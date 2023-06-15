Беллингем взял в «Реале» номер, под которым играл Зидан

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вчера, 14:39

«Реал» представил своего новичка — полузащитника .

Футболист дал комментарий по поводу перехода:

Это самый важный день в моей жизни, потому что я перехожу в самый большой клуб в мире. Спасибо всем, кто сделал это возможным: дортмундской «Боруссии», «Бирмингем Сити», скауту «Реала» Хуни Калафату, Хосе Анхелю Санчесу (генеральному директору клуба) и моей семье за их поддержку. Вперёд, Мадрид!

19-летний англичанин взял в команде 5-й номер. Под ним за мадридский клуб в своё время играл Зинедин Зидан, а в прошлом сезоне он использовался Хесусом Вальехо, который согласился теперь взять себе 24-й.