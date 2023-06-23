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«Атлетико» проголосует за то, чтобы вернуться к старой эмблеме клуба

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:23
Должны голосовать болельщики!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:03
Старая лучше
ОПС
ОПС
сегодня в 07:44
И здесь никакой демократии. Какие то шишки, в небольшом количестве, просто поставят многочисленную армию болельщиков перед фактом.
2huy6ujs3rj4
2huy6ujs3rj4
сегодня в 06:59
Верхняя эмблема покрасивше будет
Варвар7
Варвар7
сегодня в 06:46
Просто кто то из руководства вспомнил , " что всё новое - это хорошо забытое старое".
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:24
Лично я за старую эмблему клуба!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:14
От перемены мест слогаемых , сумма не меняется.
Ведь кто-то менял старую на новую. И что изменилось ??? И уж если менять, то нужно спрашивать не высокопоставленных лиц , а болельщиков клуба !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:07
За такое должны голосовать фанаты, а не высокопоставленные чиновники!
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