Агент Лички: «Марцел уже одной ногой тренер „Динамо“»

Сергей Новиков, представитель главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, подтвердил, что его клиент в скором времени возглавит «Динамо».
Я думаю, что Марцел уже одной ногой тренер «Динамо». Об этом заявил даже спортивный директор «Оренбурга».
Сергей Новиков, представитель главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, подтвердил, что его клиент в скором времени возглавит «Динамо».
Я думаю, что Марцел уже одной ногой тренер «Динамо». Об этом заявил даже спортивный директор «Оренбурга».
Вот когда он будет "одна нога здесь, а другая тоже здесь", тогда и обсудим)
Вот когда он будет "одна нога здесь, а другая тоже здесь", тогда и обсудим)