Российский футбольный союз провел жеребьевку переходных матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона 2022/23 годов. По ее результатам клубы из Первой лиги проведут первые матчи дома, ответные – в гостях. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах. Матчи запланированы на 6 и 9 июня, точные даты будут определены позднее.
Жеребьевка состояла из двух этапов. В первую корзину были помещены два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды – РПЛ и ФНЛ. Во вторую корзину поместили два шара, в одном было указано «хозяин», во втором – «гость».
На первом этапе был выбран шар из первой корзины. В ходе этого этапа определялось для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе из второй корзины был выбран шар, определивший, где команда проведет первую игру – дома или на выезде.
Прошла жеребьёвка стыковых матчей за право играть в РПЛ. И ЧТО????
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— Где я?
— Улица Ленина, у дома № 18.
— К черту подробности, в каком я городе?
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