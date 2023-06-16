Канчельскис рассказал, какую команду возглавит в ближайшее время

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» рассказал, что в ближайшее время приступит к тренерской деятельности.

На следующей неделе будет решаться мое тренерское будущее. Если все будет нормально, то буду работать с командой из азиатской части постсоветского пространства. Хорошо, что есть предложения по работе.

Очень хочу приступить к тренерским обязанностям, но любой исход для меня будет нормальным. Спокойно отношусь к таким решениям.