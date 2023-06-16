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Канчельскис рассказал, какую команду возглавит в ближайшее время

вчера, 14:17

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что в ближайшее время приступит к тренерской деятельности.

На следующей неделе будет решаться мое тренерское будущее. Если все будет нормально, то буду работать с командой из азиатской части постсоветского пространства. Хорошо, что есть предложения по работе.

Очень хочу приступить к тренерским обязанностям, но любой исход для меня будет нормальным. Спокойно отношусь к таким решениям.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:59
НИ ХРЕНА Канчельскис не назвал команды, которую возглавит))))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:39
Вообще не рассказал...
Ни разу....
Таких команд штук 200....
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:28
А разве он еще не иноагент?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:07
Куда-нибудь в Киргизию или Таджикистан. Там тепло и фрукты...
adekvat
adekvat
вчера в 14:49
Только я не понял что за команда?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:29
Посмотрим на что ты способен теперь как тренер.
Удачи тебе в любом случае !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:28
На кошках будет тренироваться
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:26
Канчельскис в жизни тряпка
Гость
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