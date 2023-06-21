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Состоялась жеребьёвка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

вчера, 15:59

В среду, 21 июня, в Ньоне прошла жеребьёвка второго раунда Лиги чемпионов сезона 2023/24.

Путь чемпионов

«Жальгирис» (Литва) / «Струга» (Северная Македония) — «Галатасарай» (Турция)

«Балкани» (Косово) / «Лудогорец» (Болгария) — «Олимпия» Любляна (Словения) / «Валмиера» (Латвия)

«Ракув» (Польша) / «Флора» (Эстония) — «Линкольн» (Гибралтар) / «Карабах» (Азербайджан)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) / «Ференцварош» (Венгрия) — «Хэкен» (Швеция) / «Нью-Сейнтс» (Уэльс)

ХИК (Финляндия) / «Ларн» (Северная Ирландия) — «Мольде» (Норвегия)

«Шемрок Роверс» (Ирландия) / победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания)

«Фарул Констанца» (Румыния) / «Шериф» (Молдавия) — «Хамрун Спартанс» (Мальта) / «Маккаби» Хайфа (Израиль)

«Арис» (Кипр) — «Партизани» (Албания) / БАТЭ (Беларусь)

«Урарту» (Армения) / «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — «Слован» Братислава (Словакия) / «Свифт Эсперанж» (Люксембург)

«Динамо» Загреб (Хорватия) — «Астана» (Казахстан) / «Динамо» Тбилиси (Грузия)

Путь лиг

«Днепр-1» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция)

«Серветт» (Швейцария) — «Генк» (Бельгия)

Первые встречи пройдут 25-26 июля, ответные — 1-2 августа.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:35
Знакомые все команды, за исключением экзотических грандов (Фарерские острова, Гибралтар...) все "знакомые лица"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:09
Галатасараю с Чаловым - удачи в ЛЧ
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:07, ред.
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