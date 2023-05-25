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Прошла жеребьёвка стыковых матчей за право играть в РПЛ

вчера, 16:25

Российский футбольный союз провел жеребьевку переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона 2022/23 годов. По ее результатам клубы из Первой лиги проведут первые матчи дома, ответные – в гостях. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах. Матчи запланированы на 6 и 9 июня, точные даты будут определены позднее.

Жеребьевка состояла из двух этапов. В первую корзину были помещены два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды – РПЛ и ФНЛ. Во вторую корзину поместили два шара, в одном было указано «хозяин», во втором – «гость».

На первом этапе был выбран шар из первой корзины. В ходе этого этапа определялось для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе из второй корзины был выбран шар, определивший, где команда проведет первую игру – дома или на выезде.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:02
Пустите Аланию, бюрократы.
minai
minai ответ собакин6762 (раскрыть)
вчера в 22:20
Ну-у.. Наверное футболисты одной команды с футболистами другой команды.
KTS16
KTS16
вчера в 20:41
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Прошла жеребьёвка стыковых матчей за право играть в РПЛ. И ЧТО????
cska1948
cska1948 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:38
Скорее всего будут на Матч ТВ, а что им в межсезонье ещё показывать?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:59
Спасибо за ответ.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 19:23
Да знаю я, это был сарказм по поводу заморочек с подробностями. Просто вспомнился анекдот.

Пьяный просыпается на улице, озирается, видит прохожего и спрашивает его:
— Где я?
— Улица Ленина, у дома № 18.
— К черту подробности, в каком я городе?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:15
Не надо ничего понимать. А тем более заморачиваться, ломать голову и не спать ночами с мыслями об этом регламенте. Я придерживаюсь именно такого мнения. Когда наступит час "х", разберёмся или, в крайнем случае, через месяц на страницах Соккера промелькнёт информация, что в РПЛ вышли такие - то, а в ФНЛ скатились ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:36
Сто пудов этот квест с жеребьёвкой придумал тот же чел что придумал регламент Кубка....

Всегда говорил что зря упразднили "Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков".....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:26
Так задумано написали, что никто ничего не понял.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:09
На этот вопрос я Вам ответить не могу.
собакин6762
собакин6762
вчера в 18:00
А самое главное не написали - кто с кем играет ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:52
А почему в текстах продолжают оперировать термином "ФНЛ"?
FenixSL
FenixSL ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 17:42
узнаем
как только зародится
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:41
Ещё не завершился сезон ни в российской Премьер-Лиге ни в российской Первой лиге.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:41
Шары одинаковой температуры были?
Теоретически все гладко, на практике надоть было по ЦТ показать...)
nubom
nubom
вчера в 17:40
Обучение игры в преферанс:
1) Тасовка карт и раскладка по мастям...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:28
К чёрту такие подробности, кто с кем играет то?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:19
Могли бы и поинтереснее провести, типа, шарик "'место N13", и далее хозяин или гость.
Но они пошли лёгким путём...
sova147
sova147
вчера в 17:16
Всё решится скоро! А каков будет футбол?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:14
Это интересно, но информация неполная
drug01
drug01
вчера в 17:14
Всё делается чтобы не было новых команд????
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:11
А будут ли телетрансляции, если да, то по каким каналам ?
Когда узнаем ?
cska1948
cska1948 ответ 5t926uwcrbk3 (раскрыть)
вчера в 16:38
Именно поэтому ответные матчи играются на полях представителей РПЛ.
5t926uwcrbk3
5t926uwcrbk3
вчера в 16:27
Ответки в гостях почти равны продлению прописки в пердиве
Гость
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