Неймара могут оштрафовать на 1 миллион долларов

Нападающий ПСЖ Неймар может быть оштрафован на 1 миллион долларов.
Особняк футболиста, который находится в 130 километрах от Рио-де-Жанейро, строился «без разрешения природоохранных органов».
Властями обнаружены «экологические нарушения», в том числе отвод водного пути и несанкционированный забор воды из реки. Несанкционированные раскопки, перемещение земли, камней и скал, а также использование пляжного песка без разрешения тоже могут стать причиной санкций в адрес игрока. В мэрии дали комментарий по теме:
Будет произведена оценка выявленных нарушений и назначение штрафа, который, составит не менее 5 миллионов реалов (около 1 млн долларов – прим. ред.).
В опубликованных видео можно заметить, как отец Неймара спорит с чиновниками, он находился на месте во время инспекции.