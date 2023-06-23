Неймара могут оштрафовать на 1 миллион долларов

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вчера, 11:38

Нападающий ПСЖ может быть оштрафован на 1 миллион долларов.

Особняк футболиста, который находится в 130 километрах от Рио-де-Жанейро, строился «без разрешения природоохранных органов».

Властями обнаружены «экологические нарушения», в том числе отвод водного пути и несанкционированный забор воды из реки. Несанкционированные раскопки, перемещение земли, камней и скал, а также использование пляжного песка без разрешения тоже могут стать причиной санкций в адрес игрока. В мэрии дали комментарий по теме:

Будет произведена оценка выявленных нарушений и назначение штрафа, который, составит не менее 5 миллионов реалов (около 1 млн долларов – прим. ред.).

В опубликованных видео можно заметить, как отец Неймара спорит с чиновниками, он находился на месте во время инспекции.