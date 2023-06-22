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Юран продолжит тренировать «Пари НН»

сегодня, 00:27

Сергей Юран продолжит занимать должность главного тренера «Пари НН» в сезоне 2023/24.

По данным источника, контракт с Юраном будет продлён до конца предстоящего сезона. Причина — тренер сохранил клуб в РПЛ.

Стратегия «Пари НН» не изменится. Ставку клуб будет делать всё также делать на развитие молодых игроков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:31
уж теперь-то он развернётся !
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:05
Трудно представить умственные способности руководства,если бы они поступили иначе.Да и к его мату город привык.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 08:51
Была растерянность, но это нормально в критический момент. Для меня хорошее решение. Приятно видеть шторм у руля.
drug01
drug01
сегодня в 08:44
Надо тренеру дать поработать длительный срок! Он должен долбиться хороших результатов!!!
adekvat
adekvat ответ 3w5jas6cs88k (раскрыть)
сегодня в 08:21
А какие перспективы, остаться в РПЛ.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:39
Тренер тренером, но нужны ресурсы для усиления состава.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 07:37
Он у нас в СКА неплохие результаты дал. Ушел только несовсем красиво
qh446qr2hwep
qh446qr2hwep
сегодня в 07:36
Правильное решение, Серёга справится
3w5jas6cs88k
3w5jas6cs88k
сегодня в 07:10
Перспектив у клуба не будет никаких.
ABir
ABir
сегодня в 07:09
Если сохранят его до конца следующего сезона, думаю, Сергей покажет положительную динамику с НН
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:47
Думаю, что правильное решение приняли и куб и тренер
nzaf679rhuq5
nzaf679rhuq5
сегодня в 06:35
Очень повезло Нижнему, что смогли Серёгу удержать
Scorp689
Scorp689
сегодня в 05:43
Молодёжку заявите тогда в РПЛ
ОПС
ОПС
сегодня в 05:38
Сезон для Юрана предстоит полноценный, так что есть шанс показать себя в полной мере (если не будут мешать).
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:56
Юран- ГТ Нижнего, это правильное решение.
А вот стратегия: развитие молодых игроков… Как- то не вяжется совсем,(((
За два сезона в РПЛ не был заигран ни один молодой игрок. Вот и стратегия фактически .(((
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:38
То , что Юран остаётся это логично и правильно.
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