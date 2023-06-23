«Атлетико» проголосует за то, чтобы вернуться к старой эмблеме клуба

«Атлетико» может вернуться к старому логотипу команды.
24 или 25 июня пройдет голосование высокопоставленных лиц клуба, где будет принято решение о том, стоит ли возвращать старую эмблему клуба.
«Атлетико» может вернуться к старому логотипу команды.
24 или 25 июня пройдет голосование высокопоставленных лиц клуба, где будет принято решение о том, стоит ли возвращать старую эмблему клуба.
Ведь кто-то менял старую на новую. И что изменилось ??? И уж если менять, то нужно спрашивать не высокопоставленных лиц , а болельщиков клуба !)
Ведь кто-то менял старую на новую. И что изменилось ??? И уж если менять, то нужно спрашивать не высокопоставленных лиц , а болельщиков клуба !)