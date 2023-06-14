«Динамо» подписывает наставника за миллион евро. Он любит атаку и хуже защищается

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вчера, 13:24

Марцел Личка в шаге от столицы.

У футбольных экспертов, близких к отдельным клубам РПЛ , есть плюсы. Например, многое знают из-за кулис. Но и один жирный минус. Их мнение зависит от боязни обидеть тех, кто поставляет им информацию. Поэтому сначала журналисты из числа фанатов «Динамо» писали, что Личка неопытный и не кандидат. Его команды плохо обороняются, а московский клуб с амбициями и деньгами заслуживает тренера более высокого класса.

А как только стало ясно, что «Динамо» выкупит контракт чеха за миллион евро, ведь после отказа Николича возвращаться в Москву Бувач не хочет доверять незнакомцам, те же эксперты делятся оптимизмом, перечисляя сильные стороны 45-летнего Лички. В таких вопросах лучше не иметь клубных симпатий.

Марцел без пяти минут главный тренер «Динамо». Его кандидатура заслуживает спокойного рассмотрения без лишних комплиментов. И уж точно без рассказов, что в московском клубе всегда были тренеры сильнее, потому что это неправда.

Козыри тренера

1. Атакующий футбол. «Динамо» хочет играть размашисто и результативно. Но если следите за их статистикой последних лет, то заметили на первых местах по отборам и перехватам. И не видите команду в лидерах по владению мячом на постоянной основе. «Динамо» часто соседствует с «Ахматом» в таблицах со статистикой. Это значит, что с Личкой можно делать прыжок вперед, меняя стиль на атакующий и раскованный, как сделал Ташуев весной с грозненцами. «Оренбург» забил лишь на два мяча меньше, чем «Спартак». У «Динамо» на 11 голов меньше, чем у соседей.

2. Агрессивная манера. Атаковать много можно по-разному. Как «Барселона» и «Манчестер Сити», или как «Наполи» и «Ливерпуль». «Оренбург» не пытался владеть мячом, но резко выходили в атаку. То, что нужно «Динамо», где есть Скопинцев, Захарян, Тюкавин и может появиться опорник с первым пасом. Йоканович тренировал команду, которая иногда включала приличные скорости, но чаще работала вяло, что позволяло оппонентам забирать очки. Тренер Личка может научить высокому прессингу, «Оренбург» давал оппонентам меньше времени на построение атаки.

3. Селекционный вкус. Йоканович и Бувач привезли Маричала, Фернандеса, Дасу, Майсторовича и арендовали Норманна. Из всех трансферов частично сработал лишь переход юного серба, но у него разрыв «крестов». В «Динамо» потеряли Шиманьского, Моро, Бальбуэна, Варелу и Ордеца. И не было грамотной компенсации. Сравните с селекцией «Оренбурга». Личка со своими аргентинцами выделяется. Может, кого-то даже заберет с собой. Напрашивается параллель. Федотов в ЦСКА пришел к интересной селекции, теперь «армейцы» с кубком и вторые в РПЛ . Личка может забрать с собой аналитиков «Оренбурга», важный фактор для «Динамо». Вера и Гойкович будут кандидатами на переезд в столицу.

Минусы наставника

1. Странная игра в защите. Есть один парадокс. Из 55 голов в РПЛ в ушедшем сезоне «Оренбург» двадцать пять пропустил в пяти поединках. Речь о матчах против «Крыльев Советов», «Спартака», двух встречах с «Локомотивом» и «Зенитом», когда проиграли 0:8 в гостях. В пяти играх средний показатель голов соперников равен пяти мячам, а в остальных 25 турах РПЛ оборона выдала лишь 1.2 ошибки за игру. Что это было? Такие жесткие перепады не нужны «Динамо». Столичная команда морально не такая, как «Оренбург». Середняку нечего терять, ему проще возвращаться, давление нулевое.

2. Отсутствие авторитета. Одно дело сколотить веселую банду из аргентинцев, боснийцев, костариканца и парочки россиян, а другое – работать в московском клубе, где каждую ошибку обсудят сто раз. Не будем выдумывать, будто в «Динамо» самые непослушные игроки, но Смолов прав: молодые футболисты не слушают старших коллег. У них есть характер, как у Захаряна и Тюкавина. Молодому Личке может не хватить авторитета, если его методы атакующего футбола не подойдут «Динамо» так, как мечтают владельцы клуба. Человечность круто работает, если тебя уважают. Но отсутствие строгости мешало Личке в «Оренбурге».

3. Скромный опыт работы. Был ассистентом на родине, потом возглавил «Динамо-Брест». Затем спокойно готовил «Оренбург», никто в шею не гнал. В «Динамо» из Москвы совсем другой темп работы. «Краснодар» зимой звал Личку, Марцел это подтвердил. Но Галицкий выбрал Ивича. Агент Лички говорит, что чех с радостью примет приглашение более статусного клуба, намекая на «Динамо», но в комплекте с хорошей зарплатой и составом идут требования. От Йокановича ждали борьбы за второе место и выхода в еще один финал Кубка России, тем более, в юбилейном году. Личка тоже не сможет работать в «Динамо», словно он Божович времен «Амкара». Не только от «Спартака» ждут отчаянной, но солидной попытки влезть в драку с «Зенитом».

Мнение читателей. Сделайте ставку на место «Динамо» в будущем сезоне

Год назад алгоритм аналитической компании вывел итоговую таблицу РПЛ нового сезона. «Динамо» поставили на шестую строчку, «Оренбург» замыкал таблицу. Москвичи оказались на девятом месте, а середняк оказался на седьмой строчке. Но сможет ли Личка всегда выдавать больше, чем ждут от его команды? Проверку вторым сезоном не проходил, как Федотов после «Оренбурга» в «Сочи».

По Личке видно, что не злой. Возможно, доброты «Динамо» не хватает, чтобы улыбнулись, расслабились, побежали в атаку с вдохновением, а не под прессом неудач? «Динамо» может обыграть «Зенит» в матче на вылет. Или в дерби не проиграть «Спартаку». В этом сезоне «бело-голубые» недобрали очков. Но успех будет, только если Личка пересмотрит манеру защищаться, а Бувач поможет трансферами.