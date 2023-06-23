РФС назвал дату проведения жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России-2023/24

В субботу, 24 июня, пройдёт жеребьёвка Пути РПЛ Кубка России, которая определит состав четырёх групп.
Начало — в 18:00 по московскому времени. «Матч ТВ» проведёт прямую трансляцию.
В групповом раунде Пути РПЛ примут участие 16 клубов, которые будут разбиты по четырём корзинам. Состав корзин определён с учётом мест, занятых командой в РПЛ в сезоне 2022/23. Вместо двух вылетевших коллективов в жеребьёвке примут участие команды Первой лиги, получившие право участвовать в Премьер-Лиге по итогам завершившегося сезона.
Состав корзин
1 корзина: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», «Ростов»
2 корзина: «Ахмат», «Краснодар», «Оренбург», «Локомотив»
3 корзина: «Динамо», «Сочи», «Урал», «Крылья Советов»
4 корзина: «Пари НН», «Факел», «Рубин», «Балтика».
Гостями жеребьёвки будут звёзды российского футбола прошлых лет – Евгений Алдонин, Руслан Пименов, Алексей Игонин и Владимир Габулов.
В ходе жеребьевки по группам поочерёдно будут распределены команды первой, второй, третьей и четвёртой корзин. В одной группе могут оказаться не более двух команд из Москвы, а также не более одной команды из региона, в котором действует режим временного ограничения полётов.
Новый розыгрыш турнира стартует 25-27 июля. Соревнование пройдёт по схеме с двойным выбыванием (double elimination).
https://youtu.be/p-P1xOD00HQ