будет интересно!!! Удачи Личке, удачи команде!!!
Ну и про усиление хотелось бы чтото внятное услышать- пока тишина... Неужели Личка готов работать с теми кто есть?
Вобщем- будет интересно!!! Удачи Личке, удачи команде!!!
У меня вот только такой вопрос к людям,работующим в Динамо! А почему бы не взять Игоря Осинькина?! Он тоже ставит атакующий футбол, отлично работает с молодыми игроками,а у Динамо вроде как неплохая молодежь, глядишь и выстроил бы добротную команду! Ну ладно, раз назначили Личку значит будем поглядывать за его работой.
У меня вот только такой вопрос к людям,работующим в Динамо! А почему бы не взять Игоря Осинькина?! Он тоже ставит атакующий футбол, отлично работает с молодыми игроками,а у Динамо вроде как неплохая молодежь, глядишь и выстроил бы добротную команду! Ну ладно, раз назначили Личку значит будем поглядывать за его работой.