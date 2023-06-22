В УЕФА верят, что клубы России вернутся в еврокубки .

Представитель УЕФА Йозеф Климент полагает, что клубы России смогут вернуться на международную арену.

Рад снова вас видеть и находиться на вашей конференции, в Москве. Хочу передать вам наилучшие пожелания от главы УЕФА Александера Чеферина и всей ассоциации. УЕФА объединяет 55 ассоциаций, наша цель — равное развитие. Мы улучшаем футбол, но обязаны и защищать его. Пандемия стала примером того, что если мы объединимся, то преодолеем все препятствия.