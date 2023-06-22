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В УЕФА верят, что клубы России вернутся в еврокубки

вчера, 13:35

Представитель УЕФА Йозеф Климент полагает, что клубы России смогут вернуться на международную арену.

Рад снова вас видеть и находиться на вашей конференции, в Москве. Хочу передать вам наилучшие пожелания от главы УЕФА Александера Чеферина и всей ассоциации. УЕФА объединяет 55 ассоциаций, наша цель — равное развитие. Мы улучшаем футбол, но обязаны и защищать его. Пандемия стала примером того, что если мы объединимся, то преодолеем все препятствия.

Сейчас перед нами другой вызов, очень серьезный. Верим, что УЕФА преодолеет и эти сложности. Что скоро будут встречаться не только чиновники, но и футболисты. Верим, что российские сборные и клубы смогут соревноваться с европейскими командами.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:45
они так могут ещё лет пять нас баснями кормить
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 19:13
Без клубов РФ лучше - меньше далеких перелётов и игр в экстремальных погодных условиях
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:10
Когда наших вернут на международную арену, они будут выглядеть как котята, только - только увидевшие свет. Удивлённо оглядываться, робко делать первые шаги ( сначала по аэродрому, затем по футбольному полю), испуганно мяукать и жаться к маме кошке - тренеру. Всё в Европе будет для них, как в диковинном сне и, боясь заблудиться,футболисты будут держаться за руки и ходить парами. Мяч для них будет квадратный, впрочем, как сейчас, ноги ватные, а ворота недоступные, как мираж.
Не шучу...
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:20
Вернуться конечно, только это уже будет совсем другая Европа...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 18:20
Вы истолковали мои слова исключительно как вам захотелось.

Хотя я в первую очередь только обращал внимание на то, что наш футбол исключительно движется по пути деградации, и свидетельства этому - результаты наших команд (в том числе и очки УЕФА, которых очень мало). Даже по уровню молодёжи не о чем говорить, ещё не так давно наши игроки были сначала очень востребованы, потом просто востребованы, и вот сейчас почти совсем не востребованы.

При всём уважении, Головин и Миранчук на фоне поколения Карпина или поколения Аршавина игроки весьма посредственные.

И я только призывал не забывать, что отстранение наших клубов - это не единственное зло, которое происходит с нашим футболом.

А так я всегда был против всех Суперлиг и отстранений.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:22
Россия никогда не была "Родиной футбола",а являлась второй волной футбольного устройства мира,изредка способного на неожиданные результаты.Тем не менее,речь (в связи с отстранением) идёт о ПРАВЕ,а не о РЕЗУЛЬТАТЕ реализации ПРАВА.Вы (коллективное бессознательное)всегда душой за "клуб избранных",который пытаются создать воротилы футбольного бизнеса,и против чего борются футбольные структуру европейского и мирового масштаба.В массовке любого турнира много участников,которых,следуя вашему принципу,вообще нечего допускать к турнирам,из-за предсказуемости итогового результата. Ма примерно оттуда,с шансами на титул Полноценных участников,элиты,но не более того.
Так что всё ваши рассуждения-сплошная подмена сути происходящего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:52
Комета Галлея тоже неизменно пролетит около Земли....
Но теперь...только в 2061-м году
112910415
112910415
вчера в 16:28
непременно же вернутся !
когда нынешняя молодёжная сборная станет сборной ветеранов ...
Anton Hohlov
Anton Hohlov
вчера в 16:00
Когда всё это закончится, никто так сразу не забудет. На это уйдут годы.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Bom Bom (раскрыть)
вчера в 15:49
Главное, не перепутать тёплое с мягким.

Мы сами туда шли. Многие забывают, что именно в сезоне 2022/23 у нас был бы самый огромный провал по коэффициентам, после которого ещё сложнее было бы набирать очки.

Впервые не одной команды напрямую в ЛЧ или одна и всего 4 команды во всех Кубках впервые за всё время, вот что осталось скрыто.

Отстранение тут замаксировало проблемы.

Остаётся факт, что "Зенит" громят бельгийцы, Космонавт с "Рубином" не может забить ни одного гола за два матча последнему месту Польши и т.п.

Поэтому не стоит забывать, что, несмотря на все отстранения, РФС сам долгие годы топит наш футбол.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:35
Интервью давал, находясь у нас в Москве ?! Тогда всё понятно.
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 15:21
Да хоть бы с лиги конференций начать. Сил нет уже на чемпионат России смотреть. Вечный доминант одного клуба, которому только в Европе показывали его истинный уровень
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 15:04
Маловероятно, что это случится в ближайшие год-два. Однако, если когда-нибудь этот момент настанет, то на каких условиях? Позиции клубные потеряны, чемпион точно не вернется в ЛЧ напрямую, встанут вопросы о количестве команд и том, как будут распределяться путевки в еврокубки. Недовольные будут со всех сторон, большой вопрос об уровне и конкурентоспособности наших команд к тому моменту.
pgschrjpxxh9
pgschrjpxxh9
вчера в 14:19
Как-то слабо верится в их положительный ответ
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:15
В УЕФА верят, что клубы России вернутся в еврокубки .
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:07
Всё же кажется, что частицу НЕ в этом утверждении они случайно пропустили.
LOpp
LOpp
вчера в 14:06
какие еще еврокубки?
мы все ждет Братский кубок и Кубок PARI Премьер.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:57
1."Верую ибо бессмысленно". Тертуллиан
2."В этом году мы работали плохо,а в следующем году будем работать ещё лучше". Председатель разваливающегося колхоза на отчётно-выборном собрании.(из анекдота).
3 "Мы вас так любим,аж кушать не хочется!" Чеферин.
4."Мы любим ваши взносы.Терпите" он же.
Hoahin
Hoahin ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:52
От них ничего не зависит, там также все работают по указке сверху.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:48
Что то и мне подсказывает, что УЕФА скоро будет раскаиваться.....
альсато
альсато
вчера в 13:47
от УЕФА-НИЧЕГО не зависит!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:40
Или футболисты когда станут чиновниками будут в последствии встречаться...)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:37
Как будто это не от них самих зависит...
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