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Неймара могут оштрафовать на 1 миллион долларов

вчера, 11:38

Нападающий ПСЖ Неймар может быть оштрафован на 1 миллион долларов.

Особняк футболиста, который находится в 130 километрах от Рио-де-Жанейро, строился «без разрешения природоохранных органов».

Властями обнаружены «экологические нарушения», в том числе отвод водного пути и несанкционированный забор воды из реки. Несанкционированные раскопки, перемещение земли, камней и скал, а также использование пляжного песка без разрешения тоже могут стать причиной санкций в адрес игрока. В мэрии дали комментарий по теме:

Будет произведена оценка выявленных нарушений и назначение штрафа, который, составит не менее 5 миллионов реалов (около 1 млн долларов – прим. ред.).

В опубликованных видео можно заметить, как отец Неймара спорит с чиновниками, он находился на месте во время инспекции.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с france24.com Фото: Сайт sports.fr
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Все комментарии
R. Carlos
R. Carlos
вчера в 20:16, ред.
Очень странно но о Неймаре не говорят что им интересуются арабские клубы
А ведь он идеальный кандидат
Больше ему нигде нет места
Не вижу его ни в каком топ клубе европы
Ну разве что в условной фиорентине или баере леверкузен но туда он не пойдет а они не смогут ему зп огромную платить
А условному мс или другому какому нибудь топ клупу он не нужен
А вот в саудовской аравии и играть особо не нужно и бабок можно норм поднять
Все как он любит
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:34
Да это для него 1 ставка в казино, не так критично.
Doping87
Doping87
вчера в 17:03
Из этого какого видео? В посте только текст🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
Futurista
Futurista
вчера в 16:22
Это еще Грета Тунберг экологический ущерб от строительства не оценивала...
альсато
альсато
вчера в 15:06
за время строительства особняка-смета увеличилась-ровно на один лям бакинских)))))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:44
Ничего страшного .. Один раз в Макдональдс не сходит..
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:40
Вот тебе и Неймар
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:37
Ооооо!
Какие знакомые фразы о нарушениях...
Не все правда озвучили... Септик вообще клондайк для экологов...))
458a2rswy8ke
458a2rswy8ke
вчера в 13:08
Богатого буратину доят все кому не лень
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:05
А что, нормативные комитеты бесконечно колесят по всей стране и проверяют все строительные площадки?)
ДСА
ДСА
вчера в 13:02
Для него миллион - это не деньги, может еще с десяток домов в природоохранной зоне построить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:51
Реально 1 млн долларов получается...)
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:50
Вот это радость для Российских СМИ!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:29
У него много денег можно и оштрафовать.
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:24
Завистливые ноунеймы, которым никогда не построить такой особняк, не смогли терпеть то, что Неймар забрал немного воды из реки.. Пусть сами сначала попробуют стать такими богатыми и знаменитыми, всего добьются в жизни!
Elliada
Elliada
вчера в 12:20
То есть, строил, строил и, возможно, построил, а потом нарушения нашлись. А где вы были раньше, Когда он только начинал строить или только собирался? По-моему, просто хотят получить откат от Неймара.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:12
Если:
Отвод водного пути
Санкционированный забор воды из реки
Санкционированные раскопки,
Перемещение земли, камней и скал
Использование пляжного песка
..и официальные разрешения на них более 1 млн...
...а штраф 1 млн...
То есть смысл...)))
Rattlehead
Rattlehead ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:07
Вряд ли Неймар и его отец настолько глупые, чтобы тратить 100 миллионов ради принципа. Проще заплатить штраф и снести особняк, ибо на 100 миллионов можно купить тропический остров и построить там мегадворец.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ kwmv7wz9n6hf (раскрыть)
вчера в 12:00
Ты готов судиться за сто рублей,потратив на ПРИНЦИП в сто раз больше??? А он-будет,это вопрос времени и освещения в СМИ.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:59
Обычное дело для персонажей "из грязи в князи",и во всех частях света.Личные деньги для них-эквивалент достоинства и законопослушания.Точнее-отсутствия такового.
kwmv7wz9n6hf
kwmv7wz9n6hf
вчера в 11:57
Для него миллион как для меня сто рублей
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