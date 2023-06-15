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Беллингем взял в «Реале» номер, под которым играл Зидан

вчера, 14:39

«Реал» представил своего новичка — полузащитника Джуда Беллингема.

Футболист дал комментарий по поводу перехода:

Это самый важный день в моей жизни, потому что я перехожу в самый большой клуб в мире. Спасибо всем, кто сделал это возможным: дортмундской «Боруссии», «Бирмингем Сити», скауту «Реала» Хуни Калафату, Хосе Анхелю Санчесу (генеральному директору клуба) и моей семье за их поддержку. Вперёд, Мадрид!

19-летний англичанин взял в команде 5-й номер. Под ним за мадридский клуб в своё время играл Зинедин Зидан, а в прошлом сезоне он использовался Хесусом Вальехо, который согласился теперь взять себе 24-й.

Беллингем взял в «Реале» номер, под которым играл Зидан

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Все комментарии
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
сегодня в 08:52
Че за игрок вообще? С ним чето носятся как с писаной торбой. Ни одного матча с ним не видел, как он вообще?
ДСА
ДСА
вчера в 17:38
Теперь их будут постоянно сравнивать: кто лучше.
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:23
Зинедин Зидан, а в прошлом сезоне он использовался Хесусом Вальехо

почему не было такой новости когда этот номер получил Вальехо?
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:31
Захотел дали, на него возлагают большие надежды.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:01
Даже не сомневался в этом, особенно после недавней встречи со своим кумиром в Германии. Надеюсь дополнительная ответственность поможет Джуду, потенциал огромнейший. Ну а так что, удачи Джуду. Какой же перспективный центр поля складывается у Мадрида. Беллингем+Тчуамени+Камавинга+Вальверде. Просто невероятно.
t9qhaqzgz4uw
t9qhaqzgz4uw
вчера в 14:50
Зидану на это глубоко наплевать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:45
У каждого номера должен быть свой хозяин. Несмотря на прежние заслуги...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:41
Этот номер Джуда должен оправдать хорошей игрой.
Гость
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