Юран продолжит тренировать «Пари НН»

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сегодня, 00:27

продолжит занимать должность главного тренера «Пари НН» в сезоне 2023/24.

По данным источника, контракт с Юраном будет продлён до конца предстоящего сезона. Причина — тренер сохранил клуб в РПЛ .

Стратегия «Пари НН» не изменится. Ставку клуб будет делать всё также делать на развитие молодых игроков.