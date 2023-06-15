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Агент Лички: «Марцел уже одной ногой тренер „Динамо“»

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Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 00:27
А когда двумя ногами?)
баск
баск
вчера в 21:53
Ну, это он только одной ногой..

Вот когда он будет "одна нога здесь, а другая тоже здесь", тогда и обсудим)
Capral
Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:29
Как Суворова через Альпы?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:14
Подозреваю,что это очередной вариант уничтожения двух клубов одним переходом.
Гость
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