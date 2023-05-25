Прошла жеребьёвка стыковых матчей за право играть в РПЛ

Российский футбольный союз провел жеребьевку переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона 2022/23 годов. По ее результатам клубы из Первой лиги проведут первые матчи дома, ответные – в гостях. Об этом сообщает пресс-служба РФС .

Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ , который получит право участвовать в стыковых матчах. Матчи запланированы на 6 и 9 июня, точные даты будут определены позднее.

Жеребьевка состояла из двух этапов. В первую корзину были помещены два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды – РПЛ и ФНЛ . Во вторую корзину поместили два шара, в одном было указано «хозяин», во втором – «гость».

На первом этапе был выбран шар из первой корзины. В ходе этого этапа определялось для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе из второй корзины был выбран шар, определивший, где команда проведет первую игру – дома или на выезде.