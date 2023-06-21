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Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

вчера, 18:19
Маскот Евро

Оцените символы крупных футбольных турниров.

На ЧМ-66 появился первый маскот лев Вилли, а на европейских турнирах до 1980-го не было официального талисмана. Объясняется форматом турнира. Раньше финальная часть состояла из полуфиналов и финала, не было размашистого праздника футбола. Но в Италии собрали две группы, решили создать официальный символ турнира, как на чемпионатах мира. Кубок в Катаре, например, представлял ковер-самолет, похожий на Каспера.

Евро-1980. Пиноккио

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Странный выбор для футбольного кубка, поскольку речь об оживленной деревянной игрушке, нос которой увеличивался каждый раз, когда врет. Классный символ «Тотонеро» — грандиозного скандала, завязанного на договорных матчах. Пиноккио выдумал Карло Коллоди, а спустя годы этого персонажа «одолжил» Алексей Толстой, создавая Буратино. Но получилось забавно, ведь Пиноккио с курчавыми неаполитанскими волосами – милый персонаж.

Евро-1984. ПеноПиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Французы выбрали символом турнира петуха, классический галльский символ. В латинском языке слово «галл» переводится также как «петух». Маскота назвали в честь сленгового сокращения для слова «пенальти». Опытным путем определили, что такой талисман приносит хозяевам удачу – Платини выиграл Евро, поэтому на ЧМ-98 Зидана тоже сопровождал символ, умеющий кукарекать.

Евро-1988. Берни

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Западная Германия готовилась к воссоединению с восточной частью страны. Приняли турнир, на котором союзная команда Лобановского была в шаге от чемпионства, если бы не безумный удар Ван Бастена. А маскотом того турнира стал кролик Берни. Имя подобрали со смыслом, отсылка к Берну, где в 1954 году Германия чудом обыграла Венгрию и стала чемпионом мира. Немецкой сборной попытка приманить удачу не помогла.

Евро-1992. Кролик

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Шведы «оригинальные» ребята. В минимализме и символизме точно разбираются, но им сложно подключать фантазию. Представили талисманом чемпионата Европы кролика, как и немцы. Человека, который одобрил данное решение, не за что хвалить. Это как замена гладиатора «Спартака» на кабана. Здесь выбрали кролика, который наблюдал за сенсацией – победой сборной Дании.

Евро-1996. Голиаф

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Ужасно нарисованный лев. Если лев ЧМ-66 по имени Вилли был похож одновременно на участника «Битлз» и «Роллинг Стоунз», то лев Голиаф (как оригинально, включили слово «гол» в имя, но выбрали негативного персонажа из Библии) это самый ужасный из символов Евро в истории. А ведь дальше будут «инопланетяне».

Евро-2000. Бенелаки

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Выбирали из пяти тысяч талисманов. Имя взяли предсказуемое – соединили Бельгию, Нидерланды и Люксембург. Что это такое? Скорее всего, это черт, ведь «красные дьяволы» — прозвище сборной Бельгии. Но у него грива и странный хвост со стрелочкой. Точно не было ни одной работы лучше из 5 000 на выбор?

Евро-2004. Кинас

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Португальцы искали своего петуха – символ домашней победы. Выбрали Кинаса, оставив в имени отсылку к щитам на гербе страны. Но когда сделали ростовую фигуру желтого мальчика в футболке сборной Португалии с цифрами «04», то получили куклу со странной прической и, мягко говоря, неумным выражением лица. Кинас стал символом турнира с победой сборной Греции, главная сенсация в истории Евро.

Евро-2008. Трикс и Фликс

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Две страны, два символа? Близнецы из Альп, веселые и глупые. Образ вообще не подходит двуличной Австрии, не говоря о такой же двуличной Швейцарии. За все хорошее и против всего плохого, но с плохими парнями именно эти две страны в своей истории дружат постоянно. Символы ни о чем, хотя Евро-2008 приятно вспомнить, особенно 21 июня.

Евро-2012. Славек и Славко

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Болек и Лёлек. Ужас, а выбирал легендарный Гжегож Лято. У поляка не оказалось вкуса, Евро-2012 презентовали Славек и Славко, тезки, которые повторили ошибки Трикса и Фликса – никакого символизма. А еще внешне были такими же интеллектуалами, как португальский Кинас. Такое ощущение, что дизайнеры издеваются, создавая маскотов Евро.

Евро-2016. Супер Виктор

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Стоило взять петуха и не выделываться. Может, тогда Эдер не забил бы победный мяч в финале Евро-2016 в ворота сборной Франции? Хозяева проиграли турнир, который представляла нелепая попытка привязать популярный мир супергероев к футбольному чемпионату. Супер Виктор с магической накидкой настолько без души, что его даже мало кто запомнил.

Евро-2020. Скиллзи

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Этого парня снова создали по лекалам предыдущего. Что там дети смотрят? Футбольный фристайл? Тогда Скиллзи будет его представителем. Похоже на традиционно неудачную попытку деда показаться молодым. Скиллзи не запомнился, это символ, созданный без души.

Евро-2024. Медведь

Пиноккио, кролики и петухи. Немцы выбрали талисман Евро-2024

Пока без имени, будут выборы из нескольких вариантов, но немцы решили вернуться к классике, символ из животного мира. И есть предыстория. В Германии плюшевые мишки были популярной игрушкой с начала 20 века. А потом Теодор Рузвельт – президент США, отказался пристрелить загнанного медведя. Мишку в результате убили, чтобы не мучился, но на карикатурах нарисовали игрушечного косолапого зверя. Плюшевых медведей начали звать Тедди, они стали еще популярнее по всему миру.

В Германии игрушки коллекционировали. А когда появилась популярная книга про Винни-Пуха, то плюшевых медведей в детских магазинах стало еще больше. Нормальный символ. Хотя иронично, что добродушие здесь представляет одно из самых безумных, жестоких и опасных животных на планете. Немецкий символ Евро точно лучший за много лет. Но если смотреть на ростовую куклу, которую выгуливал легендарный Филипп Лам, а не на сам рисунок, то лучше подбирать маскоту женское имя, кукла похожа на медведицу.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
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Источник: Soccer.RuФото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
22r6k2wmbdyf
22r6k2wmbdyf
вчера в 23:52
Интересный талисман! Пусть принесёт удачу сильнейшему
mpykk9mwm6bp
mpykk9mwm6bp
вчера в 23:51
В 2018 был лучше талисман!!!!! Наша фантазия работает гораздо больше)
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:42
Не мышонок, не лягушка, а неведома зверушка...)
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 19:39
можно загуглить, не знаю.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 19:23
Петухи больше щас подходят к ним
Rattlehead
Rattlehead ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
вчера в 19:10
И по каким критериям выбирают символ?
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:49
Выбирают символ по критериям, а не по тому, нравится ли этот символ автору статьи.
Там комиссия спецов-креаторов и комиссия оценщиков. И все они - умные профи. Топчики с большой буквы!
Да, есть и распил, есть и то, что нужно всем угодить и появляется что-то среднее в итоге, но ничего страшного!

чем хуже символ, тем меньше люди выкинут денег на дурацкие игрушки!
Гость
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