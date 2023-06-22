В УЕФА верят, что клубы России вернутся в еврокубки .

Представитель УЕФА Йозеф Климент полагает, что клубы России смогут вернуться на международную арену.
Рад снова вас видеть и находиться на вашей конференции, в Москве. Хочу передать вам наилучшие пожелания от главы УЕФА Александера Чеферина и всей ассоциации. УЕФА объединяет 55 ассоциаций, наша цель — равное развитие. Мы улучшаем футбол, но обязаны и защищать его. Пандемия стала примером того, что если мы объединимся, то преодолеем все препятствия.
Сейчас перед нами другой вызов, очень серьезный. Верим, что УЕФА преодолеет и эти сложности. Что скоро будут встречаться не только чиновники, но и футболисты. Верим, что российские сборные и клубы смогут соревноваться с европейскими командами.
Мы сами туда шли. Многие забывают, что именно в сезоне 2022/23 у нас был бы самый огромный провал по коэффициентам, после которого ещё сложнее было бы набирать очки.
Впервые не одной команды напрямую в ЛЧ или одна и всего 4 команды во всех Кубках впервые за всё время, вот что осталось скрыто.
Отстранение тут замаксировало проблемы.
Остаётся факт, что "Зенит" громят бельгийцы, Космонавт с "Рубином" не может забить ни одного гола за два матча последнему месту Польши и т.п.
Поэтому не стоит забывать, что, несмотря на все отстранения, РФС сам долгие годы топит наш футбол.
Мы сами туда шли. Многие забывают, что именно в сезоне 2022/23 у нас был бы самый огромный провал по коэффициентам, после которого ещё сложнее было бы набирать очки.
Впервые не одной команды напрямую в ЛЧ или одна и всего 4 команды во всех Кубках впервые за всё время, вот что осталось скрыто.
Отстранение тут замаксировало проблемы.
Остаётся факт, что "Зенит" громят бельгийцы, Космонавт с "Рубином" не может забить ни одного гола за два матча последнему месту Польши и т.п.
Поэтому не стоит забывать, что, несмотря на все отстранения, РФС сам долгие годы топит наш футбол.
Хотя я в первую очередь только обращал внимание на то, что наш футбол исключительно движется по пути деградации, и свидетельства этому - результаты наших команд (в том числе и очки УЕФА, которых очень мало). Даже по уровню молодёжи не о чем говорить, ещё не так давно наши игроки были сначала очень востребованы, потом просто востребованы, и вот сейчас почти совсем не востребованы.
При всём уважении, Головин и Миранчук на фоне поколения Карпина или поколения Аршавина игроки весьма посредственные.
И я только призывал не забывать, что отстранение наших клубов - это не единственное зло, которое происходит с нашим футболом.
А так я всегда был против всех Суперлиг и отстранений.
Хотя я в первую очередь только обращал внимание на то, что наш футбол исключительно движется по пути деградации, и свидетельства этому - результаты наших команд (в том числе и очки УЕФА, которых очень мало). Даже по уровню молодёжи не о чем говорить, ещё не так давно наши игроки были сначала очень востребованы, потом просто востребованы, и вот сейчас почти совсем не востребованы.
При всём уважении, Головин и Миранчук на фоне поколения Карпина или поколения Аршавина игроки весьма посредственные.
И я только призывал не забывать, что отстранение наших клубов - это не единственное зло, которое происходит с нашим футболом.
А так я всегда был против всех Суперлиг и отстранений.