Состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

В среду, 21 июня, в Ньоне прошла жеребьёвка второго раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24.
Путь чемпионов
«Жальгирис» (Литва) / «Струга» (Северная Македония) — «Галатасарай» (Турция)
«Балкани» (Косово) / «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» Любляна (Словения) / «Валмиера» (Латвия)
«Ракув» (Польша) / «Флора» (Эстония) — «Линкольн» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан)
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Хэкен» (Швеция) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс)
ХИК (Финляндия) / «Ларн» (Северная Ирландия) — «Мольде» (Норвегия)
«Шемрок Роверс» (Ирландия) / победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания)
«Фарул Констанца» (Румыния) / «Шериф» (Молдавия) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккаби» Хайфа (Израиль)
«Арис» (Кипр) — «Партизани» (Албания) / БАТЭ (Беларусь)
«Урарту» (Армения) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» Братислава (Словакия) / «Свифт Эсперанж» (Люксембург)
«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Астана» (Казахстан) / «Динамо» Тбилиси (Грузия)
Путь лиг
«Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция)
«Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия)
Первые встречи пройдут 25-26 июля, ответные — 1-2 августа.
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