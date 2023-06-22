Юран продолжит тренировать «Пари НН»

Сергей Юран продолжит занимать должность главного тренера «Пари НН» в сезоне 2023/24.
По данным источника, контракт с Юраном будет продлён до конца предстоящего сезона. Причина — тренер сохранил клуб в РПЛ.
Стратегия «Пари НН» не изменится. Ставку клуб будет делать всё также делать на развитие молодых игроков.
А вот стратегия: развитие молодых игроков… Как- то не вяжется совсем,(((
За два сезона в РПЛ не был заигран ни один молодой игрок. Вот и стратегия фактически .(((
А вот стратегия: развитие молодых игроков… Как- то не вяжется совсем,(((
За два сезона в РПЛ не был заигран ни один молодой игрок. Вот и стратегия фактически .(((